США тайно передали Украине бронированную машину M1150 Assault Breacher для разминирования

США тайно передали, по крайней мере, одну, а, скорее всего, несколько машин для разминирования M1150 Assault Breacher.

Об этом пишет Forbes, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

Благодаря машине Assault Breacher, стоимостью 4 миллиона долларов, экипаж из двух человек может выкопать и безопасно взорвать закопанные мины, засыпать траншеи и выкопать противотанковые валы, а затем пометить крошечными флажками безопасную полосу для танков и боевых машин. Все это экипаж может сделать, не покидая бронированной машины.

Издание сообщает, что когда ВСУ готовились к контрнаступлению на юге Украины, союзники Киева пожертвовали много деривационных машин, в том числе - лучшие финские, норвежские и южнокорейские модели. Однако American Assault Breacher отсутствовала в официальных списках передаваемого оборудования.

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Без официального объявления американцы отправили в Украину, по крайней мере, одну, а вероятнее - шесть таких машин. По всей вероятности, Белый дом в своих объявлениях по военной помощи Украине отнес машины к расплывчатой категории "оборудования для разминирования".