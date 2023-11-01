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Вночі 1 листопада у Кременчуці під час повітряної тривоги лунають вибухи

кременчук

Вночі 1 листопада У Кременчуці на Полтавщині лунають вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють ТГ-канали.

"У Кременчуці знову чутно звуки вибухів, повідомили Суспільному місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.

На території Полтавської області триває повітряна тривога.

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Автор: 

Кременчук (297) обстріл (29082)


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