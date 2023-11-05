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США тайно передали Украине бронированную машину M1150 Assault Breacher для разминирования

assault,breacher

США тайно передали, по крайней мере, одну, а, скорее всего, несколько машин для разминирования M1150 Assault Breacher.

Об этом пишет Forbes, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

Благодаря машине Assault Breacher, стоимостью 4 миллиона долларов, экипаж из двух человек может выкопать и безопасно взорвать закопанные мины, засыпать траншеи и выкопать противотанковые валы, а затем пометить крошечными флажками безопасную полосу для танков и боевых машин. Все это экипаж может сделать, не покидая бронированной машины.

Издание сообщает, что когда ВСУ готовились к контрнаступлению на юге Украины, союзники Киева пожертвовали много деривационных машин, в том числе - лучшие финские, норвежские и южнокорейские модели. Однако American Assault Breacher отсутствовала в официальных списках передаваемого оборудования.

Читайте также: Для победы у нас должны быть новейшие технологии разминирования, а также мы должны наращивать резервы, - Залужный в статье для The Economist

Без официального объявления американцы отправили в Украину, по крайней мере, одну, а вероятнее - шесть таких машин. По всей вероятности, Белый дом в своих объявлениях по военной помощи Украине отнес машины к расплывчатой категории "оборудования для разминирования".

Автор: 

помощь (7882) США (27174) разминирование (722)


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Топ комментарии
+28
дякуємо що сказали!!! щиро дякуємо!!!!!
так скажуть орки та направлять десятки дронів що знищити цю машину
ЦЕ ПІСДЄС!!!!!!
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05.11.2023 15:23 Ответить
+18
і ще...
а нахрена сша робили це в таємниці як що ми оголосили на весь світ
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05.11.2023 15:25 Ответить
+14
Дякуємо американцям за підтримку
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05.11.2023 15:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Гарна та дуже корисна машина-їх має бути у ЗСУ якомога більше...
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05.11.2023 15:22 Ответить
😱ЛУЦЕНКО: На Банковой высмеяли предупреждение ЦРУ, Байден умолял услышать.Что натворил Кулеба

