ЦАХАЛ заявляет, что разделил Сектор Газа пополам
По словам спикера Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контрадмирала Даниэля Хагари ЦАХАЛ разделил Сектор Газа пополам и полностью окружил город Газа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.
"Сегодня существует северная Газа и южная Газа", – заявил Хагари.
По его словам, израильские войска с разведывательным подразделением пехотной бригады "Голане" в авангарде "достигли береговую линию и удерживают ее". Хагари отмечает, что ЦАХАЛ по-прежнему позволит гражданскому населению покинуть северную часть Газы и уехать на юг, отмечает издание.
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Из-за роста антисемитских инцидентов европейские евреи вновь живут в страхе. ЕС твердо стоит на их стороне, самым решительным образом осуждая эти отвратительные действия, заявила Еврокомиссия.
Всплеск антисемитских инцидентов по всей Европе за последние несколько дней достиг необычайного уровня, европейские евреи вновь живут в страхе, и это напоминает об одних из самых мрачных временах в истории человечества, заявила Еврокомиссия.
В Германии бросают бутылки с зажигательной смесью в синагогу, во Франции рисуют звезды Давида на домах, в Австрии осквернено еврейское кладбище, в Испании совершены нападения на еврейские магазины и синагоги, демонстранты в разных странах скандируют антисемитские лозунги, напомнило брюссельское ведомство.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fatah%E2%80%93Hamas_conflict https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fatah-Hamas_conflict
Лидер Хамас Хания - долларовый миллиардер, проживает в Турции и Катаре, перемещается по миру на частном джете, состояние его семьи оценивается минимум в 2,5 млрд долларов. Сын Хании Мааз - крупнейший владелец недвижимости в Газе и главный строитель, получающий значительную часть подрядов на строительство и восстановление разрушенного. Фактически любой удар Израиля по Газе становится золотым дождем в семейный бюджет Хании.
Халед Машаль, бывший руководитель политбюро ХАМАС, до 12 года жил в Дамаске и бежал оттуда в Катар, переведя туда 1,5 млрд долларов. Сейчас занимает пост в движении, контролируя все денежные потоки группировки и операции с недвижимостью.
Муса абу Марзук - заместитель руководителя ХАМАС - проживал полтора десятилетия в США, его дети (шесть человек) по праву рождения являются гражданами США. Семья Марзука владеет состоянием и активами не менее чем в 2 млрд долларов.
И это только три высших руководителя.
Знамя и эмблему ХАМАС вполне можно дополнить надписью "Война - это наш бизнес". (c)
Який зв'язок між тим, що влада палестини знаходиться у Рамалі і конфліктом з Хамасом? Це тільки підтверджує, що вони дійсно бідні. І Ізраіль їх тримає у 165 резерваціях, дихати і жити не дає своїм режимом дозволів, так ще і Хамас їх пресує.
А сім'я покійного Усан Бен ладена, терориста номер один для Америки, також спокійно проживає там ..
Кукловоди просто вирішують свої глобальні питання....і їм байдуже чиїми руками, і якими методами.