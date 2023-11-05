14 757 182
Зеленский: Если россия убьет всех украинцев, она нападет на страну НАТО, и это будет стоить США дороже, чем помощь Украине
Если Конгресс США не поддержит оказание помощи Украине, россия убьет всех украинцев, а затем рано или поздно нападет на страну НАТО. Тогда США придется вступать в войну напрямую, что буде стоить гораздо больше.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Если россия убьет всех нас, она нападет на страны НАТО, и вы пошлете туда своих сыновей и дочерей. И это будет – извините, но цена будет выше", - заявил он.
Зеленский также призвал Конгресс "не потерять свободу, не потерять сильную позицию и сохранить демократию".
Он напомнил, что противостояние российскому вторжению ставит Украину на передовую линию борьбы за западную демократию, Европу и "наши общие ценности".
Топ комментарии
+62 Ksenia VB
показать весь комментарий05.11.2023 16:27 Ответить Ссылка
+57 Ksenia VB
показать весь комментарий05.11.2023 16:26 Ответить Ссылка
+51 kelt kant
показать весь комментарий05.11.2023 16:40 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо ЗЄ програє, то буцде новий през.
Якщо ЗЄ виграє, то з такими умовами виборів можна сміливо визнавати їх недемократичними, а ЗЄ нелегітимним.
Для ЗЄ вибори - це цуцванг. І, якщо він цього не розуміє, то він дебіл.
Може треба було готуватися до вторгнення, а не до шашличків?
Може давно вже треба розбудовувати свій ВПК, а не вбивати навіть те, що залишилося?
Може не треба заважати та капостити Залужному?
Може треба закрити рота і нарешті почати робити те, що президент зобов'язався зробити перед західними союзниками?
Так було в Кореї. Так було у Вьєтнамі. Так було в Афганістані.
Це ж для нього простіше, ніж виконувати умови Заходу.
Что вы предлагаете им сказать? да отдайте Украину на съедение, делов-то! Сэкономите деньги, и будете дешево покупать нефть и газ как раньше.
вы тупая?!
Це була б необмежена допомога зброєю, замість обмеженої виділеним бюджетом
Кабмін або президент - попросили лендліз чи ні?
Чи додаткова зброя по лендлізу була непотрібна?
Конгрес США діяв від імені народу США - та прийняв закон про лендліз для України.
Президент США підписав закон.
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74
"the President may authorize the United States Government to lend or lease defense articles to the Government of Ukraine"
тобто уряд України мав змогу звернутись до уряду США по допомогу, а президент США мав право цю допомогу затвердити.
"Всі його чекали. І на цьому сайті також" - тобто народ України чекав на допомогу по лендлізу.
Якось дивно, народ США дозволив допомогу, народ України чекав допомогу - проте допомогу не отримав.
Не логічно, щоб уряд США надавав лендліз, коли його ніхто не запитує.
Україна повинна була запитати лендліз.
Натомість, останні 10-12 місяців в інформпросторі - були "докази", що лендліз Україні не потрібен.
коли діяв безкоштовний лендліз - всі єксперти, марафон, посол пояснювали, чому лендліз не потрібен
сьогодні, коли лендліз закінчився, на гірших умовах почали просити зброю в оренду
що змінилось?
https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/zelenskyy-ukraine-russia-war-not-stalemate-rcna123670
Zelenskyy said. "But during this time, during our co-production, our message to the world, to the United States, to Europe, to Asia: to give us some air defense systems, just to use them, just to rent them, rent for this period, especially winter. Winter [is a] very challenging period."
"Но в это время, в период совместного производства, наше послание миру, США, Европе, Азии: дайте нам какие-то системы ПВО, просто попользоваться ими, просто взять в аренду, взять на этот период, особенно зимой"
Такое ощущение, что этот кусок президента держит украинцев за умственно отсталых. Хотя, возможно, он просто ох*ел от безнаказанности...
які ми стали вибагливі, *****, забули як міст патона готувалися підривати, піху@ на лівобережний Київ?
А новостворений попозиціонер Люська висував кращу версію, ніж твоє просто вбити всіх українців(це і є твій план?). Українці і рашисти об"єднуються і тоді дупа НАТО.
Вчись лідор
Головне те щоб не було переговорів з ворогом
А те що вб'є -це така доля мабуть випала загинути від ворога
І треба нормально до смерті відноситись
--------------------------------------------------------
Зеленский имел ввиду только тех, у кого есть только одно Гражданство Украины.