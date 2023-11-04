Протягом 4 листопада росіяни безуспішно атакували на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 04 листопада 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Триває шістсот дев’ятнадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби відбулось 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Винторівка, Середина-Буда, Прогрес, Рожковичі, Дружба, Баранівка Сумської області; Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 6 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника в районі Білогорівки Луганської області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва та Катеринівки Донецької області. Також від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Торське, Спірне Донецької області.

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На Бахмутському напрямку загарбники 7 разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. У той же час противник вів безуспішні штурмові дії в районі Богданівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Маркове, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Степове, Сєверне, Авдіївка, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 20 атак. Також противник завдав авіаційного удару неподалік Бердичів Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Тоненьке, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 15 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось понад 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

Також читайте: Протягом доби 3 листопада авіація та артилерія ЗСУ вразили 16 районів зосередження окупантів, 10 артилерійських засобів, 2 ЗРК, 32 склади, РЕБ та РЛС, - Генштаб

На Шахтарському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Золота Нива, Богоявленка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару біля Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Щербаки, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Республіканець, Червоний Маяк, Тягинка, Іванівка, Токарівка, Микільське Херсонської області. Також артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Михайлівка, Качкарівка, Веселе, Тягинка, Херсон, Ромашкове Херсонської області та Солончаки Миколаївської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні наразі зразків озброєння більше, ніж у НАТО, - Генштаб ЗСУ

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійський засіб противника",

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 3 листопада росіяни завдали 1 ракетного та 67 авіаційних ударів, здійснили 40 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб