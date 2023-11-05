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Новини
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Росіяни у Чорному морі взяли оперативну паузу, - ВМС ЗСУ

флот,чорноморський

Після низки українських ударів по кораблях Чорноморського флоту росіяни взяли оперативну паузу в Чорному морі

Про це в ефірі телемарафону  сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

Ситуація стабільна. Схоже, ворог реально не розуміє, що далі робити, й бере оперативну паузу, щоб якось змінити свою тактику", - сказав він.

Раніше росіяни розосередили корабельний склад, нагадав Плетенчук.

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"Можливо, зараз вони вирішуватимуть, як взагалі використовувати інші бази, з огляду на те, що Севастополь не є і більше ніколи не буде безпечною базою для росіян. Тому зараз таке затишшя - в Чорному морі наразі один корабель і один в Азовському, носіїв взагалі не спостерігаємо. І навіть у Середземноморському морі лише дві одиниці, а зазвичай вони всім угрупованням знаходилися", – сказав він.

Автор: 

ВМС (1400) Чорноморський флот рф (625) Чорне море (1678)


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То їм здається, що вони в оперативній паузі.
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05.11.2023 07:51 Відповісти
А до чого тут середземне? хіба туди-сюди є рух?
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05.11.2023 07:56 Відповісти
Не давати їм змоги на ніякі паузи(Покладіть вже тоді той міст.
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05.11.2023 07:59 Відповісти
Їм трохи заціпило...
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05.11.2023 08:12 Відповісти
Банальна недооцінка противника... Є флот, є міст через протоку Керч,- два роки війни, а міст цілий, хіба що ********** після укусів комара, - є Севастополь, є...
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05.11.2023 08:23 Відповісти
Добити їх там поки вони ''паузують''! Навіщо чекати поки вони якусь нову стратегію не вибудують? Чи ''ми жє нє ахрєссарі''?
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05.11.2023 08:31 Відповісти
Чудово! Потрібно створювати групи по відслідковуванню кожного кацапського військового судна в Чорному морі з метою гарантованого знищення. Залишилось 15. Мета має бути досягнута!
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05.11.2023 08:48 Відповісти
 
 