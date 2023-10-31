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Новини Війна
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В Україні відновлено понад 500 пошкоджених Росією освітніх закладів, - Шмигаль

школа

В Україні вже відновлено понад 500 освітніх закладів, які постраждали від російських атак.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Російськими військами атаковані понад 3,5 тисячі освітніх об’єктів, з них половина – це середні школи", - зазначив він.

За його словами, за час повномасштабної війни вдалося відбудувати понад 500 освітніх закладів.

"Працюємо над цим спільно – уряд, регіональна та місцева влада, міжнародні партнери, громадянське суспільство", - додав міністр.

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Автор: 

Шмигаль Денис (4640) відновлення (600)


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Уявляю, скільки там вкрали.
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31.10.2023 15:50 Відповісти
А раз крадуть то і не потрібно нічого відновлювати
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31.10.2023 15:52 Відповісти
Навіщо такі крайнощі? Відновлювати треба, але своєчасно і під посиленим контролем.
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31.10.2023 15:55 Відповісти
А что там с деревьями? Или учебные заведения восстанавливаются в качестве новых целей для рашистов? Где, мля, бомбоубежища, шмыга? В которых будут и школы и детсады? И чтобы не холодно и светло? Что ты, млять, несешь?
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31.10.2023 15:50 Відповісти
Ferrum
@K5hLI9RexInilb0
·
5 год
Думав, що це жарт... Указом Зеленського створена комісія по звільненню Крима! В складі комісії - Верещук і Єрмак!
***!!!!! Я сконаю не від старості, а від гомеричного хохоту...
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31.10.2023 15:54 Відповісти
Второй акт марлезонского балета, или третий?
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31.10.2023 15:58 Відповісти
ну и ворюга
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31.10.2023 18:02 Відповісти
 
 