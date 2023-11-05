Зеленський відзначив вісім бригад, які б’ються на найгарячіших напрямках фронту
Президент України Володимир Зеленський відзначив вісім бойових бригад, які б’ються під Авдіївкою, Мар’їнкою, Лиманом, Бахмутом, Куп’янськом та на Мелітопольському напрямку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час традиційного відеозвернення.
"Авдіївка. Марʼїнка. Лиман. Бахмут. Купʼянськ. Мелітопольський напрямок. Херсонщина. Артилеристи 55-ї бригади "Запорізька Січ". 95-та окрема десантно-штурмова бригада. 68-ма окрема єгерська бригада. "Сімдесятдевʼятка" ДШВ. 33-тя й 31-ша окремі механізовані бригади. Наша потужна 54-та окрема механізована бригада. 57-ма окрема мотопіхотна бригада. 82-га окрема десантно-штурмова бригада. Я дякую всім вам, воїни, хто бʼється заради України, хто вірить в Україну! Дякую всім командирам, які дійсно дбають про людей! І дякую всім, хто працює заради України та хто у світі допомагає Україні", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що спільне завдання для всіх у державі - щотижня робити Україну сильнішою.
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Не вздумай їх всіх вишикувати десь в одному місці для нагородження.....
мивина дает свое - может не поместиться на мониторе.......
Краще б не пхав носа у керування військовими.
бач, а там траур.
ніде не було, тому що війна, а на закарпатті траур.
скільки загиблих військових та цивільних? по всій україні? а траур на закарпатті.
там же коля катлєта, від влади?
от і маємо.
Відзнаки воно роздає.
Це ж скільки часу витрачено на цю болтологію.
Ну нє, тут треба зупинитися і усвідомити цей глобальний пістуц...
Та цю локшину вряд чи вже багато хто вживає....