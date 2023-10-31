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Двоє людей поранено внаслідок ранкового обстрілу Миколаївщини

миколаївщина

Зранку 31 жовтня війська РФ обстріляли Куцурубську громаду Миколаївщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ. 

Як зазначається, зранку, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу населених пунктів Куцурубської громади з боку ЗС Російської Федерації поранено двоє людей.

"Стан постраждалих - середньої важкості та легкий. Наразі їм надається медична допомога", - інформує Кім. 

Також читайте: Окупанти минулої доби обстріляли Очаків, Очаківську та Куцурубську громади, вночі сили ППО знищили "шахед"

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Миколаївська область (2295) обстріл (29082)


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