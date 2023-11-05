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Судостроительный завод в Керчи - законная военная цель для Украины, - ОК "Південь"

керчь

Судостроительный завод "Залив" во временно оккупированной Керчи является законной военной целью для Украины.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона "Єдині новини" рассказала руководитель объединенного прессцентра ОК "Південь" Наталия Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Шила в мешке не утаить. Они (рф. – Ред.) уже тоже признали, что корабль поврежден. И повреждения достаточно серьезные.

"Шила у мішку не заховати. Вони (РФ. - Ред.) вже теж визнали, що корабель пошкоджено. І пошкодження досить серйозні. Сам объект, а это судостроительный завод – это также законная военная цель, поскольку все это обеспечивает мощь врага в этой войне", - сказала Гуменюк.

В то же время она призвала не недооценивать врага, поскольку у россиян до сих пор остается много сил и средств для поражения.

"Уровень ракетной угрозы по акватории из Черного моря Генеральный штаб оценивает как высокий в постоянном смысле, а при выходе ракетоносителей на дежурство он повышается", - подчеркнула Гуменюк.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТВооруженные силы Украины (ВСУ) 4 ноября нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.

Автор: 

Керчь (442) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+14
Суднобудівний завод у Керчі - законна військова ціль для України, - дивне відкриття на другому році війни!
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05.11.2023 09:44 Ответить
+8
О, що це? Усі цілі де є ворог є законними .Бо якщо не ти, то тебе. Тільки робіть це тихо без зайвого галасу. А то генерал Баранов уже в зимі і атакує,атакує дронами усе
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05.11.2023 09:44 Ответить
+7
Я не зрозумів, перед ким вона виправдовується і навіщо це робити?
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05.11.2023 09:51 Ответить
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05.11.2023 09:38 Ответить
Суднобудівний завод у Керчі - законна військова ціль для України, - дивне відкриття на другому році війни!
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05.11.2023 09:44 Ответить
на десятом году
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05.11.2023 11:55 Ответить
Сам вигадав відкриття, сам і здивувався. Бачу не скучно тобі живеться, Нікалай😁
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05.11.2023 14:35 Ответить
О, що це? Усі цілі де є ворог є законними .Бо якщо не ти, то тебе. Тільки робіть це тихо без зайвого галасу. А то генерал Баранов уже в зимі і атакує,атакує дронами усе
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05.11.2023 09:44 Ответить
А що, хтось сумнівався?
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05.11.2023 09:48 Ответить
Я не зрозумів, перед ким вона виправдовується і навіщо це робити?
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05.11.2023 09:51 Ответить
Навіщо вона й інші кожну муйню з болот коментують?

Чи то реально, зарплатня напряму залежить від кількості відосиків і текстів. Робили б тихо - бо нас там немає. Кацапня ж почне нити, що мирних вбиваємо, що на заводі цілодобовий дитсадок був і його розбомбили.
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05.11.2023 10:05 Ответить
Абсолютно правильно - досить виправдовуватися. Треба, щоб кацапи виправдовувалися
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05.11.2023 11:33 Ответить
Союзники кацапів чхати хотіли на collateral damage і civilian casualties, тому кацапам нема перед ким виправдовуватись.

