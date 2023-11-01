Латвия передаст Украине еще 20 автомобилей, конфискованных за "пьяное вождение"

Латвийское правительство поддержало предложение Министерства финансов о передаче Украине, отбивающей российскую агрессию, двух десятков автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей. Вскоре они будут отправлены из Латвии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает национальный вещатель LSM.

Безоплатно будут отправлены 20 единиц общей рыночной стоимостью около 56 тыс. евро. Как говорится в подготовленном Минфином документе, эти машины, в частности, отправятся в Полтавскую 1-ю городскую больницу, медицинский центр в Харькове, военную городскую администрацию Херсона и другие организации в Херсонской области.

Как сообщалось, с конца 2022 года в Латвии за управление автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения (более 1,5 промилле алкоголя в крови) предусмотрена уголовная ответственность; одно из наказаний – конфискация автомобиля. В феврале 2023 года Сейм решил, что такие автомобили можно безоплатно передавать Украине.

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