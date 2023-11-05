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Зеленский: Если россия убьет всех украинцев, она нападет на страну НАТО, и это будет стоить США дороже, чем помощь Украине

зеленський

Если Конгресс США не поддержит оказание помощи Украине, россия убьет всех украинцев, а затем рано или поздно нападет на страну НАТО. Тогда США придется вступать в войну напрямую, что буде стоить гораздо больше.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Если россия убьет всех нас, она нападет на страны НАТО, и вы пошлете туда своих сыновей и дочерей. И это будет – извините, но цена будет выше", - заявил он.

Зеленский также призвал Конгресс "не потерять свободу, не потерять сильную позицию и сохранить демократию".

Он напомнил, что противостояние российскому вторжению ставит Украину на передовую линию борьбы за западную демократию, Европу и "наши общие ценности".

Читайте также: Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен рассказала, как объясняла конгрессменам США, почему важно поддерживать Украину

Автор: 

Зеленский Владимир (20899) Конгресс США (1243) США (27174) помощь и поддержка (876)


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Топ комментарии
+62
Цей вгодований кабан ніяк не зрозуміє, що проблема не у штатах, а у ньому.
Це чмо нічого корисного не зробило. Тільки вкрало наш шанс на порятунок і життя.
Захід розуміє, ця влада марно витратить їхні кошти.
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05.11.2023 16:27 Ответить
+57
Нахрюкологія Буданят
@SSamsonovy4
·
23 год
А можна на честь якогось свята зробить нагородження Зекоманди і журнашлюх десь за 30 км від фронту? Один разочок...
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05.11.2023 16:26 Ответить
+51
Якщо де небудь під Авдіївкою влаштувати виступ 95 кварталу з орденоносцем Кошовим та Пікаловим зі "спеціальними гостямі" зеленським, єрмаком, падляком, татаровим, смирновим, арахамієй... То можу закластися на будь-що - навіть, якщо кацапи 100% знатимуть, що ВСЯ ця шобла зібрана там, то жодна ракета, жоден снаряд кацапів туди ніколи не прилетить... Бо все це ватне прокремлівське шапіто потрібно москалоті тут, всередині України, живе-здорове, бо ця 5 колона нищить Україну зсередини 24/7 з 2019 року та працює проти української незалежної держави.
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05.11.2023 16:40 Ответить
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не стримуйте себе...
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05.11.2023 17:11 Ответить
Кажуть, Захід хоче виборів, причому саме президентських. Чому? Здається, саме тому, що цей зламався, завис на одному і тому ж - дайте-дайте-дайте. А стосовно усіх вбитих українців - це тих, хто у війську? Бо 73% какая разніца (теж грішний, але каюсь) будуть не проти стати офіційними новоросами (я краще загину на підступах до Оболоні). І зеленому дурнику вже досить припинити лякати Європу нападом рашистів - вони війною не підуть, вони захоплять її орбанами-фіцами, а США - трампістами. Зло перемагає, нажаль...
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05.11.2023 17:07 Ответить
Бо, як би не закінчилися вибори, ЗЄ не буде легітимним президентом.
Якщо ЗЄ програє, то буцде новий през.
Якщо ЗЄ виграє, то з такими умовами виборів можна сміливо визнавати їх недемократичними, а ЗЄ нелегітимним.

Для ЗЄ вибори - це цуцванг. І, якщо він цього не розуміє, то він дебіл.
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05.11.2023 17:13 Ответить
Мені навіть здається, що зелене чмо хоче програти вибори, щоб позбутись відповідальності за усі свої прой0би, але залишитись з усіма привілеями екс-президента.
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05.11.2023 17:21 Ответить
Хто вам казав що захід хоче виборів -не несіть подоляцко кацапську брехню.
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05.11.2023 17:16 Ответить
Та вони не так вже й вклались.
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05.11.2023 17:24 Ответить
Цей пост не в ту гілку потрапив.
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05.11.2023 17:27 Ответить
Ви в Україні, чи на Місяці?
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05.11.2023 17:26 Ответить
Не несіть подоляцькокацапску фігню-хто вам казав що захід бажає виборів.
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05.11.2023 17:19 Ответить
Соснуть Рашисти х7йця а не "захоплять" Європу чи США. Ти б ще про "вялікую, фтарую армію в мірє " написав.
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05.11.2023 17:19 Ответить
Англія не Європа, а жовтий підводний човен
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05.11.2023 17:28 Ответить
То може не треба було розміновувати Чонгар і відводити війська з позицій?

