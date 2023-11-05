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Закиди ОП до Залужного свідчать про розкол в українському керівництві, - The New York Times

зеленський,залужний

Слова представника ОП Ігоря Жовкви з критикою головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за його статтю в журналі The Economist свідчать про розрив між військовим і цивільним керівництвом в Україні.

Про це пише The New York Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Видання відреагувало на те, як заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, коментуючи статтю Залужного в журналі The Economist, заявив, що "військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті".

"Це був яскравий публічний докір, який сигналізував про розрив між військовим і цивільним керівництвом у й без того непростий для України час. Розрив між генералом і президентом виникає в той час, коли Україна бореться у військовій та дипломатичній боротьбі. Її операції вздовж зіткнення не дали жодного прогресу, але призвели до великих втрат з обох сторін, і Україна стикається з посиленням російських атак на сході. Водночас у деяких європейських столицях та серед членів Республіканської партії США зріс скептицизм щодо допомоги Україні", - йдеться у публікації.

Також читайте: Зеленський про обстановку на фронті: Це не патова ситуація, не маємо права опускати руки

Видання вважає, що ознаки розколу з’явилися в п’ятницю, коли Офіс Зеленського звільнив одного з перших заступників генерала Залужного, командувача Силами спеціальних операцій генерала Віктора Хоренка, не надавши пояснень.

Журналісти пишуть, що американські військові офіцери, які працювали з генералом Хоренком, були здивовані новиною про його усунення та описали робочі стосунки з ним як "тісні та ефективні".

NYT пише, що звільнення Хоренка спантеличило багатьох людей, хоча "у лавах є нарікання з приводу того, що сприймалося як політично орієнтовані рішення щодо стратегії, включаючи початок десантного нападу через річку Дніпро на півдні України, який ще не закріпив плацдарму на контрольованому Росією східному березі річки".

Також читайте: Заступник глави ОП Жовква про статтю Залужного для The Economist: Може це "дуже глибокий стратегічний задум", але він дивує

Нагадаємо, у своїй статті Залужний вказує на те, що війна з рф стала позиційною, і для перелому потрібно зробити п'ять кроків. А саме: подолати перевагу ворога у повітрі, покращити можливості прориву мінних перешкод, посилити контрбатарейну боротьбу, забезпечити ефективну підготовку українських резервів та підвищити ефективність радіоелектронної боротьби.

Також в інтерв'ю The Economist головнокомандувач ЗСУ зауважив, що західні країни досі стримуються від надання Україні найновіших озброєнь.

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) Залужний Валерій (726) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+55
жовква+оп+а.(алла) б.(борисівна) козир + буратіна-боневтік йдуть нахй разом із кацапами та орестовичем

