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Зеленський відзначив вісім бригад, які б’ються на найгарячіших напрямках фронту

війна,зсу

Президент України Володимир Зеленський відзначив вісім бойових бригад, які б’ються під Авдіївкою, Мар’їнкою, Лиманом, Бахмутом, Куп’янськом та на Мелітопольському напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час традиційного відеозвернення.

"Авдіївка. Марʼїнка. Лиман. Бахмут. Купʼянськ. Мелітопольський напрямок. Херсонщина. Артилеристи 55-ї бригади "Запорізька Січ". 95-та окрема десантно-штурмова бригада. 68-ма окрема єгерська бригада. "Сімдесятдевʼятка" ДШВ. 33-тя й 31-ша окремі механізовані бригади. Наша потужна 54-та окрема механізована бригада. 57-ма окрема мотопіхотна бригада. 82-га окрема десантно-штурмова бригада. Я дякую всім вам, воїни, хто бʼється заради України, хто вірить в Україну! Дякую всім командирам, які дійсно дбають про людей! І дякую всім, хто працює заради України та хто у світі допомагає Україні", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що спільне завдання для всіх у державі - щотижня робити Україну сильнішою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 листопада ворог вів безуспішні наступальні дії на Бахмутському, Куп’янському, Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках, - Генштаб ЗС

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) 54 окрема бригада (180) 57 окрема мотопіхотна бригада (105) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) 55 артилерійська бригада (20) 68 окрема єгерська бригада (81) відзнака (10) 82 окрема десантно-штурмова бригада (63)


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Топ коментарі
+16
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05.11.2023 19:26 Відповісти
+11
Каждый вечер одно и то же - на телеэкране появляется небритый зачуханый субьект и изображая из себя гибрид Чумака и Кашпировского изрыгает порцию речухи, подготовленной для него ермачьими людишками.
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05.11.2023 19:39 Відповісти
+8
сподіваємось, минулося без шикування на плацу, щоб кацапи лупанули?
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05.11.2023 19:29 Відповісти
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05.11.2023 19:26 Відповісти
Пан Сашо,я поставила лайк,що мені то подобається,але прохання до модераторів,не тільки блокуйте,дайте або придумайте,якийсь знак новий,бо то неможливо витримати і ставити" мені подобається,або не подобається"
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05.11.2023 19:48 Відповісти
сподіваємось, минулося без шикування на плацу, щоб кацапи лупанули?
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05.11.2023 19:29 Відповісти
ЗЕ
Не вздумай їх всіх вишикувати десь в одному місці для нагородження.....
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05.11.2023 19:32 Відповісти
Каждый вечер одно и то же - на телеэкране появляется небритый зачуханый субьект и изображая из себя гибрид Чумака и Кашпировского изрыгает порцию речухи, подготовленной для него ермачьими людишками.
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05.11.2023 19:39 Відповісти
"каждый вечер одно и то же" почти....
мивина дает свое - может не поместиться на мониторе.......
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05.11.2023 19:43 Відповісти
Ці відзнаки від ЗЄ вже, як циганські льодяники на палочці.

Краще б не пхав носа у керування військовими.
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05.11.2023 19:42 Відповісти
Здай сволото,як 128,до нагород,спочатку ракети, і затримка на ТРИ ХВИЛИНИ, командування спізнилося,ви сволоти не знаєте,що зараз ****** голу і не обрізану не сховєш
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05.11.2023 19:44 Відповісти
командирів 128, теж?
бач, а там траур.
ніде не було, тому що війна, а на закарпатті траур.
скільки загиблих військових та цивільних? по всій україні? а траур на закарпатті.
там же коля катлєта, від влади?
от і маємо.
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05.11.2023 19:47 Відповісти
Коляна на вила,треба брати жорстко,не подумайте,щось погане,тут де я живу,коли почалася війна в Україні,поляки теж прості люди казали,дітей і жону,далєй,а я за бронь, зброю,і в поля ,ляси( ліси), тут мені такі речі розповідали,бо ще свідки живі є ,то що тут робили совієти, то можна,не одну книжку написати.
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05.11.2023 19:57 Відповісти
Менше би пхав свого носа куди не звуть.
Відзнаки воно роздає.
Це ж скільки часу витрачено на цю болтологію.
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05.11.2023 20:17 Відповісти
Клован відзначив 8 бригад...
Ну нє, тут треба зупинитися і усвідомити цей глобальний пістуц...
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05.11.2023 20:35 Відповісти
А национальная гвардия отсутствует? Или задачи не выполняет? Или просто о ней забыли?
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05.11.2023 20:41 Відповісти
Нацгвардию после разгона очередного майдана наградят...
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05.11.2023 20:45 Відповісти
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05.11.2023 21:06 Відповісти
кокс додає таки цього броунівського руху у всіх напрямках ( щоправда акторство відмерло, тіпа харизма до дупи, стала корупція впевнено на марші ))).
Та цю локшину вряд чи вже багато хто вживає....
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05.11.2023 22:17 Відповісти
історія з 128 - це копняк під Залужного який організований в ОП.
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06.11.2023 06:47 Відповісти
 
 