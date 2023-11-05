Закиди ОП до Залужного свідчать про розкол в українському керівництві, - The New York Times
Слова представника ОП Ігоря Жовкви з критикою головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за його статтю в журналі The Economist свідчать про розрив між військовим і цивільним керівництвом в Україні.
Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Видання відреагувало на те, як заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, коментуючи статтю Залужного в журналі The Economist, заявив, що "військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті".
"Це був яскравий публічний докір, який сигналізував про розрив між військовим і цивільним керівництвом у й без того непростий для України час. Розрив між генералом і президентом виникає в той час, коли Україна бореться у військовій та дипломатичній боротьбі. Її операції вздовж зіткнення не дали жодного прогресу, але призвели до великих втрат з обох сторін, і Україна стикається з посиленням російських атак на сході. Водночас у деяких європейських столицях та серед членів Республіканської партії США зріс скептицизм щодо допомоги Україні", - йдеться у публікації.
Видання вважає, що ознаки розколу з’явилися в п’ятницю, коли Офіс Зеленського звільнив одного з перших заступників генерала Залужного, командувача Силами спеціальних операцій генерала Віктора Хоренка, не надавши пояснень.
Журналісти пишуть, що американські військові офіцери, які працювали з генералом Хоренком, були здивовані новиною про його усунення та описали робочі стосунки з ним як "тісні та ефективні".
NYT пише, що звільнення Хоренка спантеличило багатьох людей, хоча "у лавах є нарікання з приводу того, що сприймалося як політично орієнтовані рішення щодо стратегії, включаючи початок десантного нападу через річку Дніпро на півдні України, який ще не закріпив плацдарму на контрольованому Росією східному березі річки".
Нагадаємо, у своїй статті Залужний вказує на те, що війна з рф стала позиційною, і для перелому потрібно зробити п'ять кроків. А саме: подолати перевагу ворога у повітрі, покращити можливості прориву мінних перешкод, посилити контрбатарейну боротьбу, забезпечити ефективну підготовку українських резервів та підвищити ефективність радіоелектронної боротьби.
Також в інтерв'ю The Economist головнокомандувач ЗСУ зауважив, що західні країни досі стримуються від надання Україні найновіших озброєнь.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Є просто заздрість нікчемного, некомпетентного, боягузливого. Безвідповідального зеленого бидла до зрілої, відповідальної людини,яка не боїться говорити правду, яка вона є.
Зєля з дермаком та бандою мають сидіти пожиттєво за УСЕ
А щодо хто кого утримує, то вся ОПа від прибиральниці до голови офісу на утриманні платників податків.
вони сидять чи їх розстріляли?
хто ж тоді зрадники: Залужний із Хоренком чи х..єграй+алла борисівна ярмак?
хто ж здав вагнерівців та купляв яйця по 17 грн. і не поніс відповідальності?
хто прикриває зрадників-корупціонерів і хто сам є ними?
хто пив горілку в Карпатах, а на ранок опинився в Омані?
З.І. пам'ятаєте, як все починалося з лабораторії агента пальчевського, актора-медбрата та стадіону??
Уявіть клоун і його єрмак вказують військовим як воювати. Думаєте їм приємно, коли тобою намагаються крутити мародери, зрадники і просто придурки ?
Це ж брєд.
Тих, хто би не слухав, дуже мало лишилось. Їх позвільняли якісь умєрови
Мабуть дуже корисно для перемоги.
Цивільне керівництво мусить займатися забезпеченням країни і саме того компоненту що її країну захищає. Для набуття перемогу треба створити механізм же кожний гвинтик буде на свому місьці і виконувати свою вузьку функцію.
Але оскільки вони ( керівництво) хочуть зливати ( п@здити) з цього механізму пальне, саме вони і є тою перешкодою країни до перемоги. зеленський, призначений на посаду народом, мусить бути звільненим разом зі своєю компанією, сидіти в СІЗО і розповідати про підготовку до війни.
Зрозуміло що з наявними ресурсами ми просто угробимо військових, а не отримаємо жодного потрібного результату, якщо люди з ОП цього не розуміють, то нехай прогуляються на передок і після їх загибелі прийдуть в ОП інші, які можливо не будуть настільки тупими, щоб зрозуміти суть проблеми.
Українці намагаються зберегти свою державу.
Мета НЕукраїнської ОПи та її призначенців - повністю усунути українців від управління країною і використовувати українців тільки заради свого збагачення і знищення держави України по суті.
Спочатку ЗЕклан створив ОПу, сформовану за принципом "Аби не українец.".
Те ж саме робить з іншими ключовими для виживання України структурами.
Але мене, українку, не влаштовує, що нинішня влада відводить українцям роль обслуги неукраїнської меншості в країні.
Команда Умерова в міністерстві оборони.
Журналістам варто поцікавитись біографіями членів цього умерівського десанту в МО.
Чим вони такі талановиті та унікальні, що їх цілим скопом працевлаштували в МО?
Може місцями помінятись ?
Але не мовчало про посилення відповідальності для військових...
І почало говорити лише після зупинки контрнаступу, де були втрачені мабуть найбоєздатніші наші частини...
який ще до початку був складним питанням, через велике накопичення ворожої артилерії, яку доречі самі ж випустили з Херсону, ешелоновану оборону з мінними полями і перевагу в дронах та авіації... та недостатність наданої нам техніки для такого наступу... якщо не було чим наступати, то навіщо ... щоб галочку поставити політично перед партнерами, які самі не до кінця виконали те що обітцяли перед наступом....
От питання а чого раніше все всіх влаштовувало?