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Новини
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Суднобудівний завод у Керчі - законна військова ціль для України, - ОК "Південь"

керч

Суднобудівний завод "Залив" у тимчасово окупованій Керчі є законною військовою ціллю для України.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини" розповіла керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Шила у мішку не заховати. Вони (РФ. - Ред.) вже теж визнали, що корабель пошкоджено. І пошкодження досить серйозні. Сам об'єкт, а це суднобудівний завод - це також законна військова ціль, оскільки все це забезпечує потужності ворога в цій війні", - сказала Гуменюк.

Водночас вона закликала не недооцінювати ворога, адже у росіян досі залишається багато сил та засобів для ураження.

"Рівень ракетної загрози з акваторії з Чорного моря Генеральний штаб оцінює як високий у постійному сенсі, а при виході ракетоносіїв на чергування, він підвищується", - підкреслила Гуменюк.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Збройні сили України (ЗСУ) 4 листопада завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.

Автор: 

Керч (193) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+14
Суднобудівний завод у Керчі - законна військова ціль для України, - дивне відкриття на другому році війни!
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05.11.2023 09:44 Відповісти
+8
О, що це? Усі цілі де є ворог є законними .Бо якщо не ти, то тебе. Тільки робіть це тихо без зайвого галасу. А то генерал Баранов уже в зимі і атакує,атакує дронами усе
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05.11.2023 09:44 Відповісти
+7
Я не зрозумів, перед ким вона виправдовується і навіщо це робити?
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05.11.2023 09:51 Відповісти
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05.11.2023 09:38 Відповісти
Суднобудівний завод у Керчі - законна військова ціль для України, - дивне відкриття на другому році війни!
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05.11.2023 09:44 Відповісти
на десятом году
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05.11.2023 11:55 Відповісти
Сам вигадав відкриття, сам і здивувався. Бачу не скучно тобі живеться, Нікалай😁
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05.11.2023 14:35 Відповісти
О, що це? Усі цілі де є ворог є законними .Бо якщо не ти, то тебе. Тільки робіть це тихо без зайвого галасу. А то генерал Баранов уже в зимі і атакує,атакує дронами усе
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05.11.2023 09:44 Відповісти
А що, хтось сумнівався?
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05.11.2023 09:48 Відповісти
Я не зрозумів, перед ким вона виправдовується і навіщо це робити?
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05.11.2023 09:51 Відповісти
Навіщо вона й інші кожну муйню з болот коментують?

Чи то реально, зарплатня напряму залежить від кількості відосиків і текстів. Робили б тихо - бо нас там немає. Кацапня ж почне нити, що мирних вбиваємо, що на заводі цілодобовий дитсадок був і його розбомбили.
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05.11.2023 10:05 Відповісти
Абсолютно правильно - досить виправдовуватися. Треба, щоб кацапи виправдовувалися
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05.11.2023 11:33 Відповісти
Союзники кацапів чхати хотіли на collateral damage і civilian casualties, тому кацапам нема перед ким виправдовуватись.

