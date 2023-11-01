Росіяни атакують Херсон, б’ють по центральній частині міста
Війська РФ обстрілюють Херсон, б’ють по центральній частині міста.
Про це повідомив глава МВА Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"Російські окупаційні війська атакують Херсон! Під обстрілом центральна частина міста.
Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!" - йдеться в повідомленні.
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Slava Holt
показати весь коментар01.11.2023 09:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksander Khomenko
показати весь коментар01.11.2023 09:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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