Може треба було готуватися до вторгнення, а не до шашличків?

Може давно вже треба розбудовувати свій ВПК, а не вбивати навіть те, що залишилося?

Може не треба заважати та капостити Залужному?

Може треба закрити рота і нарешті почати робити те, що президент зобов'язався зробити перед західними союзниками?
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05.11.2023 17:10 Ответить
А Ви збоченець. Там тільки два робочі органи - язик і "рояльний палець". Якщо йому закрити рота, то західні союзники посивіють, бо їх виборці не настільки толерантні.
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05.11.2023 21:18 Ответить
вот интересно, есть ли у запада какой-то другой план, кроме как пожертвовать Украиной?
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05.11.2023 17:11 Ответить
Звідки взяли що хтось зібрався жертвувати Україною?
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05.11.2023 17:17 Ответить
из хода событий. нет никакого вразумительного и озвученного решения относительно того как поставить агрессора на место. да, российская армия демилитаризуется до того уровня, когда она потеряет весь наступательный потенциал, но не факт, что до того времени того же состояния не достигнет ВСУ и вернуть территориальную целостность не удастся.
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05.11.2023 19:13 Ответить
Это методичка, просто человек на работе😂
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05.11.2023 20:45 Ответить
Валізу без ручки зазвичай на якомусь етапі викидують навіть, якщо у неї було вже багато вкладено.

Так було в Кореї. Так було у Вьєтнамі. Так було в Афганістані.
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05.11.2023 17:17 Ответить
Його цікавить тільки його влада. А вона зараз почала хитатися. Тому знов пішли ці стогони.

