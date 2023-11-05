В армії рф є проблеми з облаштуванням побутових умов на полі бою в Україні, - британська розвідка
Військове керівництво рф не може забезпечити належного побуту своїм силам на фронті.
Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
Російські військові, які повернулись з України, виступили 1 листопада на військовій конференції ""Огарковские чтения" в Москві. Вони вказали на проблеми з облаштуванням їхніх побутових умов на полі бою в Україні.
"Один солдат підкреслив, що ризик обстрілу українських сил означав, що вони "не могли закип'ятити навіть кружку чаю". Вони підкреслили, що живуть і харчуються "одноманітною" їжею в багнюці, що пронизує все навколо", - додає розвідка.
Зведення вказує, що підтримання гідного рівня особистого комфорту й належного управління на оборонних позиціях є складним завданням для будь-якої армії.
"Однак дані з відкритих джерел свідчать про те, що російські війська, як правило, дуже погано виконують базові правила польового управління. Це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою", – підсумовує британська розвідка.
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а вони пишуть побутові умови,
до сраки нікого не цікавлять ті умови
Однако все, что я читаю от имени этой медиа-франшизы, выглядит как компиляция СМИ, тг-каналов и т.п.
Та ще й на війні
Зсу не дають їм ні поїсти ні погрітися це правильно нехай знають кацапи що тут не санаторій а на війні можна і декілька діб голодним бути якщо в оточенні тому нехай звикають до жахливих умов