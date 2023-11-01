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Латвія передасть Україні ще 20 автомобілів, конфіскованих за "п’яне водіння"

латвія

Латвійський уряд підтримав пропозицію Міністерства фінансів про передачу Україні, що відбиває російську агресію, двох десятків автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв. Невдовзі вони вирушать із Латвії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє національний мовник LSM.

Безоплатно будуть відправлені 20 одиниць загальною ринковою вартістю близько 56 тис. євро. Як сказано у підготовленому Мінфіном документі, ці машини зокрема вирушать до Полтавської 1-ї міської лікарні, медичного центру у Харкові, військової міської адміністрації Херсона та інших організацій у Херсонській області.

Як повідомлялося, з кінця 2022 року в Латвії за керування автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння (понад 1,5 проміле алкоголю в крові) передбачена кримінальна відповідальність; одне з покарань - конфіскація автомобіля. У лютому 2023-го Сейм вирішив, що такі автомобілі можна безоплатно передавати Україні.

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Автор: 

алкоголь (1249) Латвія (1362)


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Співробітники наших "правоохоронних органів" за подібні власні косяки могли би передати набагато більше своїх автівок.
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01.11.2023 00:50 Відповісти
Оригинальное решение.Куда нашим сопливым дебилам у власти до латвийцев..
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01.11.2023 01:17 Відповісти
А наші zeмразі не здатні на конфіскацію авто у алкашні?
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01.11.2023 03:34 Відповісти
Конфіскують.Але не у всіх.
І не факт,що машини попадуть в ЗСУ,тим паче на передок.
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01.11.2023 05:34 Відповісти
Скільки ми передали?
Чи дасть Бог нам перемогу, коли ми оберігаємо наших порушнмків, особливо з еліт?
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01.11.2023 06:32 Відповісти
Бог двічі подумає...сумно
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01.11.2023 07:34 Відповісти
А в нас недавно патрульні п'яного зупинили, взяли 15 тис. хабаря і відпустили.
Нові патрульні стали мусорами.
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01.11.2023 09:36 Відповісти
А в Україні до кого ті авто потрапляють?
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01.11.2023 09:54 Відповісти
 
 