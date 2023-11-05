ЦАХАЛ заявляє, що розділив Сектор Гази навпіл
За словами речника Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірала Даніеля Хагарі ЦАХАЛ розділив Сектор Гази навпіл та повністю оточив місто Газа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.
"Сьогодні існує північна Газа і південна Газа", – заявив Хагарі.
За його словами, ізраїльські війська з розвідувальним підрозділом піхотної бригади "Голані" в авангарді "досягли берегової лінії і утримують її". Хагарі наголошує, що ЦАХАЛ, як і раніше, дозволить цивільному населенню покинути північну частину Гази та поїхати на південь, зазначає видання.
Топ коментарі
+40 Перехватчик
показати весь коментар05.11.2023 23:20 Відповісти Посилання
+23 Виталий #548501
показати весь коментар05.11.2023 23:32 Відповісти Посилання
+7 время
показати весь коментар05.11.2023 23:34 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Из-за роста антисемитских инцидентов европейские евреи вновь живут в страхе. ЕС твердо стоит на их стороне, самым решительным образом осуждая эти отвратительные действия, заявила Еврокомиссия.
Всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе за последние несколько дней достиг необычайного уровня, европейские евреи вновь живут в страхе, и это напоминает об одних из самых мрачных временах в истории человечества, заявила Еврокомиссия.
В Германии бросают бутылки с зажигательной смесью в синагогу, во Франции рисуют звезды Давида на домах, в Австрии осквернено еврейское кладбище, в Испании совершены нападения на еврейские магазины и синагоги, демонстранты в разных странах скандируют антисемитские лозунги, напомнило брюссельское ведомство.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fatah%E2%80%93Hamas_conflict https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fatah-Hamas_conflict
Лидер Хамас Хания - долларовый миллиардер, проживает в Турции и Катаре, перемещается по миру на частном джете, состояние его семьи оценивается минимум в 2,5 млрд долларов. Сын Хании Мааз - крупнейший владелец недвижимости в Газе и главный строитель, получающий значительную часть подрядов на строительство и восстановление разрушенного. Фактически любой удар Израиля по Газе становится золотым дождем в семейный бюджет Хании.
Халед Машаль, бывший руководитель политбюро ХАМАС, до 12 года жил в Дамаске и бежал оттуда в Катар, переведя туда 1,5 млрд долларов. Сейчас занимает пост в движении, контролируя все денежные потоки группировки и операции с недвижимостью.
Муса абу Марзук - заместитель руководителя ХАМАС - проживал полтора десятилетия в США, его дети (шесть человек) по праву рождения являются гражданами США. Семья Марзука владеет состоянием и активами не менее чем в 2 млрд долларов.
И это только три высших руководителя.
Знамя и эмблему ХАМАС вполне можно дополнить надписью "Война - это наш бизнес". (c)
Який зв'язок між тим, що влада палестини знаходиться у Рамалі і конфліктом з Хамасом? Це тільки підтверджує, що вони дійсно бідні. І Ізраіль їх тримає у 165 резерваціях, дихати і жити не дає своїм режимом дозволів, так ще і Хамас їх пресує.
А сім'я покійного Усан Бен ладена, терориста номер один для Америки, також спокійно проживає там ..
Кукловоди просто вирішують свої глобальні питання....і їм байдуже чиїми руками, і якими методами.