Слава Генералу Залужному! Свободу полковнику Червінському!
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05.11.2023 11:28 Відповісти
+48
Швидше про те, що або зарухались фсбшні агенти, або Бубочка не втримався і показав свій нарцисизм, або два в одному.
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05.11.2023 11:27 Відповісти
+43
Первые три месяца войны выиграл УКРАИНСКИЙ НАРОД! А не его керивництво! Когда вы это поймете!
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05.11.2023 11:34 Відповісти
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Ты в своём уме?!
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05.11.2023 12:48 Відповісти
Ну частково згоден і 100тні професіоналів вистачить на це Ze-шапіто
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05.11.2023 13:04 Відповісти
Танки в Києві і штурм ОП нам буде кінець, озброєння свого ми не маємо, Захід від нас відвернеться...
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05.11.2023 13:18 Відповісти
Залужный все правильно сказал, не нужно убаюкивать население
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05.11.2023 11:52 Відповісти
Немає ніякого розколу.
Є просто заздрість нікчемного, некомпетентного, боягузливого. Безвідповідального зеленого бидла до зрілої, відповідальної людини,яка не боїться говорити правду, яка вона є.
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05.11.2023 11:52 Відповісти
Такое ляпнуть... Да, лайна поносного ему занюхивать в опущенном квартале.
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05.11.2023 13:15 Відповісти
"представника ОП Ігоря Жовкви " А чого варта уваги думка "прибиральниці", хоч і в ОП? Точніше - зам. завгоспа.
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05.11.2023 11:54 Відповісти
зам. завгоспа. з клінінгу ))))
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05.11.2023 12:29 Відповісти
Якщо конкретніше, то конфлікт імітаторів з тими, хто дійсно воює.
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05.11.2023 11:56 Відповісти
Заступник керівника офісу Президента не має повноважень давати будь-які вказівки військовим... от від слова зовсім.
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05.11.2023 11:57 Відповісти
А ось новий план по дестабілізації ситуації в керуючих органах влади та верхівки ЗСУ.ОП наполегливо хоче зробити .Корупція у розпалі ,крадівництво ,нецільове використання коштів під час війни,повний занепад ВПК,а тут щей таке.Або Зеленський разом з Єрмаком,або він про це не знає,що мало ймовірно,або він справжній лох,якого підставляють.
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05.11.2023 12:02 Відповісти
Що мене вражає у Зеленському ? Його постійне намагання зробити все так, щоб його народ ПРОКЛЯВ. Перші позитивні враження так бездарно зводить нанівець. Це і є його талант ???
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05.11.2023 12:03 Відповісти
Позитивні враження від чого?
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05.11.2023 12:28 Відповісти
А можна детальніше про "перші позитивні враження"?
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05.11.2023 12:30 Відповісти
Якщо просто мовчати про проблеми на фронті, то люди будуть шукати альтернативні джерела інформації. І скоріше всього ці джерела будуть російскими.
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05.11.2023 12:15 Відповісти
яке може бути єдність, коли одні захищають Україну, а дермаки і їхні прикольні пуделі вставляють палиці у колеса там, де тільки зможуть, крадуть наче востаннє і тримають воїна-патріота Червінського за гратами, водночас з тим, що зрадникам-вбивцям-криміналу дають спокійно виїхати за кордон, на Мокшу..
Зєля з дермаком та бандою мають сидіти пожиттєво за УСЕ
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05.11.2023 12:17 Відповісти
Гірше за все, коли цивільні лізуть в справи військових і намагаються покерувати та надати вказівки.
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05.11.2023 12:23 Відповісти
Армію утримують цивільні, а хто платить той і музику замовляє.
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05.11.2023 12:40 Відповісти
Коли платите електрику чи сантехніку, Ви теж лізете з "порадами" в їхню роботу?
А щодо хто кого утримує, то вся ОПа від прибиральниці до голови офісу на утриманні платників податків.
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05.11.2023 13:23 Відповісти
Народився і живу в приватному будинку. Тому всіх сантехніків, електриків, газовиків і чиновників всіх мастей посилаємо "на" - простіше прочитати чинні нормативи (інструкції) та виконати необхідну роботу самостійно. Довіряти якомусь "пролєтарію" і платити йому, а після нього перероблювати? ... Нещодавно у старенької сусідки перестала працювати газова колонка. Прийшов газовик. Заявив що потрібно міняти газовий блок і за його заміну бабця має заплатити 5200 гривень, що значно більше за її місячну пенсію. Користуючись викруткою за 15 хвилин з'ясував причину - зміщення термопари від запальної горілки. За 1 хвилину виправив. І так всюди! Але за виклик "спеціаліста" і "діагностику" з бабці таки здерли 500 гривень... Щодо корупціонерів в ОП то це вже давно в компетенції Судів Лінча.
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05.11.2023 23:45 Відповісти
що таке жовква? слова жовкви дорівнюють НУЛЮ!
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05.11.2023 12:23 Відповісти
Осьо воно.
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05.11.2023 13:08 Відповісти
Какая отвратительная рожа!
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05.11.2023 14:31 Відповісти
рило на фото зараз хрюкне
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05.11.2023 15:58 Відповісти
жовква гавкає не само по собі, а тільки по команді своїх хазяїв.
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05.11.2023 13:16 Відповісти
...Залужному я верю,а вот шестеркам зэШки нет..И тут есть несколько но ...
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05.11.2023 12:35 Відповісти
Доречі, а що там із членами секти Алат-Ра: бакановим та верещук?
вони сидять чи їх розстріляли?