А наші союзники відслідковують цей момент і він також впливає на відносини з ними.
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05.11.2023 14:43 Ответить
А скільки було ракет і скільки влучило - це військова тайна? По кацапи пишуть, щось нереальне)
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05.11.2023 10:00 Ответить
эти додики и по 30 самолетов за 5 дней уничтожают
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05.11.2023 10:03 Ответить
І по 150 танків))
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05.11.2023 10:06 Ответить
Там з 15 збили 18, уламки впали на сухий док з фарбою і було займання) Наші поки мовчать.
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05.11.2023 10:17 Ответить
Очевидці пишуть, що було 4 ракети з яких точно збито 2. Але це над Керчю. Що там збито над Кримом або над морем можна тільки гадати. Але навряд чи 13.
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05.11.2023 10:16 Ответить
"Очевидці", my ass. Збили декілька обманок ADM-160 MALD десь з 14, інші 10 самі в результаті впали, бо обманки.
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05.11.2023 14:38 Ответить
а що мосКАЛі колись писали щось РЕАЛЬНЕ???
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05.11.2023 11:02 Ответить
Усі кацапські цілі законні: треба знищувати їх будь-який потенціал.
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05.11.2023 10:03 Ответить
!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!
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05.11.2023 11:09 Ответить
Все рашистське на території України - законна ціль. Та й на території московії все військового чи подвійного призначення - так само. Було б чим!
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05.11.2023 10:09 Ответить
А потрібно перед кимось виправдовуватись? Це нонсенс. Фігачити по усьому, що там шевелиться-свята справа.
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05.11.2023 10:25 Ответить
Севастопольская вата уже не верит официальным СМИ и ищет правдивых военкоров в ТГ. Уже ноют на форумах. Почему мол вы нам врете.
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05.11.2023 10:35 Ответить
Севастопольинфо?
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05.11.2023 17:24 Ответить
Форпост.
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05.11.2023 17:29 Ответить
ВІЙСЬКОВО ПОЛІТИЧНЕ КЕРІВНИЦТВО і Росії, і України також законна ціль...і що з того?
Якби була ВІЙНА ПО-СПРАВЖНЬОМУ, то половина Верховної Ради було би вже ліквідовано диверсійними групами та рос.агентурою, якою кишить Київ...Теж саме із Москвою..., як там Буданов постійно хвалиться? -"наша агентура в росії, небайдужі росіяни, РДК і диверсійні групи...і.т.д."

Ніхто не б'є по Кончі Заспі, Рубльовці, Верховній Раді, а б'ють по кафе із звичайними людьми, по ринкам і ТРАНСФОРМАТОРНИМ БУДКАМ...
Ніхто не підриває мости Байкало-Амурської магістралі, якою перевозять ********** із КНДР, не знищує дронами вантажні літаки транспортної авіації Росії(в нас 2 роки транспортні літаки не літають, а в них, якби війни не було), також не знищуються нафто та газопроводи, які йдуть по Тайзі та Тундрі... За Уралом мешкає менше 20млн.росіян, цих 20лямів недостатньо для охорони та контролю таких гігантських територій...Диверсійні групи за Уралом можуть роками там блукати і вчиняти дуже болісні диверсії для Росії.... Це набагато краще, ніж вивести ЗСУ в степ, покидати в ці жахливі ями, по яким москалі фігачать Ланцетами, артою, рсзо...Москалів просто фізично більше, щоб вести з ними симетричну війну......Більше схоже на ДОРОСЛИХ ДЯДЬ, ЯКІ ГРАЮТЬСЯ У СОЛДАТИКИ....
Народ тішать розбитими вікнами на Москва-Сіті, і фейковими пожежами із підпалених шин на території російських заводів ВПК, фейковими 300тис.у війні(сам Калюжний підтвердив, що не більше 150тис.)...

PS ... Все це, і багато іншого...вказує на договірний спосіб війни, або МОДЕРАЦІЮ ВІЙНИ третьою стороною...
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05.11.2023 11:01 Ответить
АБСОЛЮТНО!!! поки на війні вмирають прості люди, то на всяких євреїв типу зеленського чи пукіна-шаломова НЕ БУЛО ЖОДНОГО ЗАМАХУ!!!! а організувати замах на якогось зеленського чи пукіна-шаломова коштує в сотні і тисячі раз менше, ніж повноцінна війна....
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05.11.2023 11:05 Ответить
Я вже більше ніж півроку не відкриваю...ні фейсбук, ні ТікТок, ні інші соцмережі...(окрім твіттер, телеги, трошки цензору,...новини почитаю)...
Просто не можу дивитися на ці ролики з нашими загиблими...з цими дітками, які приходять на могили свого тата...мамів, які оплакують своїх синів....це, билять, страшно як болить...неймовірно боляче їх дивитися....
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05.11.2023 11:15 Ответить
Ти фейкоту видав, по Рубльовці ЗСУ лупили.