А наші союзники відслідковують цей момент і він також впливає на відносини з ними.
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05.11.2023 14:43 Відповісти
А скільки було ракет і скільки влучило - це військова тайна? По кацапи пишуть, щось нереальне)
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05.11.2023 10:00 Відповісти
эти додики и по 30 самолетов за 5 дней уничтожают
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05.11.2023 10:03 Відповісти
І по 150 танків))
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05.11.2023 10:06 Відповісти
Там з 15 збили 18, уламки впали на сухий док з фарбою і було займання) Наші поки мовчать.
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05.11.2023 10:17 Відповісти
Очевидці пишуть, що було 4 ракети з яких точно збито 2. Але це над Керчю. Що там збито над Кримом або над морем можна тільки гадати. Але навряд чи 13.
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05.11.2023 10:16 Відповісти
"Очевидці", my ass. Збили декілька обманок ADM-160 MALD десь з 14, інші 10 самі в результаті впали, бо обманки.
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05.11.2023 14:38 Відповісти
а що мосКАЛі колись писали щось РЕАЛЬНЕ???
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05.11.2023 11:02 Відповісти
Усі кацапські цілі законні: треба знищувати їх будь-який потенціал.
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05.11.2023 10:03 Відповісти
!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!
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05.11.2023 11:09 Відповісти
Все рашистське на території України - законна ціль. Та й на території московії все військового чи подвійного призначення - так само. Було б чим!
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05.11.2023 10:09 Відповісти
А потрібно перед кимось виправдовуватись? Це нонсенс. Фігачити по усьому, що там шевелиться-свята справа.
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05.11.2023 10:25 Відповісти
Севастопольская вата уже не верит официальным СМИ и ищет правдивых военкоров в ТГ. Уже ноют на форумах. Почему мол вы нам врете.
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05.11.2023 10:35 Відповісти
Севастопольинфо?
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05.11.2023 17:24 Відповісти
Форпост.
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05.11.2023 17:29 Відповісти
ВІЙСЬКОВО ПОЛІТИЧНЕ КЕРІВНИЦТВО і Росії, і України також законна ціль...і що з того?
Якби була ВІЙНА ПО-СПРАВЖНЬОМУ, то половина Верховної Ради було би вже ліквідовано диверсійними групами та рос.агентурою, якою кишить Київ...Теж саме із Москвою..., як там Буданов постійно хвалиться? -"наша агентура в росії, небайдужі росіяни, РДК і диверсійні групи...і.т.д."

Ніхто не б'є по Кончі Заспі, Рубльовці, Верховній Раді, а б'ють по кафе із звичайними людьми, по ринкам і ТРАНСФОРМАТОРНИМ БУДКАМ...
Ніхто не підриває мости Байкало-Амурської магістралі, якою перевозять ********** із КНДР, не знищує дронами вантажні літаки транспортної авіації Росії(в нас 2 роки транспортні літаки не літають, а в них, якби війни не було), також не знищуються нафто та газопроводи, які йдуть по Тайзі та Тундрі... За Уралом мешкає менше 20млн.росіян, цих 20лямів недостатньо для охорони та контролю таких гігантських територій...Диверсійні групи за Уралом можуть роками там блукати і вчиняти дуже болісні диверсії для Росії.... Це набагато краще, ніж вивести ЗСУ в степ, покидати в ці жахливі ями, по яким москалі фігачать Ланцетами, артою, рсзо...Москалів просто фізично більше, щоб вести з ними симетричну війну......Більше схоже на ДОРОСЛИХ ДЯДЬ, ЯКІ ГРАЮТЬСЯ У СОЛДАТИКИ....
Народ тішать розбитими вікнами на Москва-Сіті, і фейковими пожежами із підпалених шин на території російських заводів ВПК, фейковими 300тис.у війні(сам Калюжний підтвердив, що не більше 150тис.)...

PS ... Все це, і багато іншого...вказує на договірний спосіб війни, або МОДЕРАЦІЮ ВІЙНИ третьою стороною...
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05.11.2023 11:01 Відповісти
АБСОЛЮТНО!!! поки на війні вмирають прості люди, то на всяких євреїв типу зеленського чи пукіна-шаломова НЕ БУЛО ЖОДНОГО ЗАМАХУ!!!! а організувати замах на якогось зеленського чи пукіна-шаломова коштує в сотні і тисячі раз менше, ніж повноцінна війна....
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05.11.2023 11:05 Відповісти
Я вже більше ніж півроку не відкриваю...ні фейсбук, ні ТікТок, ні інші соцмережі...(окрім твіттер, телеги, трошки цензору,...новини почитаю)...
Просто не можу дивитися на ці ролики з нашими загиблими...з цими дітками, які приходять на могили свого тата...мамів, які оплакують своїх синів....це, билять, страшно як болить...неймовірно боляче їх дивитися....
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05.11.2023 11:15 Відповісти
Ти фейкоту видав, по Рубльовці ЗСУ лупили.

