ЦАХАЛ заявляет, что разделил Сектор Газа пополам

По словам спикера Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контрадмирала Даниэля Хагари ЦАХАЛ разделил Сектор Газа пополам и полностью окружил город Газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

"Сегодня существует северная Газа и южная Газа", – заявил Хагари.

По его словам, израильские войска с разведывательным подразделением пехотной бригады "Голане" в авангарде "достигли береговую линию и удерживают ее". Хагари отмечает, что ЦАХАЛ по-прежнему позволит гражданскому населению покинуть северную часть Газы и уехать на юг, отмечает издание.

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