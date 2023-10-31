В Україні відновлено понад 500 пошкоджених Росією освітніх закладів, - Шмигаль

В Україні вже відновлено понад 500 освітніх закладів, які постраждали від російських атак.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Російськими військами атаковані понад 3,5 тисячі освітніх об’єктів, з них половина – це середні школи", - зазначив він.

За його словами, за час повномасштабної війни вдалося відбудувати понад 500 освітніх закладів.

"Працюємо над цим спільно – уряд, регіональна та місцева влада, міжнародні партнери, громадянське суспільство", - додав міністр.

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