Зеленский отметил восемь бригад, которые сражаются на самых горячих направлениях фронта
Президент Украины Владимир Зеленский отметил восемь боевых бригад, которые сражаются под Авдеевкой, Марьинкой, Лиманом, Бахмутом, Купянском и на Мелитопольском направлении.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время традиционного видеообращения.
"Авдеевка. Марьинка. Лиман. Бахмут. Купянск. Мелитопольское направление. Херсонщина. Артиллеристы 55-й бригады "Запорожская Сечь". 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада. 68-я отдельная егерская бригада". "Семьдесят девятка" ДШВ. 33-я и 31-я отдельные механизированные бригады. Наша мощная 54-я отдельная механизированная бригада. 57-я отдельная мотопехотная бригада. 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Я благодарю всех вас, воины, кто сражается ради Украины, кто верит в Украину! Спасибо всем командирам, которые действительно заботятся о людях! И благодарю всех, кто работает ради Украины и кто в мире помогает Украине", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что общая задача для всех в государстве – еженедельно делать Украину сильнее.
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Не вздумай їх всіх вишикувати десь в одному місці для нагородження.....
мивина дает свое - может не поместиться на мониторе.......
Краще б не пхав носа у керування військовими.
бач, а там траур.
ніде не було, тому що війна, а на закарпатті траур.
скільки загиблих військових та цивільних? по всій україні? а траур на закарпатті.
там же коля катлєта, від влади?
от і маємо.
Відзнаки воно роздає.
Це ж скільки часу витрачено на цю болтологію.
Ну нє, тут треба зупинитися і усвідомити цей глобальний пістуц...
Та цю локшину вряд чи вже багато хто вживає....