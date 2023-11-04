На Полтавщині від уламків російської ракети загинула жінка, постраждали діти, - ОВА
На Полтавщині уламки ракети пошкодили житлові будинки, кілька людей, зокрема двоє дітей, постраждали, загинула жінка.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі. Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка. На місці працюють всі відповідні служби. Виїхав на місце події. Подробиці згодом", – написав Пронін.
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