Це ж для нього простіше, ніж виконувати умови Заходу.
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05.11.2023 17:19 Ответить
Сраку він свою рятує, бо почалася підсмажуватися, а не НАТО.
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05.11.2023 17:20 Ответить
Цим нато вже не врятуєш - трамп його остаточно поховає...
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05.11.2023 17:22 Ответить
Ну что твое пуйло предлагает сложить оружие мы уже слышали, что нового в методичке ещё ничего не написали?😁
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05.11.2023 20:47 Ответить
что за дебильный комментарий? кацап??
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05.11.2023 22:50 Ответить
Ідіот. У паРаші прямий кордон з НАТО, але чомусь вона на них не нападає від слова зовсім. І не Україна їй заважає атакувати НАТО, а просто ***** потрібен Совок №2, який без України не можливий. Після України будуть інші республіки СНГ, але ніяк не НАТО. НАТО Орбани з Фіцами та Трампами завалять, без війни.
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05.11.2023 17:17 Ответить
т.е. по вашему он должен промолчать? с головой дружим?? он их пытается пугать, и правильно делает.
Что вы предлагаете им сказать? да отдайте Украину на съедение, делов-то! Сэкономите деньги, и будете дешево покупать нефть и газ как раньше.
вы тупая?!
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05.11.2023 22:52 Ответить
Дивні коментарі і всі як під копірку. Вам що не потрібна допомога від Заходу? І не така як весь час була копійчана. А суттєва? яка зможе переломити ситуацію в нашу користь. Що з того що про допомогу запитує Зеленський? Та мені ***** хто її доб'ється, чи цей блазень, чи який інший Арестович. Декілька днів про необхідність суттєво ефективнішого озброєння казав сам Залужний. Чи він також вже загубив вашу дорогоцінну довіру, панове цензорята?
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05.11.2023 17:18 Ответить
У Зєльца вже "скучноє літсо", йому "нікто дєнєх нє даст". Намагатися залякати НАТО - ідіотизм. Краще хай вимоги США виконує.
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05.11.2023 17:32 Ответить
Це не залякування. Очевидність нападу на інші країни у разі повної окупації України це вже розуміють практично всі. А ще, відчуваю, також розуміють що повної взаємодії у самих країнах НАТО немає. Зараз обговорюють кого на заклання можна буде віддавати. Так сказати, формують чергу. Так що надання нам потужної зброї у масововій кількості це єдиний шанс уникнути бойових дій вже на західноєвропейських територіях.
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05.11.2023 17:47 Ответить
Західні політики не бажають тягнути чемодан без ручки. Їм це не потрібно. Вони не можуть пояснити, людям від яких залежать (своїм виборцям), навіщо ця валіза без ручки, що весь час висковзає з рук та вимагає колосальних ресурсів для утримання. Був час, що західні виборці були у захваті від клоуна, але він пройшов. Клоун набрид, крики про вовків також починають набридати і постає питання, а чи так необхідна ця валіза? І спікер палати представників задав питання, яке вже давно назрівало "Яка мета утримання?". Керівництво України ігнорує вимоги та підриває авторитет надавачів допомоги. Власне, діяльність зе-шобли наносить шкоду співставну зі шкодою, яку наносять москалі, керівництву країн, які надають допомогу Україні, бо не виконання вимог західних партнерів клоуном, свідчить про слабкість наших союзників, а виборці не дуже ******* слабаків. Фактично керівництво України взяло у заручники політиків Заходу і відкрито їх шантажує. Це шкодить Україні і її відносинам з союзниками.
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05.11.2023 18:55 Ответить
Я маю радіти від того що Захід вже не бажає нам допомагати, бо ми набридли поважним бюргерам?
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05.11.2023 19:05 Ответить
Зразу видно, що статтю ви не читали, бо вона не про допомогу Заходу, а про Шапіто 95-го кварталу
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05.11.2023 17:33 Ответить
16 місяців діяв закон про лендліз
Це була б необмежена допомога зброєю, замість обмеженої виділеним бюджетом
Кабмін або президент - попросили лендліз чи ні?
Чи додаткова зброя по лендлізу була непотрібна?
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05.11.2023 18:07 Ответить
Не знаю як мав працювати лендліз. Всі його чекали. І на цьому сайті також. На мою думку, бажання чи не бажання його початку від нашої влади не залежало від слова зовсім. Це прерогатива США виключно.
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05.11.2023 18:18 Ответить
Від неї залежало збережіння життя тисяч Українців з чим вони не впорались бо дурні, чи впорались для ФСБ бо зрадники
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05.11.2023 18:43 Ответить
Підготовку до потенційної загрози зі сторони росії влада просрала. З цим ніхто не сперечається. За це буде відповідь. Але чому в штики сприймаються запити на масовану та ефективну допомогу? Ми самі не впораємость навіть якщо з завтрішнього дня у кожного в квартирі поставлять збройну фабрику. Всі закиди про асфальт вже не актуальні. Вони вже в минулому. Повторю, за них очільники ще будуть тримати відповідь. У камерах.
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05.11.2023 18:48 Ответить
Не будьте наївними, не буде ніякої "відповіді" всяким Зеленським і його компанії. Вкраїнчики одразу після 24.02.22 все Боневтіку зразу ж простили, і його рейтинг взлетів до 91 %. А його "відповідь" полетіла в приблизно мільон патріотів, які пішли в ЗСУ. Зараз уже когось вбили, когось покалічили, а остальні уже вигоріли і втомились.
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05.11.2023 19:10 Ответить
Давайте тоді розкладемо на составні

Конгрес США діяв від імені народу США - та прийняв закон про лендліз для України.
Президент США підписав закон.

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74

"the President may authorize the United States Government to lend or lease defense articles to the Government of Ukraine"

тобто уряд України мав змогу звернутись до уряду США по допомогу, а президент США мав право цю допомогу затвердити.

"Всі його чекали. І на цьому сайті також" - тобто народ України чекав на допомогу по лендлізу.

Якось дивно, народ США дозволив допомогу, народ України чекав допомогу - проте допомогу не отримав.

Не логічно, щоб уряд США надавав лендліз, коли його ніхто не запитує.
Україна повинна була запитати лендліз.

