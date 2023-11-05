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Новости
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Упреки ОП Залужному свидетельствуют о расколе в украинском руководстве, - The New York Times

зеленский,залужный

Слова представителя ОП Игоря Жовквы с критикой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за его статью в журнале The Economist свидетельствуют о разрыве между военным и гражданским руководством в Украине.

Об этом пишет The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Издание отреагировало на то, как заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, комментируя статью Залужного в журнале The Economist, заявил, что "военным не стоит выносить на публику то, что происходит на фронте".

"Это был яркий публичный упрек, который сигнализировал о разрыве между военным и гражданским руководством в и без того непростое для Украины время.

Разрыв между генералом и президентом возникает в то время, когда Украина борется в военной и дипломатической борьбе. Ее операции вдоль столкновения не дали никакого прогресса, но привели к большим потерям с обеих сторон, и Украина сталкивается с усилением российских атак на востоке. В то же время в некоторых европейских столицах и среди членов Республиканской партии США вырос скептицизм относительно помощи Украине", - говорится в публикации. 

Также смотрите: Позиция не политика, а военного - Порошенко о статье Залужного для The Economist

Издание считает, что признаки раскола появились в пятницу, когда Офис Зеленского уволил одного из первых заместителей генерала Залужного, командующего Силами специальных операций генерала Виктора Хоренко, не предоставив объяснений.

Журналисты пишут, что американские военные офицеры, которые работали с генералом Хоренко, были удивлены новостью о его отстранении и описали "тесные и эффективные рабочие отношения с ним".

NYT пишет, что увольнение Хоренко озадачило многих людей, хотя "в рядах есть нарекания, что воспринималось как политически ориентированные решения по стратегии, включая начало десантного нападения через реку Днепр на юге Украины, которое еще не закрепило плацдарм на контролируемом россией восточном берегу реки".

Также читайте: Зеленский уволил командующего ССО без согласования с Залужным

Напомним, в своей статье Залужный указывает на то, что война с рф стала позиционной, и для перелома нужно сделать пять шагов. А именно: преодолеть преимущество врага в воздухе, улучшить возможности прорыва минных помех, усилить контрбатарейную борьбу, обеспечить эффективную подготовку украинских резервов и повысить эффективность радиоэлектронной борьбы.

Также в интервью The Economist главнокомандующий ВСУ отметил, что западные страны до сих пор удерживаются от предоставления Украине новейших вооружений.

Автор: 

Зеленский Владимир (20899) Залужный Валерий (659) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+55
жовква+оп+а.(алла) б.(борисівна) козир + буратіна-боневтік йдуть нахй разом із кацапами та орестовичем

