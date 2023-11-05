США таємно передали Україні броньовану машину M1150 Assault Breacher для розмінування

США таємно передали принаймні одну, а скоріше за все декілька машин для розмінування M1150 Assault Breacher

Про це пише Forbes, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Завдяки машині Assault Breacher, вартістю 4 мільйони доларів, екіпаж з двох людей може викопати та безпечно підірвати закопані міни, засипати траншеї та викопати протитанкові вали, а потім позначити крихітними прапорцями безпечну смугу для танків і бойових машин. Зазначається, що все це екіпаж може зробити, не покидаючи броньованої машини.

Видання повідомляє, що коли ЗСУ готувалися до контрнаступу на півдні України, союзники Києва пожертвували багато дериваційних машин, у тому числі найкращі фінські, норвезькі та південнокорейські моделі. Однак American Assault Breacher була відсутня в офіційних списках переданого обладнання.

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Без офіційного оголошення американці відправили в Україну принаймні одну, а ймовірно шість таких машин. Цілком ймовірно, що Білий дім у своїх оголошеннях щодо військової допомоги Україні відніс машини до розпливчастої категорії "обладнання для розмінування".