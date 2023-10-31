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Новости Санкции против России
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В США разоблачили схему поставки подсанкционной электроники в РФ

санкції

В США предъявлены обвинения гражданину РФ и двум гражданам Канады российского происхождения в связи с контрабандой подсанкционной электроники в РФ в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

52-летнего гражданина РФ и Таджикистана Салимджона Насриддинова, проживающего в США, 37-летнего Николая Гольцева и 32-летнюю Кристину Пузыреву, живущих в Канаде, обвиняют в контрабанде, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью мошенничества. Их арестовали.

Следствие считает, что три фигуранта использовали два юридических лица, зарегистрированных в Бруклине, для незаконной поставки, закупки и отправки в РФ электроники двойного назначения российским подсанкционным компаниям. Как отмечается, в течение года они организовали отправку более 300 партий запрещенных товаров на $10 млн, значительная часть которых уходила на нужды российских военных.

Некоторые из электронных компонентов и интегральных схем, таким образом ввозимых в РФ, позже обнаруживали в российской технике на поле боя в Украине — в частности в комплексе радиоразведки "Торн-МДМ", комплексах РЭБ "Борисоглебск-2", легкой многоцелевой управляемой ракете "Изделие 305Е", вертолетах Ка-52, дронах "Орлан-10" и боевых танках Т-72Б3.

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По данным следствия, Гольцев получал заказы от российских компаний на приобретение товаров в США, после чего, используя псевдо, общался с американскими производителями и поставщиками. Насриддинов и Гольцев далее отгружали товары разным компаниям-посредникам, в частности, в Турции, Китае, Индии и ОАЭ, откуда они переправлялись в РФ. Пузырева управляла многочисленными банковскими счетами и осуществляла финансовые операции в рамках этой схемы.

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санкции (11445) США (27101)


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Топ комментарии
+6
Лоботомія, стерилізація і депортація в ********* - найкраще покарання.
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31.10.2023 23:50 Ответить
+5
Який промах спецслужб! Потрібно було "напаяти" так, щоб все летіло на кремль, або щоб згоріло все обладнання.
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31.10.2023 23:49 Ответить
+4
Що розкрили - це добре, хоча все поставлене ними буде вбивати Українців, а 10 міліонів - це досить велика партія.

У цьому випадку охочі заробити використовували примитивні способи обходу санкцій, надалі будуть мутити більш складні схеми, з десятком проміжних фірм і посередників, тож правоохоронцям буде чимдалі тяжче розплутувати подібні схеми. Із позитиву - що кожний посередник буде накручувати свій відсоток, тож для росбюджету це буде накладніше.

Але найліпше і найдієвіше - залишити московію взагалі без надходжень валюти! Хай спробують платити посередникам фублі, рупії, чи юані!
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01.11.2023 00:02 Ответить
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Який промах спецслужб! Потрібно було "напаяти" так, щоб все летіло на кремль, або щоб згоріло все обладнання.
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31.10.2023 23:49 Ответить
Лоботомія, стерилізація і депортація в ********* - найкраще покарання.
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31.10.2023 23:50 Ответить
Що розкрили - це добре, хоча все поставлене ними буде вбивати Українців, а 10 міліонів - це досить велика партія.

У цьому випадку охочі заробити використовували примитивні способи обходу санкцій, надалі будуть мутити більш складні схеми, з десятком проміжних фірм і посередників, тож правоохоронцям буде чимдалі тяжче розплутувати подібні схеми. Із позитиву - що кожний посередник буде накручувати свій відсоток, тож для росбюджету це буде накладніше.

Але найліпше і найдієвіше - залишити московію взагалі без надходжень валюти! Хай спробують платити посередникам фублі, рупії, чи юані!
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01.11.2023 00:02 Ответить
У раші немає валюти? А тепер подивіться скільки, наприклад, нікелю вони продають на Захід абсолютно легально. І інші руди й мінерали теж.

Ейрбас, наприклад, купує з формулюванням "А більше нема де".
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01.11.2023 00:53 Ответить
Воно то є де добути - але для видобутку в тих місцях потрібно було розвивати технології які розвивались останім часом помалу , або на ті технології болт поклали. Те саме з перенесенням виробництва всього в Китай шоб мати дешеві товари ( за рахунок дешевої робочої сили і використання дешевих але неекологічних виробництв) - дешева робоча сила замінюється на роботів а неекологічні підприємства на екологічні, але для цього потрібно було вкладатися в розвиток роботехніки і виробництв - але напевно було вирішено не вкладатись сильно а просто заробити більше грошей зараз а не чекати на окупність нових технологій.
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01.11.2023 03:33 Ответить
хоч би надовше посадили і з конфіскацією майна
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01.11.2023 00:52 Ответить
Полная конфискация всего с депортацией в Мордор.
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01.11.2023 00:52 Ответить
Тільки після того як відсидять десяточку у федеральній буцигарні. І до речі, "условно-досрочного" у федерельній системі немає
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01.11.2023 01:11 Ответить
пропустити 300 партій кацапам це не спецслужби , а подільники . це все що треба знати про санкції , які розвалять кацапстан . зате нам ракети не можно бо ескалація ...
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01.11.2023 01:17 Ответить
Навіщо критикувати якісь підприємства у США? Подивіться на себе, коли з 2020 року державне підприємство постачало мотори для К-52, літаків на Засрашку, за допомогою яких вони сьогодні вбивають наших військових і мирних. То навіщо Верховний головнокомандувач дозволив постачання на росію таких важливих комплектуючих?
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01.11.2023 08:52 Ответить
 
 