Слава Генералу Залужному! Свободу полковнику Червінському!
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05.11.2023 11:28 Ответить
+48
Швидше про те, що або зарухались фсбшні агенти, або Бубочка не втримався і показав свій нарцисизм, або два в одному.
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05.11.2023 11:27 Ответить
+43
Первые три месяца войны выиграл УКРАИНСКИЙ НАРОД! А не его керивництво! Когда вы это поймете!
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05.11.2023 11:34 Ответить
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Ты в своём уме?!
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05.11.2023 12:48 Ответить
Ну частково згоден і 100тні професіоналів вистачить на це Ze-шапіто
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05.11.2023 13:04 Ответить
Танки в Києві і штурм ОП нам буде кінець, озброєння свого ми не маємо, Захід від нас відвернеться...
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05.11.2023 13:18 Ответить
Залужный все правильно сказал, не нужно убаюкивать население
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05.11.2023 11:52 Ответить
Немає ніякого розколу.
Є просто заздрість нікчемного, некомпетентного, боягузливого. Безвідповідального зеленого бидла до зрілої, відповідальної людини,яка не боїться говорити правду, яка вона є.
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05.11.2023 11:52 Ответить
Такое ляпнуть... Да, лайна поносного ему занюхивать в опущенном квартале.
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05.11.2023 13:15 Ответить
"представника ОП Ігоря Жовкви " А чого варта уваги думка "прибиральниці", хоч і в ОП? Точніше - зам. завгоспа.
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05.11.2023 11:54 Ответить
зам. завгоспа. з клінінгу ))))
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05.11.2023 12:29 Ответить
Якщо конкретніше, то конфлікт імітаторів з тими, хто дійсно воює.
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05.11.2023 11:56 Ответить
Заступник керівника офісу Президента не має повноважень давати будь-які вказівки військовим... от від слова зовсім.
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05.11.2023 11:57 Ответить
А ось новий план по дестабілізації ситуації в керуючих органах влади та верхівки ЗСУ.ОП наполегливо хоче зробити .Корупція у розпалі ,крадівництво ,нецільове використання коштів під час війни,повний занепад ВПК,а тут щей таке.Або Зеленський разом з Єрмаком,або він про це не знає,що мало ймовірно,або він справжній лох,якого підставляють.
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05.11.2023 12:02 Ответить
Що мене вражає у Зеленському ? Його постійне намагання зробити все так, щоб його народ ПРОКЛЯВ. Перші позитивні враження так бездарно зводить нанівець. Це і є його талант ???
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05.11.2023 12:03 Ответить
Позитивні враження від чого?
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05.11.2023 12:28 Ответить
А можна детальніше про "перші позитивні враження"?
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05.11.2023 12:30 Ответить
Якщо просто мовчати про проблеми на фронті, то люди будуть шукати альтернативні джерела інформації. І скоріше всього ці джерела будуть російскими.
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05.11.2023 12:15 Ответить
яке може бути єдність, коли одні захищають Україну, а дермаки і їхні прикольні пуделі вставляють палиці у колеса там, де тільки зможуть, крадуть наче востаннє і тримають воїна-патріота Червінського за гратами, водночас з тим, що зрадникам-вбивцям-криміналу дають спокійно виїхати за кордон, на Мокшу..
Зєля з дермаком та бандою мають сидіти пожиттєво за УСЕ
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05.11.2023 12:17 Ответить
Гірше за все, коли цивільні лізуть в справи військових і намагаються покерувати та надати вказівки.
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05.11.2023 12:23 Ответить
Армію утримують цивільні, а хто платить той і музику замовляє.
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05.11.2023 12:40 Ответить
Коли платите електрику чи сантехніку, Ви теж лізете з "порадами" в їхню роботу?
А щодо хто кого утримує, то вся ОПа від прибиральниці до голови офісу на утриманні платників податків.
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05.11.2023 13:23 Ответить
Народився і живу в приватному будинку. Тому всіх сантехніків, електриків, газовиків і чиновників всіх мастей посилаємо "на" - простіше прочитати чинні нормативи (інструкції) та виконати необхідну роботу самостійно. Довіряти якомусь "пролєтарію" і платити йому, а після нього перероблювати? ... Нещодавно у старенької сусідки перестала працювати газова колонка. Прийшов газовик. Заявив що потрібно міняти газовий блок і за його заміну бабця має заплатити 5200 гривень, що значно більше за її місячну пенсію. Користуючись викруткою за 15 хвилин з'ясував причину - зміщення термопари від запальної горілки. За 1 хвилину виправив. І так всюди! Але за виклик "спеціаліста" і "діагностику" з бабці таки здерли 500 гривень... Щодо корупціонерів в ОП то це вже давно в компетенції Судів Лінча.
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05.11.2023 23:45 Ответить
що таке жовква? слова жовкви дорівнюють НУЛЮ!
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05.11.2023 12:23 Ответить
Осьо воно.
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05.11.2023 13:08 Ответить
Какая отвратительная рожа!
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05.11.2023 14:31 Ответить
рило на фото зараз хрюкне
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05.11.2023 15:58 Ответить
жовква гавкає не само по собі, а тільки по команді своїх хазяїв.
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05.11.2023 13:16 Ответить
...Залужному я верю,а вот шестеркам зэШки нет..И тут есть несколько но ...
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05.11.2023 12:35 Ответить
Доречі, а що там із членами секти Алат-Ра: бакановим та верещук?
вони сидять чи їх розстріляли?

