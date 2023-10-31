Обмеження електропостачання побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України, - Міненерго

Міністерство енергетики спростовує інформацію про застосування планових відключень електроенергії у листопаді, яка була поширена у соцмережах із посиланням на заяву одного з народних депутатів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України. Звертаємо вашу увагу на те, що інформація про нібито відключення є частиною інформаційної війни з боку країни-терориста Росії. Із закінченням минулого ОЗП цю інформацію намагались поширювати різні псевдоексперти. Проте відключень не відбулося ані в березні, ані у жовтні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що взимку працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, що розташовані на підконтрольній території України. За потреби у роботу запускатимуться й додаткові потужності інших електростанцій.

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"Наголошуємо: відключення можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання", - підкреслили в Міненерго.