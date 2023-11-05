Зеленський: Якщо росія вб’є всіх українців, вона нападе на країну НАТО, і це коштуватиме США дорожче, ніж допомога Україні

Якщо Конгрес США не підтримає надання допомоги Україні, росія вб’є усіх українців, а потім рано чи пізно нападе на країну НАТО. Тоді США доведеться вступати у війну напряму, що коштуватиме значно більше.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Якщо Росія вб'є всіх нас, вона нападе на країни НАТО, і ви пошлете туди своїх синів і дочок. І це буде - вибачте, але ціна буде вищою", - заявив він.

Зеленський також закликав Конгрес "не втратити волю, не втратити сильну позицію і зберегти демократію".

Він нагадав, що протистояння російському вторгненню ставить Україну на передову лінію боротьби за західну демократію, Європу та "наші спільні цінності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн щодо 50 млрд євро допомоги: План України є ключовим. Був дуже хороший прогрес. Тепер маємо наполегливо працювати