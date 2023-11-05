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россияне в Черном море взяли оперативную паузу, - ВМС ВСУ

флот,черноморский

После ряда украинских ударов по кораблям Черноморского флота россияне взяли оперативную паузу в Черном море.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.Новости.

"Ситуация стабильная. Похоже, враг реально не понимает, что делать дальше, и берет оперативную паузу, чтобы как-то изменить свою тактику", - сказал он.

Ранее россияне рассредоточили корабельный состав, напомнил Плетенчук.

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"Возможно, сейчас они будут решать, как вообще использовать другие базы, учитывая, что Севастополь не является и больше никогда не будет безопасной базой для россиян. Поэтому сейчас такое затишье - в Черном море пока один корабль, и один - в Азовском, носителей вообще не наблюдаем. И даже в Средиземноморском море - всего две единицы, а обычно они всей группировкой находились", – сказал он.

Автор: 

ВМС (1482) Черноморский флот РФ (1561) Черное море (1488)


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То їм здається, що вони в оперативній паузі.
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05.11.2023 07:51 Ответить
А до чого тут середземне? хіба туди-сюди є рух?
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05.11.2023 07:56 Ответить
Не давати їм змоги на ніякі паузи(Покладіть вже тоді той міст.
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05.11.2023 07:59 Ответить
Їм трохи заціпило...
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05.11.2023 08:12 Ответить
Банальна недооцінка противника... Є флот, є міст через протоку Керч,- два роки війни, а міст цілий, хіба що ********** після укусів комара, - є Севастополь, є...
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05.11.2023 08:23 Ответить
Добити їх там поки вони ''паузують''! Навіщо чекати поки вони якусь нову стратегію не вибудують? Чи ''ми жє нє ахрєссарі''?
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05.11.2023 08:31 Ответить
Чудово! Потрібно створювати групи по відслідковуванню кожного кацапського військового судна в Чорному морі з метою гарантованого знищення. Залишилось 15. Мета має бути досягнута!
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05.11.2023 08:48 Ответить
 
 