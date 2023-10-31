Двоє людей поранено внаслідок ранкового обстрілу Миколаївщини
Зранку 31 жовтня війська РФ обстріляли Куцурубську громаду Миколаївщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зранку, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу населених пунктів Куцурубської громади з боку ЗС Російської Федерації поранено двоє людей.
"Стан постраждалих - середньої важкості та легкий. Наразі їм надається медична допомога", - інформує Кім.
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