хто ж тоді зрадники: Залужний із Хоренком чи х..єграй+алла борисівна ярмак?
хто ж здав вагнерівців та купляв яйця по 17 грн. і не поніс відповідальності?
хто прикриває зрадників-корупціонерів і хто сам є ними?

хто пив горілку в Карпатах, а на ранок опинився в Омані?

З.І. пам'ятаєте, як все починалося з лабораторії агента пальчевського, актора-медбрата та стадіону??
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05.11.2023 12:38 Відповісти
Скажем все дружно спасибо Дерьмаку и Ігорю Жовкве за длинный язык
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05.11.2023 12:41 Відповісти
Не,не про розкол, про те , що Україна з Залужним це одне, а опа береги поплутало, та як оте в ополонці не може пристати до свого берега - кацапії
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05.11.2023 12:49 Відповісти
Колись таких уродів кидали у смітник а шуфрічу били морду за його слова що на майдані були наркомани бандити(да таке він казав) а зараз глав.кома(не плутати з мавпочкой бородатенькой у китайських дешевих кольсонах з кросами фірми ABIBAS) а зараз залужного звинувачують шо він відверто каже за проблеми які не вписуються у пропоганду марафону і мафіозной ОПГ офіса президента.
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05.11.2023 12:53 Відповісти
ці закиди свідчать зовсім не про розкол, бо єдності не було з самого початку, а про те що ВФЗ разом із нашим доблесним військом, не дивлячись на козні, перешкоди і яйця по 17, поламали плани шайки боневтіка "зімітувати" тимчасовий легенький спротив, щоб зберегти обличчя, що ніби щось робили, а потім "здатися" з потрохами пуйлу. ВФЗ примусив боневтіка хоч щось робити для боротьби і спротиву і боневтіка це бісить, він цього не планував.
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05.11.2023 12:56 Відповісти
Не думаю що у Залужного як головнокомандувача є час писати якісь статті, опуси або меморандуми. Дав команду, десь у науковому закладі МОУ науковці колективноі написали. Він лише підкорегував та написав у лівому куту папера «Згодний». Все інше лише піна та бризки….
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05.11.2023 13:05 Відповісти
Та вже давно.
Уявіть клоун і його єрмак вказують військовим як воювати. Думаєте їм приємно, коли тобою намагаються крутити мародери, зрадники і просто придурки ?
Це ж брєд.
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05.11.2023 13:07 Відповісти
Мабуть слухають. Військові різні є. Сирський наприклад. І він не один.
Тих, хто би не слухав, дуже мало лишилось. Їх позвільняли якісь умєрови
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05.11.2023 13:22 Відповісти
От як ви думаєте. Деякі генерали роблять те що ОПа скаже. А деякі орієнтуються на Залужного.
Мабуть дуже корисно для перемоги.
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05.11.2023 13:24 Відповісти
Нєх@й цивільному керівництву країни лізти туда на що вони не вчилися. Там більшість ігнорували військову підготовку ( хто з них служив в війську?) І зараз вдягаються в хакі і дають вказівки.
Цивільне керівництво мусить займатися забезпеченням країни і саме того компоненту що її країну захищає. Для набуття перемогу треба створити механізм же кожний гвинтик буде на свому місьці і виконувати свою вузьку функцію.
Але оскільки вони ( керівництво) хочуть зливати ( п@здити) з цього механізму пальне, саме вони і є тою перешкодою країни до перемоги. зеленський, призначений на посаду народом, мусить бути звільненим разом зі своєю компанією, сидіти в СІЗО і розповідати про підготовку до війни.
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05.11.2023 13:14 Відповісти
повноваження президента закінчуються у березні 2024р.
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05.11.2023 14:08 Відповісти
Залужний все зробив правильно, я впевнена що раніше аніж давати інтерв'ю для журналістів The Economist, від неодноразово підіймав суть цієї проблеми у розмовах з адміністрацією президента, але не добившись жодної логічної реакції, вирішив її оприлюднити, бо втрачати людей і техніку на вимоги ОП, щоб показати якусь піррову перемогу він більше не бачив доцільним.
Зрозуміло що з наявними ресурсами ми просто угробимо військових, а не отримаємо жодного потрібного результату, якщо люди з ОП цього не розуміють, то нехай прогуляються на передок і після їх загибелі прийдуть в ОП інші, які можливо не будуть настільки тупими, щоб зрозуміти суть проблеми.
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05.11.2023 13:16 Відповісти
З ціми тварями з ОПі , шось треба вже робити , це серьозний відкритий саботаж національних інтересів України, військовим треба подумати як захистити себе ... тоді вони зможуть захистини украінців та Україну ! Це зе...здець зелений !
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05.11.2023 13:18 Відповісти
Хвіст крутить собакою
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05.11.2023 13:19 Відповісти
Операція Чонгар продовжується
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05.11.2023 13:20 Відповісти
Мета українців, які воюють і гинуть за СВОЮ країну протилежна цілям НЕукраїнського угрупування у владі.
Українці намагаються зберегти свою державу.
Мета НЕукраїнської ОПи та її призначенців - повністю усунути українців від управління країною і використовувати українців тільки заради свого збагачення і знищення держави України по суті.

Спочатку ЗЕклан створив ОПу, сформовану за принципом "Аби не українец.".
Те ж саме робить з іншими ключовими для виживання України структурами.
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05.11.2023 13:24 Відповісти
Я не проти кримських татар, не один раз писала тут на форумі коменти на їхній захист.
Але мене, українку, не влаштовує, що нинішня влада відводить українцям роль обслуги неукраїнської меншості в країні.

Команда Умерова в міністерстві оборони.
Журналістам варто поцікавитись біографіями членів цього умерівського десанту в МО.
Чим вони такі талановиті та унікальні, що їх цілим скопом працевлаштували в МО?

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05.11.2023 13:31 Відповісти
Зеля любить шаурму. Ви же знаєте.
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05.11.2023 16:20 Відповісти
выбрали еврея в президенты и хотите чтоб нам дали роль не обслуги?
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05.11.2023 23:33 Відповісти
Чим нижчий мужик ростом тим вiн лайнистiший. Вот так одно чмо(коротышка, но отличник) унижал девчонок из своего класса на почве своего "всезнайства". Мы с пацанами , в раздевалке за рядами повешенных пальто завалили штопаного кондома на пол и приставили к горлу перочинную пугалку. дык поц начал визжать, шо хряк перед забоем... Но выполнил свои обещалки , больше не трогать девчонок, мабуть тодi в штани наклав, бо зразу ж побiг додому i в той день вже не з`явився в школi.... Так це ж було в 9-iм класi... а ви все толерестуете до пiда.асiв.
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05.11.2023 13:36 Відповісти
Вперше бачу що тут немає коментів не кшталт - "Нью Йорк Таймс? Та це ж брехливий антиукраїнській смітник, який відпрацьовує кацапські гроші!" Щось сталося чи просто в ОПі у усяких жовкв звичайний вихідний
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05.11.2023 13:46 Відповісти
Але Шустера що обсирав азовців на всю Америку називаючи їх неонацистами "хтось" нагородив українським орденом.
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05.11.2023 15:13 Відповісти
минутой позже, ниже коммент
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05.11.2023 23:28 Відповісти
Схоже на те .шо тим українця шо залишилися в Україні , та деякім військовим , які розуміють шо зеленській тягне та провокує війну, під ОПу, такі да...треба прийняти виклик , бо їти вже нема куди, тільки в ОП , з чим ,самі знаєте...
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05.11.2023 13:47 Відповісти
Це пише не NYT, а журналісти, на її сторінці. Це не редакційна стаття, а лише оціночне судження авторів допису. Причому, судячі з прізвищ, не виключено що і російських
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05.11.2023 13:47 Відповісти
Вони свідчать тільки про срач серед українців у момент коли потрібна єдність у боротьбі. І так Зеленський і компанія теж українці.
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05.11.2023 13:49 Відповісти
Зеленсткий i компанiя теж украiнцi..... точно?
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05.11.2023 14:15 Відповісти
Вам из Фатерланда конечно виднее, но многих очень сильно задолбали яйца для армии по 17 грн./кг, соляра по 80 грн./литр, ремонты дорог, тротуаров (местный бюджет), ремонты админзданий (гос.бюджет), недавно вот хотели позолоту куполов обновлять на 2 млн. евро. И это все при том, что на какой ютуб канал не зайди - везде требуется требуется и требуется- от маек и трусов в госпитали до дронов и т.д.
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05.11.2023 15:17 Відповісти
А як єднатись тим хто помирає з тими хто краде ?
Може місцями помінятись ?
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05.11.2023 16:19 Відповісти
