Зеленський відзначив вісім бригад, які б’ються на найгарячіших напрямках фронту

Президент України Володимир Зеленський відзначив вісім бойових бригад, які б’ються під Авдіївкою, Мар’їнкою, Лиманом, Бахмутом, Куп’янськом та на Мелітопольському напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час традиційного відеозвернення.

"Авдіївка. Марʼїнка. Лиман. Бахмут. Купʼянськ. Мелітопольський напрямок. Херсонщина. Артилеристи 55-ї бригади "Запорізька Січ". 95-та окрема десантно-штурмова бригада. 68-ма окрема єгерська бригада. "Сімдесятдевʼятка" ДШВ. 33-тя й 31-ша окремі механізовані бригади. Наша потужна 54-та окрема механізована бригада. 57-ма окрема мотопіхотна бригада. 82-га окрема десантно-штурмова бригада. Я дякую всім вам, воїни, хто бʼється заради України, хто вірить в Україну! Дякую всім командирам, які дійсно дбають про людей! І дякую всім, хто працює заради України та хто у світі допомагає Україні", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що спільне завдання для всіх у державі - щотижня робити Україну сильнішою.

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