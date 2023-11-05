США тайно передали Украине бронированную машину M1150 Assault Breacher для разминирования
США тайно передали, по крайней мере, одну, а, скорее всего, несколько машин для разминирования M1150 Assault Breacher.
Об этом пишет Forbes, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
Благодаря машине Assault Breacher, стоимостью 4 миллиона долларов, экипаж из двух человек может выкопать и безопасно взорвать закопанные мины, засыпать траншеи и выкопать противотанковые валы, а затем пометить крошечными флажками безопасную полосу для танков и боевых машин. Все это экипаж может сделать, не покидая бронированной машины.
Издание сообщает, что когда ВСУ готовились к контрнаступлению на юге Украины, союзники Киева пожертвовали много деривационных машин, в том числе - лучшие финские, норвежские и южнокорейские модели. Однако American Assault Breacher отсутствовала в официальных списках передаваемого оборудования.
Без официального объявления американцы отправили в Украину, по крайней мере, одну, а вероятнее - шесть таких машин. По всей вероятности, Белый дом в своих объявлениях по военной помощи Украине отнес машины к расплывчатой категории "оборудования для разминирования".
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https://www.youtube.com/watch?v=JNzWbiwyVOw https://www.youtube.com/watch?v=JNzWbiwyVOw
так скажуть орки та направлять десятки дронів що знищити цю машину
ЦЕ ПІСДЄС!!!!!!
а нахрена сша робили це в таємниці як що ми оголосили на весь світ
нема і все!!!
Гидкі пики серуть на Залужного
Уверен, что говорить потом будут не о Залужном, а о Зеленском и его ОП, да еще на "народном" языке.
Не стесняясь прямого эфира.
А Ви, Форбс...., таємниця...., Захід..... Таємниця ніщо, величне відео від Потужного усьо!
Зачем скапливать в одном месте столько людей и техники? Чтобы кацапы накрыли всех и все одним залпом?
Спасло всех только то, что здесь был Зеля, самый великий полководец, знающим об армии только по кино.
Все разминировали или пригнали сюда, чтобы на ее фоне заснять Зеленского?
кароче, юстас-алексу...
Вони її бачать на фронті.
І відшукати в тилу техніку через шпигунів щоб атакувати її ракетами намагаються і росіяни і українці. Без всіляких газет.
Ця стаття в пресі ніяк нікому не нашкодить.
Краще б пораділи, що союзники допомагають і далі.
нужно рассмотреть на роль таких средств термобарических инженерных боеприпасов, провести соответствующие испытания газовоздушных смесей.
также стоит рассмотреть применение одноразовых легкосборных деревянных имитаторов-тралов на ракетной тяге. чтобы направлять из на минное поле один за другим. разминирование должно стать дешевле чем постановка мин.
Тут вже трактори броньовані з катком попереду придумали.