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05.11.2023 14:56 Відповісти
Шо за Цєпсошний брєд?
Нормальний пруф можна?
Будь-ласка відео або супутникове фото, хоч одного розбитого будинку на Рубльовці...
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05.11.2023 15:06 Відповісти
Сам ти цєпсошний брєд.

https://amp.theguardian.com/world/2023/may/30/one-of-the-blasts-shook-our-house-russians-wake-up-to-war-at-home
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05.11.2023 20:19 Відповісти
Атака на 20домів на Рубльовці....Одна чи дві спроби із 20 точно були би вдалими...
Або дай просто фото, або супутникові знімки про розбитий дім на Рубльовці...бо в Гуглі жодної інфи про це....
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05.11.2023 16:13 Відповісти
Тому що тебе гуглом користуватись мабуть ніхто не навчив.

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/moscow-attack-rublyovka-putin-house-b2348250.html
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05.11.2023 20:20 Відповісти
Це не пруф....Це слова журналістів...Це типу художника, який бачить так світ...

Доказ - це супутникові фото, розбитого вщент дому Сєчіна чи Шойгу...
Особняки в Бахмуті, Марїнці бачив? А рознесене вщент кафе в Харківській обл., де загинули люди? Оце пруф...
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05.11.2023 20:27 Відповісти
!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.11.2023 11:12 Відповісти
Окрім простих воїнів і цивільних, які гинуть.....Всі 3 стороні добре заробляють на цьому всьому (третя сторона - це та, яка модерує цю псевдовійну, скоріш за все вони також в ділі)
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05.11.2023 11:49 Відповісти
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05.11.2023 14:52 Відповісти
У цьому мемасі головне "truth"(правда)😀😀😀.
Давай так....Для чого москалям було бити по ТРАНСФОРМАТОРНИМ БУДКАМ, якщо можна було вгатити одноразово по будинку ВЕРХОВНОЇ РАДИ, коли ще не було Patriot?

Якщо би москалі одночасно випустили 100-200-1000 ракет по будинку ВР, чи Банковій...то ніяке ПВО би не впоралося, а ефект би був набагато потужніший від знищення ТРАНСФОРМАТОРНИХ БУДОК...

Будинок ВР і Банкова, де президент - це один із символів ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ...Знищення їх би мало значний психологічний ефект на країну, це би остаточно надломило націю...
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05.11.2023 16:06 Відповісти
По тобі окоп десь на териконі Авдіївки плаче, кицю. Щоб зрозумів, що таке ВІЙНА ПО-СПРАВЖНЬОМУ і не молов ахінею.
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05.11.2023 14:47 Відповісти
о-о-о... почали писати непоганою українською мовою, кацапчики чи їх *************. Однак є проблемка, "товаріщ майор"... Про таке і так у нас не пишуть і не говорять
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05.11.2023 16:21 Відповісти
...це справді було вражаючим....
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05.11.2023 16:23 Відповісти
Ти подивися звідки найбільше БІЖЕНЦІВ? Це Західна Україна...де практично бомби і ракети не падали....Західняки не так втікали від війни, як від злиднів...
Кажуть...із 7лямів біженців, в наступному році тільки 100К повернеться назад в Україну...Ти розумієш, що відбувається?
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05.11.2023 17:13 Відповісти
Країна і так напівпорожня...Навіть, якщо )(уйло здохне, то війна не припиниться....і москалі, і особливо наші щось вигадають, щоб продовжувати всю цю )(уйню....

Жінки і діти вже там, на Заході...жінки влаштувалися, діти скоро будуть школу закінчувати там, поступати у коледжі...Якщо зараз припинити війну, то всі невиїзні чоловіки і ті що на фронті, поїдуть до них...І все...країна остаточно опустіє....Залишаться пєнси і інваліди війни, яких потрібно буде самиз обходжувати, платити з бюджету пенсію...Тому пєнсам зараз, борони Боже попадати в лікарню...не здивуюся, якщо піде прихована деректива з Києва, щоб лікарі тих пєнсів не лікувалиив лікарнях...щоб дохли, як мухи, щоб знімати колосальне навантаження на бюджет...
Так...так...в нас така країна, щоб ви знали...У нас таке також можливе...
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05.11.2023 17:35 Відповісти
Тут ваш Калюжний оголосив, що потрібна нова мобілізація....
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05.11.2023 16:25 Відповісти
відвали, кацапчику. будеш парити мізки своїм свиноматкам. ти банально проколовся. пішов ти за ******.
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06.11.2023 11:16 Відповісти
 
 