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Новини Війна
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Росіяни атакують Херсон, б’ють по центральній частині міста

град,рф,росія,окупанти

Війська РФ обстрілюють Херсон, б’ють по центральній частині міста.

Про це повідомив глава МВА Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні війська атакують Херсон! Під обстрілом центральна частина міста.

Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!" - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (29082) Херсон (3433)


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Щось срані Болівія і Чілі мовчать, послів з московщини не відзивають....
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01.11.2023 09:42 Відповісти
Откуда?
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01.11.2023 09:45 Відповісти
 
 