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Зеленский отметил восемь бригад, которые сражаются на самых горячих направлениях фронта

війна,зсу

Президент Украины Владимир Зеленский отметил восемь боевых бригад, которые сражаются под Авдеевкой, Марьинкой, Лиманом, Бахмутом, Купянском и на Мелитопольском направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время традиционного видеообращения.

"Авдеевка. Марьинка. Лиман. Бахмут. Купянск. Мелитопольское направление. Херсонщина. Артиллеристы 55-й бригады "Запорожская Сечь". 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада. 68-я отдельная егерская бригада". "Семьдесят девятка" ДШВ. 33-я и 31-я отдельные механизированные бригады. Наша мощная 54-я отдельная механизированная бригада. 57-я отдельная мотопехотная бригада. 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Я благодарю всех вас, воины, кто сражается ради Украины, кто верит в Украину! Спасибо всем командирам, которые действительно заботятся о людях! И благодарю всех, кто работает ради Украины и кто в мире помогает Украине", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что общая задача для всех в государстве – еженедельно делать Украину сильнее.

Смотрите также: Это трагедия, которой можно было избежать. Расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, - Зеленский о трагедии в 128-й бригаде. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20899) 54 отдельная мехбригада (184) 57 отдельная мотопехотная бригада (104) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) 55 артиллерийская бригада (20) 68 отдельная егерская бригада (80) знак отличия (9) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (63)


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Топ комментарии
+16
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05.11.2023 19:26 Ответить
+11
Каждый вечер одно и то же - на телеэкране появляется небритый зачуханый субьект и изображая из себя гибрид Чумака и Кашпировского изрыгает порцию речухи, подготовленной для него ермачьими людишками.
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05.11.2023 19:39 Ответить
+8
сподіваємось, минулося без шикування на плацу, щоб кацапи лупанули?
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05.11.2023 19:29 Ответить
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05.11.2023 19:26 Ответить
Пан Сашо,я поставила лайк,що мені то подобається,але прохання до модераторів,не тільки блокуйте,дайте або придумайте,якийсь знак новий,бо то неможливо витримати і ставити" мені подобається,або не подобається"
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05.11.2023 19:48 Ответить
сподіваємось, минулося без шикування на плацу, щоб кацапи лупанули?
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05.11.2023 19:29 Ответить
ЗЕ
Не вздумай їх всіх вишикувати десь в одному місці для нагородження.....
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05.11.2023 19:32 Ответить
Каждый вечер одно и то же - на телеэкране появляется небритый зачуханый субьект и изображая из себя гибрид Чумака и Кашпировского изрыгает порцию речухи, подготовленной для него ермачьими людишками.
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05.11.2023 19:39 Ответить
"каждый вечер одно и то же" почти....
мивина дает свое - может не поместиться на мониторе.......
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05.11.2023 19:43 Ответить
Ці відзнаки від ЗЄ вже, як циганські льодяники на палочці.

Краще б не пхав носа у керування військовими.
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05.11.2023 19:42 Ответить
Здай сволото,як 128,до нагород,спочатку ракети, і затримка на ТРИ ХВИЛИНИ, командування спізнилося,ви сволоти не знаєте,що зараз ****** голу і не обрізану не сховєш
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05.11.2023 19:44 Ответить
командирів 128, теж?
бач, а там траур.
ніде не було, тому що війна, а на закарпатті траур.
скільки загиблих військових та цивільних? по всій україні? а траур на закарпатті.
там же коля катлєта, від влади?
от і маємо.
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05.11.2023 19:47 Ответить
Коляна на вила,треба брати жорстко,не подумайте,щось погане,тут де я живу,коли почалася війна в Україні,поляки теж прості люди казали,дітей і жону,далєй,а я за бронь, зброю,і в поля ,ляси( ліси), тут мені такі речі розповідали,бо ще свідки живі є ,то що тут робили совієти, то можна,не одну книжку написати.
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05.11.2023 19:57 Ответить
Менше би пхав свого носа куди не звуть.
Відзнаки воно роздає.
Це ж скільки часу витрачено на цю болтологію.
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05.11.2023 20:17 Ответить
Клован відзначив 8 бригад...
Ну нє, тут треба зупинитися і усвідомити цей глобальний пістуц...
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05.11.2023 20:35 Ответить
А национальная гвардия отсутствует? Или задачи не выполняет? Или просто о ней забыли?
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05.11.2023 20:41 Ответить
Нацгвардию после разгона очередного майдана наградят...
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05.11.2023 20:45 Ответить
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05.11.2023 21:06 Ответить
кокс додає таки цього броунівського руху у всіх напрямках ( щоправда акторство відмерло, тіпа харизма до дупи, стала корупція впевнено на марші ))).
Та цю локшину вряд чи вже багато хто вживає....
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05.11.2023 22:17 Ответить
історія з 128 - це копняк під Залужного який організований в ОП.
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06.11.2023 06:47 Ответить
 
 