Від ракетного удару в Запорізькій області загинув один з найкращих артилеристів - Дмитро (Таксист) Мілютін, - журналіст Цаплієнко. ФОТО

Журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію, що внаслідок ракетного обстрілу росіянами села в Запорізькій області загинув воїн 128-ї бригади, один з найкращих артилеристів ЗСУ Дмитро (Таксист) Мілютін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Цаплієнко зазначив: "В Запорізький області загинув від ракетного удару один з найкращих і найвмотивованіших артилеристів країни Дмитро (Таксист) Мілютін. Двічі доброволець. АТО і повномасштабна війна. Працював у Дебальцевому під час оборони міста. Зустрічались з ним там на позиціях 128-ої бригади.

Напевно, вражений російський корабель в Керчі можна було б вважати "отвєткою" за Дмитра та інших загиблих від російської ракети офіцерів. Але ми їх могли не втратити, якби виконувався наказ на заборону "совкового" шикування на фронті".

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