хто ж тоді зрадники: Залужний із Хоренком чи х..єграй+алла борисівна ярмак?
хто ж здав вагнерівців та купляв яйця по 17 грн. і не поніс відповідальності?
хто прикриває зрадників-корупціонерів і хто сам є ними?

хто пив горілку в Карпатах, а на ранок опинився в Омані?

З.І. пам'ятаєте, як все починалося з лабораторії агента пальчевського, актора-медбрата та стадіону??
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05.11.2023 12:38 Ответить
Скажем все дружно спасибо Дерьмаку и Ігорю Жовкве за длинный язык
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05.11.2023 12:41 Ответить
Не,не про розкол, про те , що Україна з Залужним це одне, а опа береги поплутало, та як оте в ополонці не може пристати до свого берега - кацапії
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05.11.2023 12:49 Ответить
Колись таких уродів кидали у смітник а шуфрічу били морду за його слова що на майдані були наркомани бандити(да таке він казав) а зараз глав.кома(не плутати з мавпочкой бородатенькой у китайських дешевих кольсонах з кросами фірми ABIBAS) а зараз залужного звинувачують шо він відверто каже за проблеми які не вписуються у пропоганду марафону і мафіозной ОПГ офіса президента.
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05.11.2023 12:53 Ответить
ці закиди свідчать зовсім не про розкол, бо єдності не було з самого початку, а про те що ВФЗ разом із нашим доблесним військом, не дивлячись на козні, перешкоди і яйця по 17, поламали плани шайки боневтіка "зімітувати" тимчасовий легенький спротив, щоб зберегти обличчя, що ніби щось робили, а потім "здатися" з потрохами пуйлу. ВФЗ примусив боневтіка хоч щось робити для боротьби і спротиву і боневтіка це бісить, він цього не планував.
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05.11.2023 12:56 Ответить
Не думаю що у Залужного як головнокомандувача є час писати якісь статті, опуси або меморандуми. Дав команду, десь у науковому закладі МОУ науковці колективноі написали. Він лише підкорегував та написав у лівому куту папера «Згодний». Все інше лише піна та бризки….
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05.11.2023 13:05 Ответить
Та вже давно.
Уявіть клоун і його єрмак вказують військовим як воювати. Думаєте їм приємно, коли тобою намагаються крутити мародери, зрадники і просто придурки ?
Це ж брєд.
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05.11.2023 13:07 Ответить
Мабуть слухають. Військові різні є. Сирський наприклад. І він не один.
Тих, хто би не слухав, дуже мало лишилось. Їх позвільняли якісь умєрови
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05.11.2023 13:22 Ответить
От як ви думаєте. Деякі генерали роблять те що ОПа скаже. А деякі орієнтуються на Залужного.
Мабуть дуже корисно для перемоги.
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05.11.2023 13:24 Ответить
Нєх@й цивільному керівництву країни лізти туда на що вони не вчилися. Там більшість ігнорували військову підготовку ( хто з них служив в війську?) І зараз вдягаються в хакі і дають вказівки.
Цивільне керівництво мусить займатися забезпеченням країни і саме того компоненту що її країну захищає. Для набуття перемогу треба створити механізм же кожний гвинтик буде на свому місьці і виконувати свою вузьку функцію.
Але оскільки вони ( керівництво) хочуть зливати ( п@здити) з цього механізму пальне, саме вони і є тою перешкодою країни до перемоги. зеленський, призначений на посаду народом, мусить бути звільненим разом зі своєю компанією, сидіти в СІЗО і розповідати про підготовку до війни.
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05.11.2023 13:14 Ответить
повноваження президента закінчуються у березні 2024р.
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05.11.2023 14:08 Ответить
Залужний все зробив правильно, я впевнена що раніше аніж давати інтерв'ю для журналістів The Economist, від неодноразово підіймав суть цієї проблеми у розмовах з адміністрацією президента, але не добившись жодної логічної реакції, вирішив її оприлюднити, бо втрачати людей і техніку на вимоги ОП, щоб показати якусь піррову перемогу він більше не бачив доцільним.
Зрозуміло що з наявними ресурсами ми просто угробимо військових, а не отримаємо жодного потрібного результату, якщо люди з ОП цього не розуміють, то нехай прогуляються на передок і після їх загибелі прийдуть в ОП інші, які можливо не будуть настільки тупими, щоб зрозуміти суть проблеми.
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05.11.2023 13:16 Ответить
З ціми тварями з ОПі , шось треба вже робити , це серьозний відкритий саботаж національних інтересів України, військовим треба подумати як захистити себе ... тоді вони зможуть захистини украінців та Україну ! Це зе...здець зелений !
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05.11.2023 13:18 Ответить
Хвіст крутить собакою
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05.11.2023 13:19 Ответить
Операція Чонгар продовжується
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05.11.2023 13:20 Ответить
Мета українців, які воюють і гинуть за СВОЮ країну протилежна цілям НЕукраїнського угрупування у владі.
Українці намагаються зберегти свою державу.
Мета НЕукраїнської ОПи та її призначенців - повністю усунути українців від управління країною і використовувати українців тільки заради свого збагачення і знищення держави України по суті.