Натомість, останні 10-12 місяців в інформпросторі - були "докази", що лендліз Україні не потрібен.
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05.11.2023 22:00 Ответить
логіка не зрозуміла
коли діяв безкоштовний лендліз - всі єксперти, марафон, посол пояснювали, чому лендліз не потрібен
сьогодні, коли лендліз закінчився, на гірших умовах почали просити зброю в оренду

що змінилось?

https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/zelenskyy-ukraine-russia-war-not-stalemate-rcna123670

Zelenskyy said. "But during this time, during our co-production, our message to the world, to the United States, to Europe, to Asia: to give us some air defense systems, just to use them, just to rent them, rent for this period, especially winter. Winter [is a] very challenging period."

"Но в это время, в период совместного производства, наше послание миру, США, Европе, Азии: дайте нам какие-то системы ПВО, просто попользоваться ими, просто взять в аренду, взять на этот период, особенно зимой"
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05.11.2023 23:14 Ответить
Ну что ты ноешь, говнокомандующий? Ты ведь не хочешь выполнять требования США о реформах для продолжения поддержания Украины финансово. У вас ведь есть свой "концепт". Ну так предъявляй его или Шмыгаль ********, когда говорил про свой концепт?
Такое ощущение, что этот кусок президента держит украинцев за умственно отсталых. Хотя, возможно, он просто ох*ел от безнаказанности...
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05.11.2023 17:25 Ответить
говном ***** командует...
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05.11.2023 17:34 Ответить
Спочатку будуть Грузія, Азербайджан, потім країни Балтії. Якщо Захід тільки занепокоїться, тоді першою буде Польща.
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05.11.2023 17:26 Ответить
Ну от Зелений брав і відводив армію з перешийку. За руку. Мабуть вояки з великими погонами виконали злочинний наказ, а тепер вся країна вмивається кров'ю бо жоден генерал не дав відсіч хибним наказам Верховного. Та й жодна голова тих генералів не сидить ні на лаві трибуналу ні в окопі. Продовжують малювати стратегії по 30 км за день контрнаступу.
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05.11.2023 17:28 Ответить
пздц...
які ми стали вибагливі, *****, забули як міст патона готувалися підривати, піху@ на лівобережний Київ?
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05.11.2023 19:25 Ответить
Гундосик їбанувся. Заткніть хтось цю дурну пельку
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05.11.2023 17:34 Ответить
Бред, полный бред. Не будет Куйло нападать ни на какие страны НАТО, даже Белорусь, Молдоваи Грузия вместе взятые не стоят для него и 5 копеек. Оно больно Украиной
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05.11.2023 17:36 Ответить
Оно больное войной как таковой.
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05.11.2023 18:20 Ответить
А до этого - Ичкерией. Грузий. Сирией. Африкой. Где ещё они бомбились..? Война для рф - возможность сохранять власть верхушки.
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05.11.2023 20:24 Ответить
Не впевнений що х.йло нападе на країну НАТО військовим шляхом, а ось те, що точно надалі буде робити так це те, щоб вони гнили зсередени. В будь-якому випадку ціна для США/Європи точно буде вищою, в довгостроковій перспективі, але західні "демократи" так довго наперед не думають.
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05.11.2023 17:55 Ответить
Утю-тю-тю і кулачком по столу!
А новостворений попозиціонер Люська висував кращу версію, ніж твоє просто вбити всіх українців(це і є твій план?). Українці і рашисти об"єднуються і тоді дупа НАТО.
Вчись лідор
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05.11.2023 18:00 Ответить
Це той випадок, коли тебе згвалтували, а ти навіть не в курсі. Поверніть епоху бідності, і так було добре.
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05.11.2023 18:02 Ответить
Українців вбиває не тільки русня, але й корупція та некомпетентність та неефективна влада, чи не так, пане Президент?
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05.11.2023 18:09 Ответить
Придурок, ********* просить снаряди у КНДР, знімає вже танки 40х років, яка війна з НАТО, дегенеративне ти створіння..
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05.11.2023 18:18 Ответить
Твій вибір ермак.
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05.11.2023 18:19 Ответить
Трамп тогда выйдет из НАТО. Зря что ли Друзья Трампа - Кадыровцы Оружие армиям Путина в ДНР и ЛНР столько лет из Флориды на миллионы долларов поставляли? И создали во Флориде при полной поддержке Прокуратуры Флориды Самую Коррумпированную в Мире среду для деятельности во Флориде ФСБ России в США? Откуда по документам США ФСБшники умудряются в Европу выезжать для совершения Преступлений там.
