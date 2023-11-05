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ЦАХАЛ заявляет, что разделил Сектор Газа пополам

газа

По словам спикера Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контрадмирала Даниэля Хагари ЦАХАЛ разделил Сектор Газа пополам и полностью окружил город Газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

"Сегодня существует северная Газа и южная Газа", – заявил Хагари.

По его словам, израильские войска с разведывательным подразделением пехотной бригады "Голане" в авангарде "достигли береговую линию и удерживают ее". Хагари отмечает, что ЦАХАЛ по-прежнему позволит гражданскому населению покинуть северную часть Газы и уехать на юг, отмечает издание.

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Автор: 

Израиль (1942) Сектор Газа (181) боевые действия (4338)


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Топ комментарии
+40
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05.11.2023 23:20 Ответить
+23
Страдающим за горькую судьбу палестинцев полезно знать, что высшие руководители ХАМАС совершенно не тяготятся лишениями, которые испытывают остальные палестинцы.

Лидер Хамас Хания - долларовый миллиардер, проживает в Турции и Катаре, перемещается по миру на частном джете, состояние его семьи оценивается минимум в 2,5 млрд долларов. Сын Хании Мааз - крупнейший владелец недвижимости в Газе и главный строитель, получающий значительную часть подрядов на строительство и восстановление разрушенного. Фактически любой удар Израиля по Газе становится золотым дождем в семейный бюджет Хании.

Халед Машаль, бывший руководитель политбюро ХАМАС, до 12 года жил в Дамаске и бежал оттуда в Катар, переведя туда 1,5 млрд долларов. Сейчас занимает пост в движении, контролируя все денежные потоки группировки и операции с недвижимостью.

Муса абу Марзук - заместитель руководителя ХАМАС - проживал полтора десятилетия в США, его дети (шесть человек) по праву рождения являются гражданами США. Семья Марзука владеет состоянием и активами не менее чем в 2 млрд долларов.

И это только три высших руководителя.

Знамя и эмблему ХАМАС вполне можно дополнить надписью "Война - это наш бизнес". (c)
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05.11.2023 23:32 Ответить
+7
Ізраїль браво! Покінчіть з цими виродками назавжди.
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05.11.2023 23:34 Ответить
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05.11.2023 23:20 Ответить
DW

Из-за роста антисемитских инцидентов европейские евреи вновь живут в страхе. ЕС твердо стоит на их стороне, самым решительным образом осуждая эти отвратительные действия, заявила Еврокомиссия.

Всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе за последние несколько дней достиг необычайного уровня, европейские евреи вновь живут в страхе, и это напоминает об одних из самых мрачных временах в истории человечества, заявила Еврокомиссия.

В Германии бросают бутылки с зажигательной смесью в синагогу, во Франции рисуют звезды Давида на домах, в Австрии осквернено еврейское кладбище, в Испании совершены нападения на еврейские магазины и синагоги, демонстранты в разных странах скандируют антисемитские лозунги, напомнило брюссельское ведомство.
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05.11.2023 23:53 Ответить
Це все показує лише одне - в якому жалюгідному стані там знаходиться інформполітика. Об'єднаний Захід після WWII проводив жорсткі операції по захисту демократії, в різних країнах, але такого не відбувалося.
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06.11.2023 00:34 Ответить
Незрозуміло тільки, до чого тут взагалі Палєстіна, яка з 17 червня 2007 року знаходиться у стані замороженого військового конфлікту з Сектором Гази після бойових дій 5-17 червня 2007 року, в результаті яких Хамас викіздив палестинську владу з Гази. 😁

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fatah%E2%80%93Hamas_conflict https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fatah-Hamas_conflict
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06.11.2023 00:21 Ответить
Страдающим за горькую судьбу палестинцев полезно знать, что высшие руководители ХАМАС совершенно не тяготятся лишениями, которые испытывают остальные палестинцы.

Лидер Хамас Хания - долларовый миллиардер, проживает в Турции и Катаре, перемещается по миру на частном джете, состояние его семьи оценивается минимум в 2,5 млрд долларов. Сын Хании Мааз - крупнейший владелец недвижимости в Газе и главный строитель, получающий значительную часть подрядов на строительство и восстановление разрушенного. Фактически любой удар Израиля по Газе становится золотым дождем в семейный бюджет Хании.

Халед Машаль, бывший руководитель политбюро ХАМАС, до 12 года жил в Дамаске и бежал оттуда в Катар, переведя туда 1,5 млрд долларов. Сейчас занимает пост в движении, контролируя все денежные потоки группировки и операции с недвижимостью.

Муса абу Марзук - заместитель руководителя ХАМАС - проживал полтора десятилетия в США, его дети (шесть человек) по праву рождения являются гражданами США. Семья Марзука владеет состоянием и активами не менее чем в 2 млрд долларов.

И это только три высших руководителя.

