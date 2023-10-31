В Україні відновлено понад 500 пошкоджених Росією освітніх закладів, - Шмигаль
В Україні вже відновлено понад 500 освітніх закладів, які постраждали від російських атак.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.
"Російськими військами атаковані понад 3,5 тисячі освітніх об’єктів, з них половина – це середні школи", - зазначив він.
За його словами, за час повномасштабної війни вдалося відбудувати понад 500 освітніх закладів.
"Працюємо над цим спільно – уряд, регіональна та місцева влада, міжнародні партнери, громадянське суспільство", - додав міністр.
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@K5hLI9RexInilb0
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5 год
Думав, що це жарт... Указом Зеленського створена комісія по звільненню Крима! В складі комісії - Верещук і Єрмак!
***!!!!! Я сконаю не від старості, а від гомеричного хохоту...