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05.11.2023 18:22 Ответить
сперва США нужно провести расследование как оружие, переданное Украине оказалось у хамазовских террористов
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05.11.2023 18:22 Ответить
Про що це він? Я його не розумію, бо принципово не дивлюсь рашистську пропаганду
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05.11.2023 21:17 Ответить
Треба просто правильно зрозуміти слова
Головне те щоб не було переговорів з ворогом
А те що вб'є -це така доля мабуть випала загинути від ворога
І треба нормально до смерті відноситись
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05.11.2023 18:26 Ответить
обдовбане чмо...
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05.11.2023 18:35 Ответить
ТЫ ШО ДЕБИЛ ВООБЩЕ !!!???
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05.11.2023 18:37 Ответить
ПУСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПСИХОЛОГИ И ПСИХИАТРЫ СРАВНЯТ ПОРТРЕТЫ ПУТИНА И ЗЕЛЕНСКОГО !!!
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05.11.2023 18:38 Ответить
Вже зрозумів, що він як актьор погорілого театру нахер нікому більше не потрібен. От і почались запугування усіх підряд і апокаліптичні картини із шантажем.
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05.11.2023 18:46 Ответить
В мене так відчуття, що кацапи, спеціально "для тебе зе" нас вбивають. Щоб тобі керувалося легше. Падло зелене.
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05.11.2023 18:47 Ответить
а себе в цьому випадку він вважає євреєм?
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05.11.2023 18:56 Ответить
спічрайтеру язика відрізати нах..
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05.11.2023 18:57 Ответить
А тим часом нашим воїнам доводиться патрони економити
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05.11.2023 19:02 Ответить
що зробив цей "зе зрадник" щоб 3,14раси не вбивали українців?
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05.11.2023 19:05 Ответить
Володя від просьб грошей і зброї перейшов до погроз НАТО! Геніально. А свою зброю і свої гроші не пробував робити в Україні?
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05.11.2023 19:08 Ответить
Господи! І чого він щеневтік!
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05.11.2023 19:11 Ответить
Вова, тобто ти не виключаєш варанту знищення усіх українців!? Ти долб...б, Вова.
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05.11.2023 19:28 Ответить
Ермак уничтожает ССО / Заговор против Залужного / Cтатья NBC / №603- Юрий Швец
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05.11.2023 20:11 Ответить
А ещё Украину сливают, все пропало, что там ещё у вас пишут?🤡🤡
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05.11.2023 20:50 Ответить
иди броди чувырло зеленожопое
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05.11.2023 20:58 Ответить
Нормальна така мотивація
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05.11.2023 20:20 Ответить
Він не здатен аналізувати, що йому на суфлер заряджають. Пуйло ніколи на країну НАТО не нападе. В нього сил ледве на нас вистачає.
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05.11.2023 20:47 Ответить
Зеленський: Якщо росія вб'є всіх українців ...
--------------------------------------------------------
Зеленский имел ввиду только тех, у кого есть только одно Гражданство Украины.
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05.11.2023 22:39 Ответить
Як же ж ти хворе на голову, всіх уже заі@ав. Капітан очевидність, ***. Ганьба країни
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05.11.2023 23:08 Ответить
Росія вб'є всіх українців, якщо ти їх в шльопках і калашх всіх відправиш на орківські окопи і мінні поля. З самого гіршого варіанту цей персонаж обирає завжди найгірший (як під час клвіду, так і просрав напад, коли йому з усіх країн розвідка кричала про наступ, корупція, яка вбила все: довіру заходу, всередині України, вбила своїх молдат поганою амуніцію на відкатах, або і'її відсутністю). А тепер воно **** закрила кордони, тримає людей в заручниках і шантажує світ, "якщо нічого не дасте, то людей, яких я закрив в країні вб'ють"?? Так це виходить? То хто прикривається людьми? ****.
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06.11.2023 07:59 Ответить
З найгіршого сценарію, завжди обере ще гірший. Кончене .
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06.11.2023 08:03 Ответить
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