Суднобудівний завод у Керчі - законна військова ціль для України, - ОК "Південь"

Суднобудівний завод "Залив" у тимчасово окупованій Керчі є законною військовою ціллю для України.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини" розповіла керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Шила у мішку не заховати. Вони (РФ. - Ред.) вже теж визнали, що корабель пошкоджено. І пошкодження досить серйозні. Сам об'єкт, а це суднобудівний завод - це також законна військова ціль, оскільки все це забезпечує потужності ворога в цій війні", - сказала Гуменюк.

Водночас вона закликала не недооцінювати ворога, адже у росіян досі залишається багато сил та засобів для ураження.

"Рівень ракетної загрози з акваторії з Чорного моря Генеральний штаб оцінює як високий у постійному сенсі, а при виході ракетоносіїв на чергування, він підвищується", - підкреслила Гуменюк.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Збройні сили України (ЗСУ) 4 листопада завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі.