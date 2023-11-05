Упреки ОП Залужному свидетельствуют о расколе в украинском руководстве, - The New York Times
Слова представителя ОП Игоря Жовквы с критикой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за его статью в журнале The Economist свидетельствуют о разрыве между военным и гражданским руководством в Украине.
Об этом пишет The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Издание отреагировало на то, как заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, комментируя статью Залужного в журнале The Economist, заявил, что "военным не стоит выносить на публику то, что происходит на фронте".
"Это был яркий публичный упрек, который сигнализировал о разрыве между военным и гражданским руководством в и без того непростое для Украины время.
Разрыв между генералом и президентом возникает в то время, когда Украина борется в военной и дипломатической борьбе. Ее операции вдоль столкновения не дали никакого прогресса, но привели к большим потерям с обеих сторон, и Украина сталкивается с усилением российских атак на востоке. В то же время в некоторых европейских столицах и среди членов Республиканской партии США вырос скептицизм относительно помощи Украине", - говорится в публикации.
Издание считает, что признаки раскола появились в пятницу, когда Офис Зеленского уволил одного из первых заместителей генерала Залужного, командующего Силами специальных операций генерала Виктора Хоренко, не предоставив объяснений.
Журналисты пишут, что американские военные офицеры, которые работали с генералом Хоренко, были удивлены новостью о его отстранении и описали "тесные и эффективные рабочие отношения с ним".
NYT пишет, что увольнение Хоренко озадачило многих людей, хотя "в рядах есть нарекания, что воспринималось как политически ориентированные решения по стратегии, включая начало десантного нападения через реку Днепр на юге Украины, которое еще не закрепило плацдарм на контролируемом россией восточном берегу реки".
Напомним, в своей статье Залужный указывает на то, что война с рф стала позиционной, и для перелома нужно сделать пять шагов. А именно: преодолеть преимущество врага в воздухе, улучшить возможности прорыва минных помех, усилить контрбатарейную борьбу, обеспечить эффективную подготовку украинских резервов и повысить эффективность радиоэлектронной борьбы.
Также в интервью The Economist главнокомандующий ВСУ отметил, что западные страны до сих пор удерживаются от предоставления Украине новейших вооружений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Є просто заздрість нікчемного, некомпетентного, боягузливого. Безвідповідального зеленого бидла до зрілої, відповідальної людини,яка не боїться говорити правду, яка вона є.
Зєля з дермаком та бандою мають сидіти пожиттєво за УСЕ
А щодо хто кого утримує, то вся ОПа від прибиральниці до голови офісу на утриманні платників податків.
вони сидять чи їх розстріляли?
хто ж тоді зрадники: Залужний із Хоренком чи х..єграй+алла борисівна ярмак?
хто ж здав вагнерівців та купляв яйця по 17 грн. і не поніс відповідальності?
хто прикриває зрадників-корупціонерів і хто сам є ними?
хто пив горілку в Карпатах, а на ранок опинився в Омані?
З.І. пам'ятаєте, як все починалося з лабораторії агента пальчевського, актора-медбрата та стадіону??
Уявіть клоун і його єрмак вказують військовим як воювати. Думаєте їм приємно, коли тобою намагаються крутити мародери, зрадники і просто придурки ?
Це ж брєд.
Тих, хто би не слухав, дуже мало лишилось. Їх позвільняли якісь умєрови
Мабуть дуже корисно для перемоги.
Цивільне керівництво мусить займатися забезпеченням країни і саме того компоненту що її країну захищає. Для набуття перемогу треба створити механізм же кожний гвинтик буде на свому місьці і виконувати свою вузьку функцію.
Але оскільки вони ( керівництво) хочуть зливати ( п@здити) з цього механізму пальне, саме вони і є тою перешкодою країни до перемоги. зеленський, призначений на посаду народом, мусить бути звільненим разом зі своєю компанією, сидіти в СІЗО і розповідати про підготовку до війни.
Зрозуміло що з наявними ресурсами ми просто угробимо військових, а не отримаємо жодного потрібного результату, якщо люди з ОП цього не розуміють, то нехай прогуляються на передок і після їх загибелі прийдуть в ОП інші, які можливо не будуть настільки тупими, щоб зрозуміти суть проблеми.
Українці намагаються зберегти свою державу.
Мета НЕукраїнської ОПи та її призначенців - повністю усунути українців від управління країною і використовувати українців тільки заради свого збагачення і знищення держави України по суті.
Спочатку ЗЕклан створив ОПу, сформовану за принципом "Аби не українец.".
Те ж саме робить з іншими ключовими для виживання України структурами.
Але мене, українку, не влаштовує, що нинішня влада відводить українцям роль обслуги неукраїнської меншості в країні.
Команда Умерова в міністерстві оборони.
Журналістам варто поцікавитись біографіями членів цього умерівського десанту в МО.
Чим вони такі талановиті та унікальні, що їх цілим скопом працевлаштували в МО?
Може місцями помінятись ?
Але не мовчало про посилення відповідальності для військових...
І почало говорити лише після зупинки контрнаступу, де були втрачені мабуть найбоєздатніші наші частини...
який ще до початку був складним питанням, через велике накопичення ворожої артилерії, яку доречі самі ж випустили з Херсону, ешелоновану оборону з мінними полями і перевагу в дронах та авіації... та недостатність наданої нам техніки для такого наступу... якщо не було чим наступати, то навіщо ... щоб галочку поставити політично перед партнерами, які самі не до кінця виконали те що обітцяли перед наступом....
От питання а чого раніше все всіх влаштовувало?