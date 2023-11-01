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Латвия передаст Украине еще 20 автомобилей, конфискованных за "пьяное вождение"

латвия

Латвийское правительство поддержало предложение Министерства финансов о передаче Украине, отбивающей российскую агрессию, двух десятков автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей. Вскоре они будут отправлены из Латвии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает национальный вещатель LSM.

Безоплатно будут отправлены 20 единиц общей рыночной стоимостью около 56 тыс. евро. Как говорится в подготовленном Минфином документе, эти машины, в частности, отправятся в Полтавскую 1-ю городскую больницу, медицинский центр в Харькове, военную городскую администрацию Херсона и другие организации в Херсонской области.

Как сообщалось, с конца 2022 года в Латвии за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения (более 1,5 промилле алкоголя в крови) предусмотрена уголовная ответственность; одно из наказаний – конфискация автомобиля. В феврале 2023 года Сейм решил, что такие автомобили можно безоплатно передавать Украине.

Также читайте: Сейм Латвии запретил пребывание в стране автомобилей с российскими номерами

Автор: 

алкоголь (1667) Латвия (1347)


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Співробітники наших "правоохоронних органів" за подібні власні косяки могли би передати набагато більше своїх автівок.
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01.11.2023 00:50 Ответить
Оригинальное решение.Куда нашим сопливым дебилам у власти до латвийцев..
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01.11.2023 01:17 Ответить
А наші zeмразі не здатні на конфіскацію авто у алкашні?
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01.11.2023 03:34 Ответить
Конфіскують.Але не у всіх.
І не факт,що машини попадуть в ЗСУ,тим паче на передок.
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01.11.2023 05:34 Ответить
Скільки ми передали?
Чи дасть Бог нам перемогу, коли ми оберігаємо наших порушнмків, особливо з еліт?
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01.11.2023 06:32 Ответить
Бог двічі подумає...сумно
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01.11.2023 07:34 Ответить
А в нас недавно патрульні п'яного зупинили, взяли 15 тис. хабаря і відпустили.
Нові патрульні стали мусорами.
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01.11.2023 09:36 Ответить
А в Україні до кого ті авто потрапляють?
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01.11.2023 09:54 Ответить
 
 