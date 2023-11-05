США таємно передали Україні броньовану машину M1150 Assault Breacher для розмінування
США таємно передали принаймні одну, а скоріше за все декілька машин для розмінування M1150 Assault Breacher
Про це пише Forbes, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
Завдяки машині Assault Breacher, вартістю 4 мільйони доларів, екіпаж з двох людей може викопати та безпечно підірвати закопані міни, засипати траншеї та викопати протитанкові вали, а потім позначити крихітними прапорцями безпечну смугу для танків і бойових машин. Зазначається, що все це екіпаж може зробити, не покидаючи броньованої машини.
Видання повідомляє, що коли ЗСУ готувалися до контрнаступу на півдні України, союзники Києва пожертвували багато дериваційних машин, у тому числі найкращі фінські, норвезькі та південнокорейські моделі. Однак American Assault Breacher була відсутня в офіційних списках переданого обладнання.
Без офіційного оголошення американці відправили в Україну принаймні одну, а ймовірно шість таких машин. Цілком ймовірно, що Білий дім у своїх оголошеннях щодо військової допомоги Україні відніс машини до розпливчастої категорії "обладнання для розмінування".
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https://www.youtube.com/watch?v=JNzWbiwyVOw https://www.youtube.com/watch?v=JNzWbiwyVOw
так скажуть орки та направлять десятки дронів що знищити цю машину
ЦЕ ПІСДЄС!!!!!!
а нахрена сша робили це в таємниці як що ми оголосили на весь світ
нема і все!!!
Гидкі пики серуть на Залужного
Уверен, что говорить потом будут не о Залужном, а о Зеленском и его ОП, да еще на "народном" языке.
Не стесняясь прямого эфира.
А Ви, Форбс...., таємниця...., Захід..... Таємниця ніщо, величне відео від Потужного усьо!
Зачем скапливать в одном месте столько людей и техники? Чтобы кацапы накрыли всех и все одним залпом?
Спасло всех только то, что здесь был Зеля, самый великий полководец, знающим об армии только по кино.
Все разминировали или пригнали сюда, чтобы на ее фоне заснять Зеленского?
кароче, юстас-алексу...
Вони її бачать на фронті.
І відшукати в тилу техніку через шпигунів щоб атакувати її ракетами намагаються і росіяни і українці. Без всіляких газет.
Ця стаття в пресі ніяк нікому не нашкодить.
Краще б пораділи, що союзники допомагають і далі.
нужно рассмотреть на роль таких средств термобарических инженерных боеприпасов, провести соответствующие испытания газовоздушных смесей.
также стоит рассмотреть применение одноразовых легкосборных деревянных имитаторов-тралов на ракетной тяге. чтобы направлять из на минное поле один за другим. разминирование должно стать дешевле чем постановка мин.
Тут вже трактори броньовані з катком попереду придумали.