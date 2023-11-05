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Новини Агресія Росії проти України Війна
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В окупованому Сєдовому вибухнув російський склад боєприпасів. ВIДЕО

Ввечері 5 листопада у окупованому місті Сєдово Донецької області вибухнув російський склад з боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві пабліки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські мінометники знищили замаскований склад із БК і 2 міномети окупантів. ВIДЕО

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вибух (4526) склад БК (63)


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Топ коментарі
+54
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05.11.2023 21:15 Відповісти
+35
Перекур? Зварювальники?

На вечір - саме те для настрою! Дякую всім причетним!
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05.11.2023 21:15 Відповісти
+29
Так подобається, як воно палає, як люди суєтяться, пожарки іздять....
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05.11.2023 21:17 Відповісти
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05.11.2023 21:15 Відповісти
Ви що, шановний? То трава горить!
Трава цієї осені забориста!
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05.11.2023 21:25 Відповісти
Шановні ЗСУ - правіше Таганрог.
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06.11.2023 12:52 Відповісти
Перекур? Зварювальники?

На вечір - саме те для настрою! Дякую всім причетним!
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05.11.2023 21:15 Відповісти
там сонячна погода була. Ефект лінзи.
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05.11.2023 21:22 Відповісти
А ще світло Сонця, завдяки дефракції, обігнуло Венеру, відзеркалилося від Марсу і сфокусувалося на штучному куполі, яким накрита наша пласка планета! Стопудово!
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06.11.2023 01:29 Відповісти
гіпотеза досить вірогідна, бо тому і спостерігається на Житомирщіні полярне сяйво. Тільки я ніяк не міг второпати, де взялась лінза. Дякую за пояснення.
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06.11.2023 01:51 Відповісти
Перекур? Зварювальники? -- Ні,) -- молнія навєрнАє ударіла!,,,,,)),, -- Дякуємо Богу та ЗСУ!),
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05.11.2023 21:24 Відповісти
Тоді варто дякувати Прометею за вогонь і Зевсу за блискавки!
А от ЗСУ - респект і уважуха! Саме вони і є Богами ********* світу!
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06.11.2023 01:25 Відповісти
Ну, що тут сказати,тількі -- Амінь!,
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06.11.2023 03:44 Відповісти
Не угадали. Проводка!
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05.11.2023 21:25 Відповісти
тю блін, а на відео наче банка тушонки рванула, карочє панікі і патєрь нєт
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05.11.2023 21:37 Відповісти
Непогано так каратнуло... з "аганьком "
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05.11.2023 22:03 Відповісти
провода пришлось тянуть больше чем на 100 км. Теперь придётся 100 км провода всю ночь тянуть обратно. В другом месте пригодится.
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05.11.2023 22:05 Відповісти
Хлопок и задымление.
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05.11.2023 22:32 Відповісти
судя по видио, мины, пакет града и птуры вывезены до взрыва, а рвануло пол ящика патронов для тт.
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06.11.2023 00:41 Відповісти
Помещаю это дивное видео в мой электронный архив,

в любимую рубрику "КРАСИВОЕ" ...
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06.11.2023 10:16 Відповісти
Йой! Вибачаюсь перед електриками - думав їх час ще не настав!
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06.11.2023 01:21 Відповісти
Опять про водку!
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06.11.2023 12:37 Відповісти
Chuvak tipa rad , a devka baitsa ....
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05.11.2023 21:16 Відповісти
А бухий на вєліку продовжує їхати зігзагами))
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05.11.2023 21:29 Відповісти
Так подобається, як воно палає, як люди суєтяться, пожарки іздять....
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05.11.2023 21:17 Відповісти
Лінза снова ефєктна пакуріла там дє іщьо нє куріла...
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05.11.2023 21:17 Відповісти
Слабенький вибух. Я чекав що велосипедиста здує вибуховою хвилею.
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05.11.2023 21:18 Відповісти
Мені нравіца як воно горить...
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05.11.2023 21:19 Відповісти
Тільки вже ніхто не біга
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05.11.2023 21:33 Відповісти
Чудово,феєрверк подобається! Слава ЗСУ! Смерть ворогам!
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05.11.2023 21:22 Відповісти
Схоже, там раді вибухам.....
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05.11.2023 21:22 Відповісти
Ясно що раді, до 2014 це курорт був, на туристах заробляли...
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05.11.2023 21:28 Відповісти
Вон оно чё, Михалыч...

