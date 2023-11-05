УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8281 відвідувач онлайн
Новини
1 125 3

Через негоду на Полтавщині аварійні відключення електроенергії

світло

Через негоду зранку 5 листопада на Полтавщині фіксуються аварійні відключення електромереж.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

"Аварійні відключення електромереж на Полтавщині через пориви вітру. Унаслідок погіршення погодних умов із ночі без електропостачання залишилися 5455 абонентів. Аварійні бригади працювали в Гадяцькій, Шишацькій та Полтавській громадах. Задіяно три бригади енергетиків. Світло скоро зʼявиться в домівках людей", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вода та електроенергія частково відсутні у Дніпровському районі Херсону через російські обстріли

Автор: 

погода (791) електроенергія (6258) Полтавська область (1142)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де негода?????????
показати весь коментар
05.11.2023 09:54 Відповісти
ну ахметов по деньгам чуть просел
показати весь коментар
05.11.2023 10:44 Відповісти
Бардак і на Київщині. Ледве вітерець подме вже"аварійні роботи" на цілий день. Питання, куди йдуть гроші з тарифів та мільони з західної допомоги, що постійні "аварії" ледь не щодня. СБУ цією ахметіаською шарагою не хоче зацікавитися?
показати весь коментар
05.11.2023 12:44 Відповісти
 
 