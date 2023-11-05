Суднобудівний завод у Керчі - законна військова ціль для України, - ОК "Південь"
Суднобудівний завод "Залив" у тимчасово окупованій Керчі є законною військовою ціллю для України.
Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини" розповіла керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Шила у мішку не заховати. Вони (РФ. - Ред.) вже теж визнали, що корабель пошкоджено. І пошкодження досить серйозні. Сам об'єкт, а це суднобудівний завод - це також законна військова ціль, оскільки все це забезпечує потужності ворога в цій війні", - сказала Гуменюк.
Водночас вона закликала не недооцінювати ворога, адже у росіян досі залишається багато сил та засобів для ураження.
"Рівень ракетної загрози з акваторії з Чорного моря Генеральний штаб оцінює як високий у постійному сенсі, а при виході ракетоносіїв на чергування, він підвищується", - підкреслила Гуменюк.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Збройні сили України (ЗСУ) 4 листопада завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.
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Чи то реально, зарплатня напряму залежить від кількості відосиків і текстів. Робили б тихо - бо нас там немає. Кацапня ж почне нити, що мирних вбиваємо, що на заводі цілодобовий дитсадок був і його розбомбили.
А наші союзники відслідковують цей момент і він також впливає на відносини з ними.
Якби була ВІЙНА ПО-СПРАВЖНЬОМУ, то половина Верховної Ради було би вже ліквідовано диверсійними групами та рос.агентурою, якою кишить Київ...Теж саме із Москвою..., як там Буданов постійно хвалиться? -"наша агентура в росії, небайдужі росіяни, РДК і диверсійні групи...і.т.д."
Ніхто не б'є по Кончі Заспі, Рубльовці, Верховній Раді, а б'ють по кафе із звичайними людьми, по ринкам і ТРАНСФОРМАТОРНИМ БУДКАМ...
Ніхто не підриває мости Байкало-Амурської магістралі, якою перевозять ********** із КНДР, не знищує дронами вантажні літаки транспортної авіації Росії(в нас 2 роки транспортні літаки не літають, а в них, якби війни не було), також не знищуються нафто та газопроводи, які йдуть по Тайзі та Тундрі... За Уралом мешкає менше 20млн.росіян, цих 20лямів недостатньо для охорони та контролю таких гігантських територій...Диверсійні групи за Уралом можуть роками там блукати і вчиняти дуже болісні диверсії для Росії.... Це набагато краще, ніж вивести ЗСУ в степ, покидати в ці жахливі ями, по яким москалі фігачать Ланцетами, артою, рсзо...Москалів просто фізично більше, щоб вести з ними симетричну війну......Більше схоже на ДОРОСЛИХ ДЯДЬ, ЯКІ ГРАЮТЬСЯ У СОЛДАТИКИ....
Народ тішать розбитими вікнами на Москва-Сіті, і фейковими пожежами із підпалених шин на території російських заводів ВПК, фейковими 300тис.у війні(сам Калюжний підтвердив, що не більше 150тис.)...
PS ... Все це, і багато іншого...вказує на договірний спосіб війни, або МОДЕРАЦІЮ ВІЙНИ третьою стороною...
Просто не можу дивитися на ці ролики з нашими загиблими...з цими дітками, які приходять на могили свого тата...мамів, які оплакують своїх синів....це, билять, страшно як болить...неймовірно боляче їх дивитися....
Нормальний пруф можна?
Будь-ласка відео або супутникове фото, хоч одного розбитого будинку на Рубльовці...
https://amp.theguardian.com/world/2023/may/30/one-of-the-blasts-shook-our-house-russians-wake-up-to-war-at-home
Або дай просто фото, або супутникові знімки про розбитий дім на Рубльовці...бо в Гуглі жодної інфи про це....
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/moscow-attack-rublyovka-putin-house-b2348250.html
Доказ - це супутникові фото, розбитого вщент дому Сєчіна чи Шойгу...
Особняки в Бахмуті, Марїнці бачив? А рознесене вщент кафе в Харківській обл., де загинули люди? Оце пруф...
Давай так....Для чого москалям було бити по ТРАНСФОРМАТОРНИМ БУДКАМ, якщо можна було вгатити одноразово по будинку ВЕРХОВНОЇ РАДИ, коли ще не було Patriot?
Якщо би москалі одночасно випустили 100-200-1000 ракет по будинку ВР, чи Банковій...то ніяке ПВО би не впоралося, а ефект би був набагато потужніший від знищення ТРАНСФОРМАТОРНИХ БУДОК...
Будинок ВР і Банкова, де президент - це один із символів ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ...Знищення їх би мало значний психологічний ефект на країну, це би остаточно надломило націю...
Кажуть...із 7лямів біженців, в наступному році тільки 100К повернеться назад в Україну...Ти розумієш, що відбувається?
Жінки і діти вже там, на Заході...жінки влаштувалися, діти скоро будуть школу закінчувати там, поступати у коледжі...Якщо зараз припинити війну, то всі невиїзні чоловіки і ті що на фронті, поїдуть до них...І все...країна остаточно опустіє....Залишаться пєнси і інваліди війни, яких потрібно буде самиз обходжувати, платити з бюджету пенсію...Тому пєнсам зараз, борони Боже попадати в лікарню...не здивуюся, якщо піде прихована деректива з Києва, щоб лікарі тих пєнсів не лікувалиив лікарнях...щоб дохли, як мухи, щоб знімати колосальне навантаження на бюджет...
Так...так...в нас така країна, щоб ви знали...У нас таке також можливе...