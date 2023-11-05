Судостроительный завод в Керчи - законная военная цель для Украины, - ОК "Південь"

Судостроительный завод "Залив" во временно оккупированной Керчи является законной военной целью для Украины.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона "Єдині новини" рассказала руководитель объединенного прессцентра ОК "Південь" Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Шила в мешке не утаить. Они (рф. – Ред.) уже тоже признали, что корабль поврежден. И повреждения достаточно серьезные.

"Шила у мішку не заховати. Вони (РФ. - Ред.) вже теж визнали, що корабель пошкоджено. І пошкодження досить серйозні. Сам объект, а это судостроительный завод – это также законная военная цель, поскольку все это обеспечивает мощь врага в этой войне", - сказала Гуменюк.

В то же время она призвала не недооценивать врага, поскольку у россиян до сих пор остается много сил и средств для поражения.

"Уровень ракетной угрозы по акватории из Черного моря Генеральный штаб оценивает как высокий в постоянном смысле, а при выходе ракетоносителей на дежурство он повышается", - подчеркнула Гуменюк.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4 ноября нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.