Каждый год 5 ноября люди отмечают этот праздник, известный также как Ночь костров (англ. Ночь костров). Праздник является отсылкой к историческому событию, которое имело место 5 ноября 1605 года, когда был задуман заговор против короля Якова I и членов Парламента.
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05.11.2023 21:23 Відповісти
У кацапов 5 ноября - день военного разведчика.
Наши решили их тоже поздравить....
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05.11.2023 21:26 Відповісти
Патерь нет! Правда, все поседели....
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05.11.2023 21:24 Відповісти
жду расширенной видеоверсии.
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05.11.2023 21:24 Відповісти
Мені сподобалась фраза , вибухнув склад...сам по собі...знає коли вибухати , мабудь ШІ накачаний
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05.11.2023 21:27 Відповісти
Самовзрив, на хлопон не пахожі😎
ПАХОЖЕ-СЄВЄРНОЄ СІЯНІЄ ВІНАВАТА
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05.11.2023 21:37 Відповісти
Смерть кацапам!
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05.11.2023 21:39 Відповісти
шось ці дамбасяне не дуже сумують
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05.11.2023 21:40 Відповісти
Чо там взорвалось Серьога . ?
Да бл.. - корейские снаряди ,, мать их . И главное - только привезли , и - на тебе . !
.
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05.11.2023 21:45 Відповісти
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05.11.2023 21:54 Відповісти
"Как сообщают местне жители, почти все село было превращено в склад БК и стоянку военных автомобилей. Сейчас только треть склада разрушена, но спасти там вряд ли что-то удастся."
https://t.me/Tsaplienko/42278
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05.11.2023 22:14 Відповісти
Нічого тут аж дуже серйозного не видно. У нас коли прилетіло по складу, то будинки на приблизно такій же відстані вщент порозбивало, людей вибуховою хвилею збило з ніг, машини залишилися без вікон і т.п., а тут такого і близько немає.
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05.11.2023 22:47 Відповісти
А що у вас на складі ядерна бомба була?
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05.11.2023 23:06 Відповісти
Не було, але і того що було вистачило, аби чимало людей (в т.ч. і я) втратили свої будинки, дахи позносило в радіусі кількох кілометрів, а вітрини та вікна в школах вибило на відстані до 15 км.
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05.11.2023 23:12 Відповісти
Максимальна вундерфалія яка могла одномоментно вибухнути це фаб 5000 з 2400 кг в тротиловому. Не знаю чи наземний вибух її міг би спричинити руйнування описані вами. Але це точно не показник знищення складу, точнішше показник того що начинка складу мала розлетітись в різні сторони без детонації. Або на складі було реактивне паливо( Павлоград) і це не був склад ***********.
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05.11.2023 23:28 Відповісти
Навіть в погребах потріскали стіни, стосовно того, що було на об'єкті чутки різні, як і про те, що вдарили саме тоді, коли там було що підривати, адже за майже два роки війни жодних спроб вдарити туди не було, хоча об'єкт відомий ще за "совка".
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05.11.2023 23:37 Відповісти
Це те, що нещодавно було? Таки по сладах влупили? Там же вони підземні були мля...
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05.11.2023 23:29 Відповісти
В травні, Хмельницька область.
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05.11.2023 23:32 Відповісти
Нравіцца - Слава Воїнам!Смерть ворогам!
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05.11.2023 22:18 Відповісти
мені здається чи молодята щиро радіють?
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05.11.2023 22:23 Відповісти
Почему бы и нет?
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05.11.2023 22:34 Відповісти
"В тылу армии РФ под Мариуполем бушует масштабный пожар.
Горят и взрываются склад с БК и вертолеты.

Вечером 5 ноября в поселке Седово вблизи временно оккупированного Мариуполя разгорелся пожар. С места происшествия слышна мощная детонация - прилетело в склад БК оккупантов.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на Telegram-каналы.
Сообщается, что мощные детонации слышны в Мариуполе и во всей округе. Также горят вертолеты и техника, которые попали под удар."
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05.11.2023 23:26 Відповісти
Магнітниє бурі...)
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06.11.2023 00:37 Відповісти
Гійда!
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06.11.2023 00:46 Відповісти
Это они сами себя бомбят !
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06.11.2023 10:14 Відповісти
вогнем'яч заліковий!
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06.11.2023 10:26 Відповісти
 
 