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05.11.2023 14:56 Ответить
Шо за Цєпсошний брєд?
Нормальний пруф можна?
Будь-ласка відео або супутникове фото, хоч одного розбитого будинку на Рубльовці...
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05.11.2023 15:06 Ответить
Сам ти цєпсошний брєд.

https://amp.theguardian.com/world/2023/may/30/one-of-the-blasts-shook-our-house-russians-wake-up-to-war-at-home
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05.11.2023 20:19 Ответить
Атака на 20домів на Рубльовці....Одна чи дві спроби із 20 точно були би вдалими...
Або дай просто фото, або супутникові знімки про розбитий дім на Рубльовці...бо в Гуглі жодної інфи про це....
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05.11.2023 16:13 Ответить
Тому що тебе гуглом користуватись мабуть ніхто не навчив.

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/moscow-attack-rublyovka-putin-house-b2348250.html
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05.11.2023 20:20 Ответить
Це не пруф....Це слова журналістів...Це типу художника, який бачить так світ...

Доказ - це супутникові фото, розбитого вщент дому Сєчіна чи Шойгу...
Особняки в Бахмуті, Марїнці бачив? А рознесене вщент кафе в Харківській обл., де загинули люди? Оце пруф...
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05.11.2023 20:27 Ответить
!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.11.2023 11:12 Ответить
Окрім простих воїнів і цивільних, які гинуть.....Всі 3 стороні добре заробляють на цьому всьому (третя сторона - це та, яка модерує цю псевдовійну, скоріш за все вони також в ділі)
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05.11.2023 11:49 Ответить
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05.11.2023 14:52 Ответить
У цьому мемасі головне "truth"(правда)😀😀😀.
Давай так....Для чого москалям було бити по ТРАНСФОРМАТОРНИМ БУДКАМ, якщо можна було вгатити одноразово по будинку ВЕРХОВНОЇ РАДИ, коли ще не було Patriot?

Якщо би москалі одночасно випустили 100-200-1000 ракет по будинку ВР, чи Банковій...то ніяке ПВО би не впоралося, а ефект би був набагато потужніший від знищення ТРАНСФОРМАТОРНИХ БУДОК...

Будинок ВР і Банкова, де президент - це один із символів ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ...Знищення їх би мало значний психологічний ефект на країну, це би остаточно надломило націю...
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05.11.2023 16:06 Ответить
По тобі окоп десь на териконі Авдіївки плаче, кицю. Щоб зрозумів, що таке ВІЙНА ПО-СПРАВЖНЬОМУ і не молов ахінею.
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05.11.2023 14:47 Ответить
о-о-о... почали писати непоганою українською мовою, кацапчики чи їх *************. Однак є проблемка, "товаріщ майор"... Про таке і так у нас не пишуть і не говорять
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05.11.2023 16:21 Ответить
...це справді було вражаючим....
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05.11.2023 16:23 Ответить
Ти подивися звідки найбільше БІЖЕНЦІВ? Це Західна Україна...де практично бомби і ракети не падали....Західняки не так втікали від війни, як від злиднів...
Кажуть...із 7лямів біженців, в наступному році тільки 100К повернеться назад в Україну...Ти розумієш, що відбувається?
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05.11.2023 17:13 Ответить
Країна і так напівпорожня...Навіть, якщо )(уйло здохне, то війна не припиниться....і москалі, і особливо наші щось вигадають, щоб продовжувати всю цю )(уйню....

Жінки і діти вже там, на Заході...жінки влаштувалися, діти скоро будуть школу закінчувати там, поступати у коледжі...Якщо зараз припинити війну, то всі невиїзні чоловіки і ті що на фронті, поїдуть до них...І все...країна остаточно опустіє....Залишаться пєнси і інваліди війни, яких потрібно буде самиз обходжувати, платити з бюджету пенсію...Тому пєнсам зараз, борони Боже попадати в лікарню...не здивуюся, якщо піде прихована деректива з Києва, щоб лікарі тих пєнсів не лікувалиив лікарнях...щоб дохли, як мухи, щоб знімати колосальне навантаження на бюджет...
Так...так...в нас така країна, щоб ви знали...У нас таке також можливе...
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05.11.2023 17:35 Ответить
Тут ваш Калюжний оголосив, що потрібна нова мобілізація....
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05.11.2023 16:25 Ответить
відвали, кацапчику. будеш парити мізки своїм свиноматкам. ти банально проколовся. пішов ти за ******.
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06.11.2023 11:16 Ответить
 
 