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Из-за непогоды в Полтавской области аварийные отключения электроэнергии

свет

Из-за непогоды утром 5 ноября на Полтавщине фиксируются аварийные отключения электросетей.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"Аварийные отключения электросетей на Полтавщине из-за порывов ветра. В результате ухудшения погодных условий с ночи без электроснабжения остались 5 455 абонентов. Аварийные бригады работали в Гадячской, Шишацкой и Полтавской громадах. Задействовано три бригады энергетиков. Свет скоро появится в домах людей", - говорится в сообщении. 

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Автор: 

погода (2819) Тарифы на электроэнергию (2175) Полтавская область (1186)


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Де негода?????????
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05.11.2023 09:54 Ответить
ну ахметов по деньгам чуть просел
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05.11.2023 10:44 Ответить
Бардак і на Київщині. Ледве вітерець подме вже"аварійні роботи" на цілий день. Питання, куди йдуть гроші з тарифів та мільони з західної допомоги, що постійні "аварії" ледь не щодня. СБУ цією ахметіаською шарагою не хоче зацікавитися?
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05.11.2023 12:44 Ответить
 
 