цей скандал було створено ворогами, оприлюднено на "помийці" з зручними для окупанта висновками та й на замовлення ворогів. де б вони не сиділи, але вигоду має з цього ***********.
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05.11.2023 13:51 Відповісти
Завжди казав і кажу, що найбільшим "талантом" українців, було вміння просрали найкращі шанси, а з усіх найгірших сценаріїв - обирати найгірший.
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05.11.2023 13:56 Відповісти
Кто бы вы ни был, но к несчастью , вы - правы.
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05.11.2023 14:45 Відповісти
в смислі "сстворено ворогами"? Тобто то не залужний дав інтерв'ю? Чи може у нас ситуація не жопа? Це знову ІПСО, як і яйця по 17? Чому ви завжди хочете інфантильно перебувати в якихось ілюзіях?
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05.11.2023 13:58 Відповісти
Нечисть вилізла з пекла і зайняла керівні посади в Україні
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05.11.2023 14:03 Відповісти
ой бл@, газета понаписує херні ради сенсації а всі кидаються як дурачки і передруковують собі
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05.11.2023 14:25 Відповісти
Теперь главный "регент" будет искать повод для освобождения генерала Залужного.....после публикаций в Економист..,. так как его заказное публикация у Шустера неважно получилось и провалилось.
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05.11.2023 14:27 Відповісти
Каарочи... Воодушевляющая музыка... https://youtu.be/7tT295Fnpc8 First Cadence
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05.11.2023 14:44 Відповісти
Гнидарню ОП давно пора розігнати, а декого й посадити.
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05.11.2023 15:09 Відповісти
Військове керівництво мовчало при всіх пройб... Рєзнікова ... коли він називав дрони весільними а митниця тормозила завіз, коли найкращі бригади гинули під Бахмутом через нестачу БП для артилерії, нехватки РЕБ і дронів... коли на передову завезли міни які не спрацьовують українського виробництва... так само мовчанка по стугнах....

Але не мовчало про посилення відповідальності для військових...

І почало говорити лише після зупинки контрнаступу, де були втрачені мабуть найбоєздатніші наші частини...
який ще до початку був складним питанням, через велике накопичення ворожої артилерії, яку доречі самі ж випустили з Херсону, ешелоновану оборону з мінними полями і перевагу в дронах та авіації... та недостатність наданої нам техніки для такого наступу... якщо не було чим наступати, то навіщо ... щоб галочку поставити політично перед партнерами, які самі не до кінця виконали те що обітцяли перед наступом....

От питання а чого раніше все всіх влаштовувало?
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05.11.2023 15:23 Відповісти
квартальні гниди
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05.11.2023 15:47 Відповісти
Ніякого "українського керівництва" не існує. Існують Люди (з великої літери) серед нас і за кордоном, "справжні українці"які тягнуть на собі усе і тільки завдяки цим зусиллям ми ще живі. А є цинічні гниди, різна наволоч і пристосуванці, які реготульками, підкупом, обманом та маніпуляціями опинились там, де їм не місце ...
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05.11.2023 16:16 Відповісти
Зелений антимайдан зриває розширення наступу на півдні. Тут все зрозуміло.
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05.11.2023 16:46 Відповісти
ЗЕЛЯ ОПЯТЬ @БЛОМ ТОРГУЕТ !!!
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05.11.2023 18:28 Відповісти
Просто не треба було красти.
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05.11.2023 18:46 Відповісти
Пане Зеленський! Ви бачили мир в очах Путіна. То витягніть із них цей мир!
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05.11.2023 19:35 Відповісти
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