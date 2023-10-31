У США викрили схему постачання підсанкційної електроніки до РФ

У США висунули обвинувачення громадянину РФ та двом громадянам Канади російського походження у зв’язку з контрабандою підсанкційної електроніки в РФ в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

52-річного громадянина РФ та Таджикистану Салімджона Насріддінова, який мешкає у США, 37-річного Ніколая Гольцева та 32-річну Крістіну Пузирьову, які живуть у Канаді, звинувачують у контрабанді, змові з метою порушення санкцій та змові з метою шахрайства. Їх арештували.

Слідство вважає, що троє фігурантів використовували дві юридичні особи, зареєстровані в Брукліні, для незаконного постачання, закупівлі й відправлення в РФ електроніки подвійного призначення російським підсанкційним компаніям. Як зазначається, впродовж року вони організували відправлення понад 300 партій заборонених товарів на $10 млн, значна частина яких йшла на потреби російських військових.

Деякі з електронних компонентів та інтегральних схем, які таким чином ввозились до РФ, пізніше виявляли в російській техніці на полі бою в Україні — зокрема в комплексі радіорозвідки "Торн-МДМ", комплексах РЕБ "Борисоглібськ-2", легкій багатоцільовій керованій ракеті "Изделие 305Е", гелікоптерах Ка-52, дронах "Орлан-10" та бойових танках Т-72Б3.

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За даними слідства, Гольцев отримував замовлення від російських компаній на придбання товарів у США, після чого, використовуючи псевдо, спілкувався з американськими виробниками та постачальниками. Насріддінов та Гольцев далі відвантажували товари різним компаніям-посередникам, зокрема у Туреччині, Китаї, Індії та ОАЕ, звідки вони переправлялися до РФ. Пузирьова керувала численними банківськими рахунками та здійснювала фінансові операції в межах цієї схеми.