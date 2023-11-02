ХАМАС обещает снова и снова атаковать Израиль, "пока не уничтожит его"
Высокопоставленный член ХАМАСа Гази Хамад приветствовал масштабное нападение на Израиль 7 октября, во время которого массово убивали гражданских лиц. Он пообещал, что палестинская террористическая группировка будет повторять подобные атаки многократно в будущем, пока не уничтожит Израиль.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Times of Israel.
"Израиль – это страна, которой нет места на нашей земле. Мы должны убрать ее, потому что она представляет собой военную и политическую катастрофу, катастрофу безопасности для арабской и исламской нации. Нам не стыдно об этом говорить", – заявил Хамад.
Существование Израиля он назвал "нелогичным" и добавил, что его нужно "стереть с лица земли".
На вопрос, означает ли это полное уничтожение Израиля, Хамад ответил: "Да, конечно".
"Мы должны проучить Израиль, и мы сделаем это дважды и трижды. Потоп Аль-Акса (так ХАМАС назвал свое наступление 7 октября. – Ред.) – это лишь первый раз, и будет второй, третий, четвертый. Придется ли нам платить цену "Да, и мы готовы ее заплатить. Нас называют нацией мучеников, и мы гордимся тем, что приносим в жертву мучеников", - добавил он.
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Ну, не маленький, должен понимать куда ты себя поцелуешь.
З усіх, перелічених тобою, я знаю тільки Рабиновича. Хто інші не маю поняття.
Та й бачив я їх усіх там же, де бачив тебе - у *****.
Я написав, що ти непоганий хлопець, на жаль, маєш проблеми з головою. Психічно хвора людина не обов'язково дурень, вона і генієм може бути. Ти не геній, звичайно, звичайна людина, але твої ментальні проблеми біжать попереду тебе
Навіть якщо й так, то вже через один цей факт Ізраїль треба підтримувати.
І саме гидотне. Оті всі їх лідери, які п..здять про мучеників і всю цю ахінею вони ж нічим не ризикують і нагадують мені тилових патріотів України, які завзято "знищують москалів" в інтернеті і на словах. А коли доходить до діла, то шлють наввипередки інших воювати замість себе.
Of course the Qu'ran is much more recent than the Torah. It is of a similar age to the Talmud, and it originated in a similar milieu. So it is no surprise to find that both the Talmud and Qu'ran contain similar ideas.
https://www.harryfreedmanbooks.com/blog/the-talmud-and-islam/ Джерело
поки не знищить Ізраїль
Думаю , павиан таким заявлением подписал смертный приговор тому Хамасу, да и себе, скорее всего
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cz97m90elemo Речник ХАМАС зупинив інтерв'ю BBC через запитання про вбивство цивільних - BBC News Україна