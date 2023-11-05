ЦАХАЛ заявляє, що розділив Сектор Гази навпіл

За словами речника Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірала Даніеля Хагарі ЦАХАЛ розділив Сектор Гази навпіл та повністю оточив місто Газа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

"Сьогодні існує північна Газа і південна Газа", – заявив Хагарі.

За його словами, ізраїльські війська з розвідувальним підрозділом піхотної бригади "Голані" в авангарді "досягли берегової лінії і утримують її". Хагарі наголошує, що ЦАХАЛ, як і раніше, дозволить цивільному населенню покинути північну частину Гази та поїхати на південь, зазначає видання.

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