Закиди ОП до Залужного свідчать про розкол в українському керівництві, - The New York Times

Слова представника ОП Ігоря Жовкви з критикою головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за його статтю в журналі The Economist свідчать про розрив між військовим і цивільним керівництвом в Україні.

Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Видання відреагувало на те, як заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, коментуючи статтю Залужного в журналі The Economist, заявив, що "військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті".

"Це був яскравий публічний докір, який сигналізував про розрив між військовим і цивільним керівництвом у й без того непростий для України час. Розрив між генералом і президентом виникає в той час, коли Україна бореться у військовій та дипломатичній боротьбі. Її операції вздовж зіткнення не дали жодного прогресу, але призвели до великих втрат з обох сторін, і Україна стикається з посиленням російських атак на сході. Водночас у деяких європейських столицях та серед членів Республіканської партії США зріс скептицизм щодо допомоги Україні", - йдеться у публікації.

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Видання вважає, що ознаки розколу з’явилися в п’ятницю, коли Офіс Зеленського звільнив одного з перших заступників генерала Залужного, командувача Силами спеціальних операцій генерала Віктора Хоренка, не надавши пояснень.

Журналісти пишуть, що американські військові офіцери, які працювали з генералом Хоренком, були здивовані новиною про його усунення та описали робочі стосунки з ним як "тісні та ефективні".

NYT пише, що звільнення Хоренка спантеличило багатьох людей, хоча "у лавах є нарікання з приводу того, що сприймалося як політично орієнтовані рішення щодо стратегії, включаючи початок десантного нападу через річку Дніпро на півдні України, який ще не закріпив плацдарму на контрольованому Росією східному березі річки".

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Нагадаємо, у своїй статті Залужний вказує на те, що війна з рф стала позиційною, і для перелому потрібно зробити п'ять кроків. А саме: подолати перевагу ворога у повітрі, покращити можливості прориву мінних перешкод, посилити контрбатарейну боротьбу, забезпечити ефективну підготовку українських резервів та підвищити ефективність радіоелектронної боротьби.

Також в інтерв'ю The Economist головнокомандувач ЗСУ зауважив, що західні країни досі стримуються від надання Україні найновіших озброєнь.