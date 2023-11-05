Через негоду на Полтавщині аварійні відключення електроенергії
Через негоду зранку 5 листопада на Полтавщині фіксуються аварійні відключення електромереж.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
"Аварійні відключення електромереж на Полтавщині через пориви вітру. Унаслідок погіршення погодних умов із ночі без електропостачання залишилися 5455 абонентів. Аварійні бригади працювали в Гадяцькій, Шишацькій та Полтавській громадах. Задіяно три бригади енергетиків. Світло скоро зʼявиться в домівках людей", - йдеться у повідомленні.
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Григорич #421689
показати весь коментар05.11.2023 09:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Webmaster Mail
показати весь коментар05.11.2023 10:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Светлана Круп
показати весь коментар05.11.2023 12:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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