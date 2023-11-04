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Новини Війна
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На Полтавщині від уламків російської ракети загинула жінка, постраждали діти, - ОВА

уламки

На Полтавщині уламки ракети пошкодили житлові будинки, кілька людей, зокрема двоє дітей, постраждали, загинула жінка.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі. Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка. На місці працюють всі відповідні служби. Виїхав на місце події. Подробиці згодом", – написав Пронін.

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Автор: 

ракети (4078) жертви (1817) Пронін Філіп (19) Полтавська область (1142)


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Нехай ***** москальський ******** намалює хрест на пузі що він вбив жінку і забрав матір у дітей…..
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04.11.2023 20:32 Відповісти
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04.11.2023 20:48 Відповісти
 
 