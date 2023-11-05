Зеленский: Если россия убьет всех украинцев, она нападет на страну НАТО, и это будет стоить США дороже, чем помощь Украине

Если Конгресс США не поддержит оказание помощи Украине, россия убьет всех украинцев, а затем рано или поздно нападет на страну НАТО. Тогда США придется вступать в войну напрямую, что буде стоить гораздо больше.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Если россия убьет всех нас, она нападет на страны НАТО, и вы пошлете туда своих сыновей и дочерей. И это будет – извините, но цена будет выше", - заявил он.

Зеленский также призвал Конгресс "не потерять свободу, не потерять сильную позицию и сохранить демократию".

Он напомнил, что противостояние российскому вторжению ставит Украину на передовую линию борьбы за западную демократию, Европу и "наши общие ценности".

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