https://www.youtube.com/watch?v=JNzWbiwyVOw https://www.youtube.com/watch?v=JNzWbiwyVOw
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05.11.2023 16:24 Ответить
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05.11.2023 17:12 Ответить
дякуємо що сказали!!! щиро дякуємо!!!!!
так скажуть орки та направлять десятки дронів що знищити цю машину
ЦЕ ПІСДЄС!!!!!!
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05.11.2023 15:23 Ответить
Припинити битися в істеричних конвульсіях. Таємним був тільки процес передачі. Процес її використання на передку таємним бути не може.
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05.11.2023 15:53 Ответить
Та звісно процес використання таємний бути не може - бо там у зеленій погані є така маха бузумна, котра тіктокера на фоні війскової техніки у котру потім влупили рашисти. Та подляки з арахамбізяною на Яворівскому війсковому центрі тіктокери а через сутки туди прилетіло та більш 200 загиблих війскових.
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05.11.2023 16:22 Ответить
Эта машина работает аналогично советскому "горынычу" УР-77, вызывая детонацию мин мощными взрывами, её работу не заметить очень сложно
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05.11.2023 17:01 Ответить
Дрони прилетіли - а там нічого нема. То була деза.
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05.11.2023 15:59 Ответить
ага
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05.11.2023 17:41 Ответить
Тільки ФОРБС, а тим більше Цензор з посиланням на ФОРБС, тут не до чого. "On the occasion of the Day of Missile Forces and Artillery and the Engineering Troops Day, Volodymyr Zelenskyy presents state awards to Ukraine's defenders 3 November 2023 - 13:35" на сайті єтого самого. Там картинка с толпами минерів та артилеристів на нагородженні і ця корисна машина "крупним планом".
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05.11.2023 17:58 Ответить
Дякуємо американцям за підтримку
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05.11.2023 15:23 Ответить
і ще...
а нахрена сша робили це в таємниці як що ми оголосили на весь світ
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05.11.2023 15:25 Ответить
"Про це пише https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2023/11/03/the-united-states-quietly-gave-ukraine-the-assault-breacher-a-special-vehicle-for-breaking-through-russian-defenses/?sh=2b445cd23240 Forbes"
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05.11.2023 15:27 Ответить
Та то не ми..он скільки видань про це сповістили..
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05.11.2023 15:28 Ответить
з яких пір форбс - це ми?
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05.11.2023 15:39 Ответить
і де ця вундерваффе була у травні
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05.11.2023 15:26 Ответить
***** розголошувать курви
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05.11.2023 15:27 Ответить
ми мали про це мовчати а краще брехати....
нема і все!!!
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05.11.2023 15:31 Ответить
А чого таємно. Знову бояться ескалації? Чи не дають кацапам змоги знищити?
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05.11.2023 15:36 Ответить
Звісно щоб не знищили під час передачі. Він коштує, як два Абрамса, або чотири Хімарси.
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05.11.2023 16:03 Ответить
А чого не чотири Абрамси або вісім - а напевно бульдозерний відвал коштує як цілий ( або два цілих ) Абрамси.
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05.11.2023 16:31 Ответить
Ой дійсно коштує - помилився визнаю. Але шось тут не те - яким таким вона скіко може коштувати ( мож і в США - та ні це тіко в нас, ну і ше можливо через малу серії така ціна хоча та ні це тіко в нас ).
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05.11.2023 16:38 Ответить
"...передали Україні броньовану машину..."-- ну все, тепер точно переможемо...
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05.11.2023 15:37 Ответить
Те, що точно переможемо - це вже давно зрозуміло. Нагальні питання зовсім інші - як швидко і яку ціну сплатити доведеться.
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05.11.2023 15:59 Ответить
На яких аналітичних даних базується ваша впевненість, що ми точно переможемо?
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05.11.2023 16:05 Ответить
На тому, що Росії вже не вдалось захопити Україну і більше ніколи не вдасться. На аналітичних даних, які оцінюють кількість зброї/ракет/бронемашин/артилерїї у кацапів на момент походу на Київ і на сьогодні.
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05.11.2023 16:28 Ответить
У них є мінімум чотири козиря, яких нам не має чим бити це: загальна мобілізація і слабкість нашої влади (2 з 4)
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05.11.2023 16:54 Ответить
От цікаво послухати людину яка у темі. Будьласка, не пошкодуйте часу - поділіться.
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05.11.2023 16:25 Ответить
яке розмінування? хай українська армія просто наступає по заасфальтованих дорогах, як це мосКАЛьня робила в березні 2022-ого року. в голові колони можна пускати машини з промосКАЛьськими попами і всякими опзж!
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05.11.2023 15:38 Ответить
Підтримую, особливо наповнювання голови колони
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05.11.2023 16:14 Ответить
яка ж це таемність якщо ви статью написали вам що доповіли свої розвідники
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05.11.2023 15:38 Ответить
Не тупіть, передача була таємницею. Передача виконана - таємниця закінчилась.
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05.11.2023 15:55 Ответить
Так таємно, що кацапи фото в себе розмістили.
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05.11.2023 15:50 Ответить
Тобі ніхто ніяких актуальних таємниць не довірив, йолопе. Тобі розповіли про таємницю, яка вже неактуальна.
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05.11.2023 16:10 Ответить
Коли машина на тягачі чи потягу - таємниця. Коли їде своїм ходом вже по передку - вочевидь, кацапи її самі побачать.
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05.11.2023 16:09 Ответить
Коли вони ії побачать-вони ії знищать.І все.
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05.11.2023 16:55 Ответить
Що значить таємно...... Передали то передали. Справа в тому що не обов'язково триндіти тим хто передає. Тринділи про Ф-16, тепер вони вже не такі будуть ефективними.
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05.11.2023 16:03 Ответить
"Не такі будуть ефективними", це які не такі? Повільніше літати почнуть, чи шо?
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05.11.2023 16:05 Ответить
Московити вдосконалили за цей час ппо. с-400 дальність.
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05.11.2023 16:10 Ответить
за який "цей час"? Останній раз що вони вдосконалювали, це було виробництво ракети 40Н6, започатковане в 2018 році, вона летить на 400км.
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05.11.2023 16:22 Ответить
Досягають до Дніпра
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05.11.2023 18:01 Ответить
Бл...! Журналюг в військові частини не пускати - а попало - зброю в руки і на передок. Без них є багато балаболів державного рівня: Подоляк, Баканов, Буданов, до недавна Арестович і само собою найвеличніший і наймудріший його величність ЗЕ. Піар на війні неприпустимий.
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05.11.2023 16:03 Ответить
Ще нехай розкажуть коли будуть давати М26 реактивні снаряди. Світ зараз нагадує кухню в комуналці.
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05.11.2023 16:05 Ответить
Оце що таке ?
Гидкі пики серуть на Залужного
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05.11.2023 16:18 Ответить
Пусть они сначала повоюют пару месяцев на передке, а потом соберутся здесь и все скажут.
Уверен, что говорить потом будут не о Залужном, а о Зеленском и его ОП, да еще на "народном" языке.
Не стесняясь прямого эфира.
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05.11.2023 16:40 Ответить
А знаєте звідки західні ЗМІ дізнались про М1150 в Україні? Думаєте їм Білий Дім повідомив? Чи Пентагон? Пан Зеленський не зміг висидіти без чергового відосу і виклав https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/3123818117913239/?ref=embed_video відео з нагородженням та поздоровленням захисників з Днем ракетних військ і артилерії та Днем інженерних військ . Де на задньому плані і видно М1150.
А Ви, Форбс...., таємниця...., Захід..... Таємниця ніщо, величне відео від Потужного усьо!
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05.11.2023 16:18 Ответить
Сюда не прилетели Искандеры, потому что выступал Зеленский
Зачем скапливать в одном месте столько людей и техники? Чтобы кацапы накрыли всех и все одним залпом?
Спасло всех только то, что здесь был Зеля, самый великий полководец, знающим об армии только по кино.
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05.11.2023 16:32 Ответить
Кстати, а почему М1150 здесь в тылу, а не на передовой и не выполняет свою работу?
Все разминировали или пригнали сюда, чтобы на ее фоне заснять Зеленского?
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05.11.2023 16:36 Ответить
супер таємниця, про яку знає будь-яка собака у форбсі
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05.11.2023 16:21 Ответить
Ця таємниця вже неактуальна, процес таємної передачі закінчився до того, як собака у форбсі щось дізналась.
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05.11.2023 16:30 Ответить
форбес с детсва любил трактор кировец...
кароче, юстас-алексу...
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05.11.2023 16:26 Ответить
Що ви як діти? Росіяни в будь-якій ситуації стріляють в українську техніку, а українці в російську не читаючи газет.

