Через негоду на Полтавщині аварійні відключення електроенергії

Через негоду зранку 5 листопада на Полтавщині фіксуються аварійні відключення електромереж.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"Аварійні відключення електромереж на Полтавщині через пориви вітру. Унаслідок погіршення погодних умов із ночі без електропостачання залишилися 5455 абонентів. Аварійні бригади працювали в Гадяцькій, Шишацькій та Полтавській громадах. Задіяно три бригади енергетиків. Світло скоро зʼявиться в домівках людей", - йдеться у повідомленні.

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