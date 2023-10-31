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Обмеження електропостачання побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України, - Міненерго

світло

Міністерство енергетики спростовує інформацію про застосування планових відключень електроенергії у листопаді, яка була поширена у соцмережах із посиланням на заяву одного з народних депутатів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Обмеження побутових споживачів не передбачається в жодному з регіонів України. Звертаємо вашу увагу на те, що інформація про нібито відключення є частиною інформаційної війни з боку країни-терориста Росії. Із закінченням минулого ОЗП цю інформацію намагались поширювати різні псевдоексперти. Проте відключень не відбулося ані в березні, ані у жовтні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що взимку працюватимуть усі блоки атомних електростанцій, що розташовані на підконтрольній території України. За потреби у роботу запускатимуться й додаткові потужності інших електростанцій.

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"Наголошуємо: відключення можливі виключно у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання", - підкреслили в Міненерго.

Автор: 

енергетика (2613) Міненерго (1412)


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Обмеження електропостачання побутових споживачів не передбачається
Ачько-та нє желєзноє - ге ж, товсті?
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31.10.2023 16:46 Відповісти
Нема ніяких причин для обмеження електроенергії. Обмеження будуть просто так. Без причин.
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31.10.2023 16:51 Відповісти
Різко почали ремонти електромереж, на вихідних. З відключеннями по 6 годин. Бот Ясно киян сьогодні почав "радувати".

Ото зариють грошей...
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31.10.2023 17:02 Відповісти
У нас те ж саме. Ондо завтра тільки: - до вечора без світла сидітиме ще низка споживачів в Миколаєвіта області...
- Частина Миколаївської області 1 листопада з 8:00 до 17:00 буде без світла
Відключення торкнеться Снігурівщини та Баштанщини, колишніх Новобузького та Березнегуватського районів (частково).

Це повʼязано з підготовкою до зими, будуть проводитись аварійно-ремонтні роботи.
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31.10.2023 17:30 Відповісти
/Міністерство заявило/
У "міністерства" прізвище є?
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31.10.2023 17:04 Відповісти
У вас там що, голова не знає, що руки роблять? Чому якісь зелені дупутати тоді ******* про відключення? А якщо вони поширюють іпсо ворога, то може тих дупутатів привести до відповідальності?
Крінжатіна та бардак в усіх галузях.
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31.10.2023 17:13 Відповісти
да когда же вы пиляти нажретесь?
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31.10.2023 17:16 Відповісти
Орки копят ракеты и ждут морозов.
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31.10.2023 17:18 Відповісти
Сиділи би вже мовчки, бо кожен знає що кацапські ракети можуть виправити ситуацію в будь-який момент
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01.11.2023 12:13 Відповісти
 
 