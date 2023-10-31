Ворожий безпілотник знищено у Криворізькому районі Дніпропетровщини
Зранку 31 жовтня під час оголошеної повітряної тривоги у районі Кривого Рогу Дніпропетровської області було чути звуки вибухів.
Про це писав місцевий телеграм-канал, інформує Цензор.НЕТ.
Згодом глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про збиття ворожого дрона.
"Наша ППО - сила. У Криворізькому районі оборонці неба приземлили ворожий безпілотник", - йдеться у повідомленні.
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