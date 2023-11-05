Зеленский отметил восемь бригад, которые сражаются на самых горячих направлениях фронта

Президент Украины Владимир Зеленский отметил восемь боевых бригад, которые сражаются под Авдеевкой, Марьинкой, Лиманом, Бахмутом, Купянском и на Мелитопольском направлении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время традиционного видеообращения.

"Авдеевка. Марьинка. Лиман. Бахмут. Купянск. Мелитопольское направление. Херсонщина. Артиллеристы 55-й бригады "Запорожская Сечь". 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада. 68-я отдельная егерская бригада". "Семьдесят девятка" ДШВ. 33-я и 31-я отдельные механизированные бригады. Наша мощная 54-я отдельная механизированная бригада. 57-я отдельная мотопехотная бригада. 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Я благодарю всех вас, воины, кто сражается ради Украины, кто верит в Украину! Спасибо всем командирам, которые действительно заботятся о людях! И благодарю всех, кто работает ради Украины и кто в мире помогает Украине", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что общая задача для всех в государстве – еженедельно делать Украину сильнее.

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