Спочатку ЗЕклан створив ОПу, сформовану за принципом "Аби не українец.".
Те ж саме робить з іншими ключовими для виживання України структурами.
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05.11.2023 13:24 Ответить
Я не проти кримських татар, не один раз писала тут на форумі коменти на їхній захист.
Але мене, українку, не влаштовує, що нинішня влада відводить українцям роль обслуги неукраїнської меншості в країні.

Команда Умерова в міністерстві оборони.
Журналістам варто поцікавитись біографіями членів цього умерівського десанту в МО.
Чим вони такі талановиті та унікальні, що їх цілим скопом працевлаштували в МО?

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05.11.2023 13:31 Ответить
Зеля любить шаурму. Ви же знаєте.
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05.11.2023 16:20 Ответить
выбрали еврея в президенты и хотите чтоб нам дали роль не обслуги?
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05.11.2023 23:33 Ответить
Чим нижчий мужик ростом тим вiн лайнистiший. Вот так одно чмо(коротышка, но отличник) унижал девчонок из своего класса на почве своего "всезнайства". Мы с пацанами , в раздевалке за рядами повешенных пальто завалили штопаного кондома на пол и приставили к горлу перочинную пугалку. дык поц начал визжать, шо хряк перед забоем... Но выполнил свои обещалки , больше не трогать девчонок, мабуть тодi в штани наклав, бо зразу ж побiг додому i в той день вже не з`явився в школi.... Так це ж було в 9-iм класi... а ви все толерестуете до пiда.асiв.
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05.11.2023 13:36 Ответить
Вперше бачу що тут немає коментів не кшталт - "Нью Йорк Таймс? Та це ж брехливий антиукраїнській смітник, який відпрацьовує кацапські гроші!" Щось сталося чи просто в ОПі у усяких жовкв звичайний вихідний
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05.11.2023 13:46 Ответить
Але Шустера що обсирав азовців на всю Америку називаючи їх неонацистами "хтось" нагородив українським орденом.
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05.11.2023 15:13 Ответить
минутой позже, ниже коммент
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05.11.2023 23:28 Ответить
Схоже на те .шо тим українця шо залишилися в Україні , та деякім військовим , які розуміють шо зеленській тягне та провокує війну, під ОПу, такі да...треба прийняти виклик , бо їти вже нема куди, тільки в ОП , з чим ,самі знаєте...
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05.11.2023 13:47 Ответить
Це пише не NYT, а журналісти, на її сторінці. Це не редакційна стаття, а лише оціночне судження авторів допису. Причому, судячі з прізвищ, не виключено що і російських
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05.11.2023 13:47 Ответить
Вони свідчать тільки про срач серед українців у момент коли потрібна єдність у боротьбі. І так Зеленський і компанія теж українці.
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05.11.2023 13:49 Ответить
Зеленсткий i компанiя теж украiнцi..... точно?
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05.11.2023 14:15 Ответить
Вам из Фатерланда конечно виднее, но многих очень сильно задолбали яйца для армии по 17 грн./кг, соляра по 80 грн./литр, ремонты дорог, тротуаров (местный бюджет), ремонты админзданий (гос.бюджет), недавно вот хотели позолоту куполов обновлять на 2 млн. евро. И это все при том, что на какой ютуб канал не зайди - везде требуется требуется и требуется- от маек и трусов в госпитали до дронов и т.д.
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05.11.2023 15:17 Ответить
А як єднатись тим хто помирає з тими хто краде ?
Може місцями помінятись ?
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05.11.2023 16:19 Ответить
