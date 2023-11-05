россияне в Черном море взяли оперативную паузу, - ВМС ВСУ

После ряда украинских ударов по кораблям Черноморского флота россияне взяли оперативную паузу в Черном море.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.Новости.

"Ситуация стабильная. Похоже, враг реально не понимает, что делать дальше, и берет оперативную паузу, чтобы как-то изменить свою тактику", - сказал он.

Ранее россияне рассредоточили корабельный состав, напомнил Плетенчук.

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"Возможно, сейчас они будут решать, как вообще использовать другие базы, учитывая, что Севастополь не является и больше никогда не будет безопасной базой для россиян. Поэтому сейчас такое затишье - в Черном море пока один корабль, и один - в Азовском, носителей вообще не наблюдаем. И даже в Средиземноморском море - всего две единицы, а обычно они всей группировкой находились", – сказал он.