Росіяни у Чорному морі взяли оперативну паузу, - ВМС ЗСУ

Після низки українських ударів по кораблях Чорноморського флоту росіяни взяли оперативну паузу в Чорному морі

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

Ситуація стабільна. Схоже, ворог реально не розуміє, що далі робити, й бере оперативну паузу, щоб якось змінити свою тактику", - сказав він.

Раніше росіяни розосередили корабельний склад, нагадав Плетенчук.

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"Можливо, зараз вони вирішуватимуть, як взагалі використовувати інші бази, з огляду на те, що Севастополь не є і більше ніколи не буде безпечною базою для росіян. Тому зараз таке затишшя - в Чорному морі наразі один корабель і один в Азовському, носіїв взагалі не спостерігаємо. І навіть у Середземноморському морі лише дві одиниці, а зазвичай вони всім угрупованням знаходилися", – сказав він.