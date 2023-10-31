В США разоблачили схему поставки подсанкционной электроники в РФ

В США предъявлены обвинения гражданину РФ и двум гражданам Канады российского происхождения в связи с контрабандой подсанкционной электроники в РФ в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

52-летнего гражданина РФ и Таджикистана Салимджона Насриддинова, проживающего в США, 37-летнего Николая Гольцева и 32-летнюю Кристину Пузыреву, живущих в Канаде, обвиняют в контрабанде, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью мошенничества. Их арестовали.

Следствие считает, что три фигуранта использовали два юридических лица, зарегистрированных в Бруклине, для незаконной поставки, закупки и отправки в РФ электроники двойного назначения российским подсанкционным компаниям. Как отмечается, в течение года они организовали отправку более 300 партий запрещенных товаров на $10 млн, значительная часть которых уходила на нужды российских военных.

Некоторые из электронных компонентов и интегральных схем, таким образом ввозимых в РФ, позже обнаруживали в российской технике на поле боя в Украине — в частности в комплексе радиоразведки "Торн-МДМ", комплексах РЭБ "Борисоглебск-2", легкой многоцелевой управляемой ракете "Изделие 305Е", вертолетах Ка-52, дронах "Орлан-10" и боевых танках Т-72Б3.

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По данным следствия, Гольцев получал заказы от российских компаний на приобретение товаров в США, после чего, используя псевдо, общался с американскими производителями и поставщиками. Насриддинов и Гольцев далее отгружали товары разным компаниям-посредникам, в частности, в Турции, Китае, Индии и ОАЭ, откуда они переправлялись в РФ. Пузырева управляла многочисленными банковскими счетами и осуществляла финансовые операции в рамках этой схемы.