Вони її бачать на фронті.

І відшукати в тилу техніку через шпигунів щоб атакувати її ракетами намагаються і росіяни і українці. Без всіляких газет.

Ця стаття в пресі ніяк нікому не нашкодить.
Краще б пораділи, що союзники допомагають і далі.
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05.11.2023 16:43 Ответить
за машину американцам большое спасибо. однако нам нужна технология дешевого и оперативного разминирования минных полей.
нужно рассмотреть на роль таких средств термобарических инженерных боеприпасов, провести соответствующие испытания газовоздушных смесей.
также стоит рассмотреть применение одноразовых легкосборных деревянных имитаторов-тралов на ракетной тяге. чтобы направлять из на минное поле один за другим. разминирование должно стать дешевле чем постановка мин.
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05.11.2023 16:43 Ответить
дешевший варіант, тебе не зкидати з *********, а привязати оту вибухову мотузку і погнати вперед, скільки пробіжиш стільки й буде і підрвати.
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05.11.2023 19:39 Ответить
привет котик
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05.11.2023 20:17 Ответить
Таемно. Обом нико не знав. Все, я забув.
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05.11.2023 17:28 Ответить
Ну якщо на Цензорі вже знають то вже не тайна . Піду куму розкажу
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05.11.2023 17:31 Ответить
Єрмак першим розповів? Похвалив США за таку машинку?
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05.11.2023 17:46 Ответить
А для чого УКРАЇНІ взагагалі потрібен цей пре-зе-дент типа для( просто позвіздеть)
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05.11.2023 18:34 Ответить
Так, машина багато чого вміє. Питання - у нас скільки старих танків на консервації ? Можна переробити.

Тут вже трактори броньовані з катком попереду придумали.
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05.11.2023 18:36 Ответить
А ЯК ПРИКРИТТЯ РОБИТИ ЦЕЙ МАШИНІ !?
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05.11.2023 18:46 Ответить
Позакривайте свої писки, і ви ще дивуєтесь що з вами ніхто не хоче мати справу. Ви про все розляпаєтє.
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05.11.2023 18:59 Ответить
это вы про форбс?
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05.11.2023 23:08 Ответить
 
 