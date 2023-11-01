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Ночью 1 ноября в Кременчуге во время воздушной тревоги гремели взрывы

кременчуг

Ночью 1 ноября в Кременчуге в Полтавской области гремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают ТГ-канали.

"В Кременчуге снова слышны звуки взрывов, сообщили Суспільному местные жители", - говорится в сообщении.

На территории Полтавской области объявлена воздушная тревога.

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Автор: 

Кременчуг (354) обстрел (27760)


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