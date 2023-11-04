На Полтавщине от обломков российской ракеты погибла женщина, пострадали дети, - ОВА

На Полтавщине обломки ракеты повредили жилые дома, несколько человек, в том числе двое детей, пострадали, погибла женщина.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал Полтавщину. По предварительной информации, обломки ракеты повредили несколько жилых домов в Миргородском районе. Известно, что пострадали люди, среди них двое детей. К сожалению, погибла одна женщина. На месте работают все соответствующие службы. Выехал на место происшествия. Подробности со временем", – написал Пронин.

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