цей скандал було створено ворогами, оприлюднено на "помийці" з зручними для окупанта висновками та й на замовлення ворогів. де б вони не сиділи, але вигоду має з цього ***********.
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05.11.2023 13:51 Ответить
Завжди казав і кажу, що найбільшим "талантом" українців, було вміння просрали найкращі шанси, а з усіх найгірших сценаріїв - обирати найгірший.
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05.11.2023 13:56 Ответить
Кто бы вы ни был, но к несчастью , вы - правы.
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05.11.2023 14:45 Ответить
в смислі "сстворено ворогами"? Тобто то не залужний дав інтерв'ю? Чи може у нас ситуація не жопа? Це знову ІПСО, як і яйця по 17? Чому ви завжди хочете інфантильно перебувати в якихось ілюзіях?
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05.11.2023 13:58 Ответить
Нечисть вилізла з пекла і зайняла керівні посади в Україні
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05.11.2023 14:03 Ответить
ой бл@, газета понаписує херні ради сенсації а всі кидаються як дурачки і передруковують собі
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05.11.2023 14:25 Ответить
Теперь главный "регент" будет искать повод для освобождения генерала Залужного.....после публикаций в Економист..,. так как его заказное публикация у Шустера неважно получилось и провалилось.
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05.11.2023 14:27 Ответить
Каарочи... Воодушевляющая музыка... https://youtu.be/7tT295Fnpc8 First Cadence
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05.11.2023 14:44 Ответить
Гнидарню ОП давно пора розігнати, а декого й посадити.
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05.11.2023 15:09 Ответить
Військове керівництво мовчало при всіх пройб... Рєзнікова ... коли він називав дрони весільними а митниця тормозила завіз, коли найкращі бригади гинули під Бахмутом через нестачу БП для артилерії, нехватки РЕБ і дронів... коли на передову завезли міни які не спрацьовують українського виробництва... так само мовчанка по стугнах....

Але не мовчало про посилення відповідальності для військових...

І почало говорити лише після зупинки контрнаступу, де були втрачені мабуть найбоєздатніші наші частини...
який ще до початку був складним питанням, через велике накопичення ворожої артилерії, яку доречі самі ж випустили з Херсону, ешелоновану оборону з мінними полями і перевагу в дронах та авіації... та недостатність наданої нам техніки для такого наступу... якщо не було чим наступати, то навіщо ... щоб галочку поставити політично перед партнерами, які самі не до кінця виконали те що обітцяли перед наступом....

От питання а чого раніше все всіх влаштовувало?
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05.11.2023 15:23 Ответить
квартальні гниди
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05.11.2023 15:47 Ответить
Ніякого "українського керівництва" не існує. Існують Люди (з великої літери) серед нас і за кордоном, "справжні українці"які тягнуть на собі усе і тільки завдяки цим зусиллям ми ще живі. А є цинічні гниди, різна наволоч і пристосуванці, які реготульками, підкупом, обманом та маніпуляціями опинились там, де їм не місце ...
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05.11.2023 16:16 Ответить
Зелений антимайдан зриває розширення наступу на півдні. Тут все зрозуміло.
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05.11.2023 16:46 Ответить
ЗЕЛЯ ОПЯТЬ @БЛОМ ТОРГУЕТ !!!
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05.11.2023 18:28 Ответить
Просто не треба було красти.
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05.11.2023 18:46 Ответить
Пане Зеленський! Ви бачили мир в очах Путіна. То витягніть із них цей мир!
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05.11.2023 19:35 Ответить
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