УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16268 відвідувачів онлайн
Новини
816 0

Ворожий безпілотник знищено у Криворізькому районі Дніпропетровщини

ппо

Зранку 31 жовтня під час оголошеної повітряної тривоги у районі Кривого Рогу Дніпропетровської області було чути звуки вибухів.

Про це писав місцевий телеграм-канал, інформує Цензор.НЕТ.

Згодом глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про збиття ворожого дрона.

"Наша ППО - сила. У Криворізькому районі оборонці неба приземлили ворожий безпілотник", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти ввечері обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду, тричі за ніч вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кривий Ріг (1362) дрони (4876) Дніпропетровська область (3846)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 