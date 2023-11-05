Упреки ОП Залужному свидетельствуют о расколе в украинском руководстве, - The New York Times

Слова представителя ОП Игоря Жовквы с критикой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за его статью в журнале The Economist свидетельствуют о разрыве между военным и гражданским руководством в Украине.

Об этом пишет The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Издание отреагировало на то, как заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, комментируя статью Залужного в журнале The Economist, заявил, что "военным не стоит выносить на публику то, что происходит на фронте".

"Это был яркий публичный упрек, который сигнализировал о разрыве между военным и гражданским руководством в и без того непростое для Украины время.

Разрыв между генералом и президентом возникает в то время, когда Украина борется в военной и дипломатической борьбе. Ее операции вдоль столкновения не дали никакого прогресса, но привели к большим потерям с обеих сторон, и Украина сталкивается с усилением российских атак на востоке. В то же время в некоторых европейских столицах и среди членов Республиканской партии США вырос скептицизм относительно помощи Украине", - говорится в публикации.

Также смотрите: Позиция не политика, а военного - Порошенко о статье Залужного для The Economist

Издание считает, что признаки раскола появились в пятницу, когда Офис Зеленского уволил одного из первых заместителей генерала Залужного, командующего Силами специальных операций генерала Виктора Хоренко, не предоставив объяснений.

Журналисты пишут, что американские военные офицеры, которые работали с генералом Хоренко, были удивлены новостью о его отстранении и описали "тесные и эффективные рабочие отношения с ним".

NYT пишет, что увольнение Хоренко озадачило многих людей, хотя "в рядах есть нарекания, что воспринималось как политически ориентированные решения по стратегии, включая начало десантного нападения через реку Днепр на юге Украины, которое еще не закрепило плацдарм на контролируемом россией восточном берегу реки".

Также читайте: Зеленский уволил командующего ССО без согласования с Залужным

Напомним, в своей статье Залужный указывает на то, что война с рф стала позиционной, и для перелома нужно сделать пять шагов. А именно: преодолеть преимущество врага в воздухе, улучшить возможности прорыва минных помех, усилить контрбатарейную борьбу, обеспечить эффективную подготовку украинских резервов и повысить эффективность радиоэлектронной борьбы.

Также в интервью The Economist главнокомандующий ВСУ отметил, что западные страны до сих пор удерживаются от предоставления Украине новейших вооружений.