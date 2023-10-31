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Новини Санкції проти Росії
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У США викрили схему постачання підсанкційної електроніки до РФ

санкції

У США висунули обвинувачення громадянину РФ та двом громадянам Канади російського походження у зв’язку з контрабандою підсанкційної електроніки в РФ в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

52-річного громадянина РФ та Таджикистану Салімджона Насріддінова, який мешкає у США, 37-річного Ніколая Гольцева та 32-річну Крістіну Пузирьову, які живуть у Канаді, звинувачують у контрабанді, змові з метою порушення санкцій та змові з метою шахрайства. Їх арештували.

Слідство вважає, що троє фігурантів використовували дві юридичні особи, зареєстровані в Брукліні, для незаконного постачання, закупівлі й відправлення в РФ електроніки подвійного призначення російським підсанкційним компаніям. Як зазначається, впродовж року вони організували відправлення понад 300 партій заборонених товарів на $10 млн, значна частина яких йшла на потреби російських військових.

Деякі з електронних компонентів та інтегральних схем, які таким чином ввозились до РФ, пізніше виявляли в російській техніці на полі бою в Україні — зокрема в комплексі радіорозвідки "Торн-МДМ", комплексах РЕБ "Борисоглібськ-2", легкій багатоцільовій керованій ракеті "Изделие 305Е", гелікоптерах Ка-52, дронах "Орлан-10" та бойових танках Т-72Б3.

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За даними слідства, Гольцев отримував замовлення від російських компаній на придбання товарів у США, після чого, використовуючи псевдо, спілкувався з американськими виробниками та постачальниками. Насріддінов та Гольцев далі відвантажували товари різним компаніям-посередникам, зокрема у Туреччині, Китаї, Індії та ОАЕ, звідки вони переправлялися до РФ. Пузирьова керувала численними банківськими рахунками та здійснювала фінансові операції в межах цієї схеми.

Автор: 

санкції (12079) США (23355)


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Топ коментарі
+6
Лоботомія, стерилізація і депортація в ********* - найкраще покарання.
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31.10.2023 23:50 Відповісти
+5
Який промах спецслужб! Потрібно було "напаяти" так, щоб все летіло на кремль, або щоб згоріло все обладнання.
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31.10.2023 23:49 Відповісти
+4
Що розкрили - це добре, хоча все поставлене ними буде вбивати Українців, а 10 міліонів - це досить велика партія.

У цьому випадку охочі заробити використовували примитивні способи обходу санкцій, надалі будуть мутити більш складні схеми, з десятком проміжних фірм і посередників, тож правоохоронцям буде чимдалі тяжче розплутувати подібні схеми. Із позитиву - що кожний посередник буде накручувати свій відсоток, тож для росбюджету це буде накладніше.

Але найліпше і найдієвіше - залишити московію взагалі без надходжень валюти! Хай спробують платити посередникам фублі, рупії, чи юані!
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01.11.2023 00:02 Відповісти
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Який промах спецслужб! Потрібно було "напаяти" так, щоб все летіло на кремль, або щоб згоріло все обладнання.
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31.10.2023 23:49 Відповісти
Лоботомія, стерилізація і депортація в ********* - найкраще покарання.
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31.10.2023 23:50 Відповісти
Що розкрили - це добре, хоча все поставлене ними буде вбивати Українців, а 10 міліонів - це досить велика партія.

У цьому випадку охочі заробити використовували примитивні способи обходу санкцій, надалі будуть мутити більш складні схеми, з десятком проміжних фірм і посередників, тож правоохоронцям буде чимдалі тяжче розплутувати подібні схеми. Із позитиву - що кожний посередник буде накручувати свій відсоток, тож для росбюджету це буде накладніше.

Але найліпше і найдієвіше - залишити московію взагалі без надходжень валюти! Хай спробують платити посередникам фублі, рупії, чи юані!
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01.11.2023 00:02 Відповісти
У раші немає валюти? А тепер подивіться скільки, наприклад, нікелю вони продають на Захід абсолютно легально. І інші руди й мінерали теж.

Ейрбас, наприклад, купує з формулюванням "А більше нема де".
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01.11.2023 00:53 Відповісти
Воно то є де добути - але для видобутку в тих місцях потрібно було розвивати технології які розвивались останім часом помалу , або на ті технології болт поклали. Те саме з перенесенням виробництва всього в Китай шоб мати дешеві товари ( за рахунок дешевої робочої сили і використання дешевих але неекологічних виробництв) - дешева робоча сила замінюється на роботів а неекологічні підприємства на екологічні, але для цього потрібно було вкладатися в розвиток роботехніки і виробництв - але напевно було вирішено не вкладатись сильно а просто заробити більше грошей зараз а не чекати на окупність нових технологій.
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01.11.2023 03:33 Відповісти
хоч би надовше посадили і з конфіскацією майна
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01.11.2023 00:52 Відповісти
Полная конфискация всего с депортацией в Мордор.
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01.11.2023 00:52 Відповісти
Тільки після того як відсидять десяточку у федеральній буцигарні. І до речі, "условно-досрочного" у федерельній системі немає
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01.11.2023 01:11 Відповісти
пропустити 300 партій кацапам це не спецслужби , а подільники . це все що треба знати про санкції , які розвалять кацапстан . зате нам ракети не можно бо ескалація ...
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01.11.2023 01:17 Відповісти
Навіщо критикувати якісь підприємства у США? Подивіться на себе, коли з 2020 року державне підприємство постачало мотори для К-52, літаків на Засрашку, за допомогою яких вони сьогодні вбивають наших військових і мирних. То навіщо Верховний головнокомандувач дозволив постачання на росію таких важливих комплектуючих?
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01.11.2023 08:52 Відповісти
 
 