Окупанти били із артилерії по Очакову, пошкоджено будинки

Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора, 31 жовтня, о 09:04 та сьогодні, 1 листопада, о 00:01 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії та м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

"Також вчора, о 09:08, 09:12 та 19:12 ворожі удари фіксувалися по населених пунктах Яселка та Дмитрівка Куцурубської громади. Поранень зазнали двоє людей. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди", - нагадує Кім.

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