Знамя и эмблему ХАМАС вполне можно дополнить надписью "Война - это наш бизнес". (c)
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05.11.2023 23:32 Ответить
Цим лідерам Хамасвигідно щоб палестинці були бідними, дурними, щоб їх вбивали зараз. Так легше набирати нових в свої ряди.
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05.11.2023 23:37 Ответить
Сектор Гази де факто з 2007 року не Палестина - Палестинська національна адміністрація не контролює ці п'ять мухафаз ексклаву. Тому у контексті діалогу про Хамас правильно буде казати не про всіх палестинців, а тільки про газівців.
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06.11.2023 01:43 Ответить
І взагалі - коли кажуть Free Palestine, то це можна трактувати як підтримку операції ЦАХАЛ по звільненню частини Палестини від окупантів Хамасу, які з боями захопили Газу у ФАТХа (ліваки, рух за національне визволення Палестини).
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06.11.2023 01:48 Ответить
Угу... Схоже що байки про "всесильний моссад" і "жидівське лобі в Америці" просто хуцпа...
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05.11.2023 23:55 Ответить
И? Где логика в ваших словах? какое отношение бедные палестинцы имеют к богатым лидерам Хамаса?
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06.11.2023 01:47 Ответить
Палестинці в цілому знаходяться у стані замороженого військового конфлікту з Хамасом.
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06.11.2023 01:54 Ответить
Що? Хамас це один з кланів палестинців, який прийшов до влади у секторі Гази
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06.11.2023 02:34 Ответить
Влада Палестини - це Палестинська національна автономія, знаходиться у місті Рамала на західному берегу Іордана, а також знаходиться у стані замороженого військового конфлікту з Хамасом, який викіздив владу палестинського народу з Гази в результаті бойових дій 5-17 червня 2007 року.
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06.11.2023 02:39 Ответить
Вам треба навчитися формулювати свої думки. Який зв'язок між тим що палестинці дійсно бідні і те, що лідери Хамасу багаті?

Який зв'язок між тим, що влада палестини знаходиться у Рамалі і конфліктом з Хамасом? Це тільки підтверджує, що вони дійсно бідні. І Ізраіль їх тримає у 165 резерваціях, дихати і жити не дає своїм режимом дозволів, так ще і Хамас їх пресує.
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06.11.2023 12:05 Ответить
Тобто ФАТХ був ультралівою народнообраною владою Ясіра Арафата, а Хамас був ультраправим угрупуванням, створенним євреями для протидії народнообраній палестинській владі.
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06.11.2023 02:42 Ответить
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06.11.2023 03:56 Ответить
https://www.wsj.com/articles/SB123275572295011847 How Israel helped to spawn Hamas
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06.11.2023 04:27 Ответить
https://www.haaretz.com/israel-news/2023-10-20/ty-article-opinion/.premium/a-brief-history-of-the-netanyahu-hamas-alliance/0000018b-47d9-d242-abef-57ff1be90000 A brief history of Netanyuahu-HAMAS alliance
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06.11.2023 04:32 Ответить
не прийшов, а захопив, не плутай поняття.
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06.11.2023 07:29 Ответить
А вас не дивує, що лідер Хамасу проживає в Америці з всією сім'єю, нічого дивного....ні.
А сім'я покійного Усан Бен ладена, терориста номер один для Америки, також спокійно проживає там ..
Кукловоди просто вирішують свої глобальні питання....і їм байдуже чиїми руками, і якими методами.
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06.11.2023 07:43 Ответить
І бізнєс ідьот хорошо.
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06.11.2023 09:39 Ответить
Ізраїль браво! Покінчіть з цими виродками назавжди.
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05.11.2023 23:34 Ответить
Ехх..... Не встиг бенямін заглянуть в глаз хамасу.
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05.11.2023 23:34 Ответить
а що тобі не так?
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05.11.2023 23:46 Ответить
Што?
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05.11.2023 23:47 Ответить
Царьов, це ти? недострелили?
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07.11.2023 23:44 Ответить
Складно буде їм викорінити терористів. Хіба що повністю всіх арабів вигнати звідти з Сектору Гази.
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05.11.2023 23:45 Ответить
Сама ты террорист. Тебя надо выгнать. Сидит там на пособии и вякает о том как ого то надо выгонять с его земли
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06.11.2023 00:43 Ответить
Я не отримую допомогу жодного дня.
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06.11.2023 00:44 Ответить
Я думаю малось на увазі не назавжди вигнати, а тимчасово поки в полегшених умовах не буде зачищено хамас.
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06.11.2023 01:39 Ответить
вы ошибаетесь. Они "решают палестинский вопрос" и не скрывают этого так чтоб сильно
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06.11.2023 11:11 Ответить
У Израиля есть четкий замысел действий. Не тупо вперед на врага. Потери есть, но они исчисляются сотнями, а не тысячами.
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06.11.2023 01:23 Ответить
Це все дуже добре, але я би подивився ,як би вони воювали с супротивником, який переважає в усьому і в техниці і в живій силі.
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06.11.2023 01:46 Ответить
і щоб без літачків щє)
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06.11.2023 01:52 Ответить
Израильтяне прошли все эти этапы с 1948 года. Поэтому на сегодняшний день у них вооружение высокоточное и в достаточном количестве.
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06.11.2023 04:03 Ответить
в такій достатній кількості, що у Америки просять, ну то таке.
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06.11.2023 07:31 Ответить
Израиль стратегический партнёр США с 60-х годов. Разработка вооружение совместное, производство и хранение его на территории США.
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06.11.2023 11:31 Ответить
Хроника войны 1948 года доступна в сети для всех.
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06.11.2023 04:46 Ответить
сейчас не 1948, а израильская армия ,как и американская заточена под борьбу с терроризмом. И уже давно не сталкивались с регулярными армиями. Израиль после войны судного дня, а США после Ирака. Мне неловко когда Израиль рассказывает про 5000 ракет( они ракетами называют снаряды от градов, баллистики практически нет у Хамаса) и 1400 погибших. У нас в неделю столько бывает. Уже 2 года.
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06.11.2023 12:10 Ответить
Израильская армия западного типа, а не совковое дерьмо как у кацапов. Не зря кацапскую армию на Западе называют "бумажной".
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06.11.2023 05:27 Ответить
 
 