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Новини
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В армії рф є проблеми з облаштуванням побутових умов на полі бою в Україні, - британська розвідка

рф,армія

Військове керівництво рф не може забезпечити належного побуту своїм силам на фронті.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Російські військові, які повернулись з України,  виступили 1 листопада на військовій конференції ""Огарковские чтения" в Москві. Вони вказали на проблеми з облаштуванням їхніх побутових умов на полі бою в Україні.

"Один солдат підкреслив, що ризик обстрілу українських сил означав, що вони "не могли закип'ятити навіть кружку чаю". Вони підкреслили, що живуть і харчуються "одноманітною" їжею в багнюці, що пронизує все навколо", - додає розвідка.

Зведення вказує, що підтримання гідного рівня особистого комфорту й належного управління на оборонних позиціях є складним завданням для будь-якої армії.

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"Однак дані з відкритих джерел свідчать про те, що російські війська, як правило, дуже погано виконують базові правила польового управління. Це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою", – підсумовує британська розвідка.

Автор: 

армія рф (17866) Велика Британія (5663) зовнішня розвідка (479)


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Топ коментарі
+10
Є простіше пояснення - москалям звичніше жити в гівні. І взагалі вони до землі звикають
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05.11.2023 12:04 Відповісти
+7
Наче московитам колись було не байдуже щодо долі нукерів.
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05.11.2023 12:12 Відповісти
+5
Але в українських військових побут на рівні..НАТО?((Два роки війни,а скільки залито бетоном в кожному хоча б обласному центрі підземних бункерів чи сховищ?Стадіон та бруківку планують,а лінію оборони,на випадок прориву десь москалями лінії фронту збудували?сподіваюсь що так і це секретна інформація.
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05.11.2023 12:15 Відповісти
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Є простіше пояснення - москалям звичніше жити в гівні. І взагалі вони до землі звикають
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05.11.2023 12:04 Відповісти
Наче московитам колись було не байдуже щодо долі нукерів.
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05.11.2023 12:12 Відповісти
То не нукери , то хошар (хашар) - полонене місцеве населення , яке монголи гнали на штурм чужих фортець . Правда московити пішли далі - женуть не тільки чуже , а й своє
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05.11.2023 12:38 Відповісти
Але в українських військових побут на рівні..НАТО?((Два роки війни,а скільки залито бетоном в кожному хоча б обласному центрі підземних бункерів чи сховищ?Стадіон та бруківку планують,а лінію оборони,на випадок прориву десь москалями лінії фронту збудували?сподіваюсь що так і це секретна інформація.
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05.11.2023 12:15 Відповісти
а в Швейцарії, де ти чалишься, все гаразд з бетоном?
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05.11.2023 12:17 Відповісти
Не знаю ,що за слово чалишся,але тут з бетоном та бомбосхвовищами все гаразд.Навіть в будинку,де ми знімаємо квартиру ,будинок з 1974 року є бомбосховище.
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05.11.2023 12:28 Відповісти
Яценюк хоч паркан збудував. Аж 300 метрів. Чи може я брешу, бо насправді більше?
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05.11.2023 13:54 Відповісти
У русняков всегда бардак в обеспечении армии.
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05.11.2023 12:35 Відповісти
Та нічого, до цинги вони не доживають.
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05.11.2023 12:42 Відповісти
То вы преувеличиваете, живут, как и себя на родине.
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05.11.2023 12:50 Відповісти
Для москалів побутові умови ніколи не були проблемою.Ще з часів,коли росія називалась московією,а ще перед тим золотою ордою вони звикли жити в срачі,в одному і тому ж місці жерти,срати,пити,бити один одному морди і грати своїх і чужих бабів...Лишень щоб був кумис,брага,водка і возможность покуражица і паказать сваю удаль...Яка,проте,закінчується після першого ж удару прикладом в зуби...
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05.11.2023 12:52 Відповісти
Ось цікаво, а англійське керівництво змогло б облаштувати побутові умови для своїх військових на полі бою в Україні чи тільки язика тріпати?
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05.11.2023 13:53 Відповісти
Какие им еще бытовые условия. Два на полтора и то много. "Окурковские чтения"
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05.11.2023 14:00 Відповісти
орків посилають дохнути як мухи,
а вони пишуть побутові умови,
до сраки нікого не цікавлять ті умови
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05.11.2023 14:23 Відповісти
британська розвідка

Однако все, что я читаю от имени этой медиа-франшизы, выглядит как компиляция СМИ, тг-каналов и т.п.
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05.11.2023 15:01 Відповісти
Кацапи мріють про побут ?
Та ще й на війні
Зсу не дають їм ні поїсти ні погрітися це правильно нехай знають кацапи що тут не санаторій а на війні можна і декілька діб голодним бути якщо в оточенні тому нехай звикають до жахливих умов
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05.11.2023 20:08 Відповісти
 
 