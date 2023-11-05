Из-за непогоды в Полтавской области аварийные отключения электроэнергии
Из-за непогоды утром 5 ноября на Полтавщине фиксируются аварийные отключения электросетей.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
"Аварийные отключения электросетей на Полтавщине из-за порывов ветра. В результате ухудшения погодных условий с ночи без электроснабжения остались 5 455 абонентов. Аварийные бригады работали в Гадячской, Шишацкой и Полтавской громадах. Задействовано три бригады энергетиков. Свет скоро появится в домах людей", - говорится в сообщении.
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Григорич #421689
показать весь комментарий05.11.2023 09:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Webmaster Mail
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Светлана Круп
показать весь комментарий05.11.2023 12:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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