В армії рф є проблеми з облаштуванням побутових умов на полі бою в Україні, - британська розвідка

Військове керівництво рф не може забезпечити належного побуту своїм силам на фронті.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Російські військові, які повернулись з України, виступили 1 листопада на військовій конференції ""Огарковские чтения" в Москві. Вони вказали на проблеми з облаштуванням їхніх побутових умов на полі бою в Україні.

"Один солдат підкреслив, що ризик обстрілу українських сил означав, що вони "не могли закип'ятити навіть кружку чаю". Вони підкреслили, що живуть і харчуються "одноманітною" їжею в багнюці, що пронизує все навколо", - додає розвідка.

Зведення вказує, що підтримання гідного рівня особистого комфорту й належного управління на оборонних позиціях є складним завданням для будь-якої армії.

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"Однак дані з відкритих джерел свідчать про те, що російські війська, як правило, дуже погано виконують базові правила польового управління. Це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою", – підсумовує британська розвідка.