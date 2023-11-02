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ХАМАС обещает снова и снова атаковать Израиль, "пока не уничтожит его"

хамад,газі

Высокопоставленный член ХАМАСа Гази Хамад приветствовал масштабное нападение на Израиль 7 октября, во время которого массово убивали гражданских лиц. Он пообещал, что палестинская террористическая группировка будет повторять подобные атаки многократно в будущем, пока не уничтожит Израиль.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Times of Israel.

"Израиль – это страна, которой нет места на нашей земле. Мы должны убрать ее, потому что она представляет собой военную и политическую катастрофу, катастрофу безопасности для арабской и исламской нации. Нам не стыдно об этом говорить", – заявил Хамад.

Читайте: Армия Израиля прорвала передовую линию обороны ХАМАС в Секторе Газа

Существование Израиля он назвал "нелогичным" и добавил, что его нужно "стереть с лица земли".

На вопрос, означает ли это полное уничтожение Израиля, Хамад ответил: "Да, конечно".

"Мы должны проучить Израиль, и мы сделаем это дважды и трижды. Потоп Аль-Акса (так ХАМАС назвал свое наступление 7 октября. – Ред.) – это лишь первый раз, и будет второй, третий, четвертый. Придется ли нам платить цену "Да, и мы готовы ее заплатить. Нас называют нацией мучеников, и мы гордимся тем, что приносим в жертву мучеников", - добавил он.

Также читайте: 300 украинцев пытаются уехать из Сектора Газа в Египет. Пока не смогли – стоят в очереди, – посол Израиля Бродский

Автор: 

Израиль (1940) Сектор Газа (180)


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Топ комментарии
+19
Ну мученики, так мученики. Шо ж тогда ******* когда Израиль приносит всем вам муки? Должны по идее радоваться 🤔
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02.11.2023 15:18 Ответить
+18
Так само як і з кацапами
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02.11.2023 15:35 Ответить
+15
Російські нацисти як вони є.
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02.11.2023 15:25 Ответить
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Або сам хамас не знищать.
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02.11.2023 15:15 Ответить
Хочуть повторити?
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02.11.2023 15:15 Ответить
з трибуни ООН привітав?
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02.11.2023 15:16 Ответить
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02.11.2023 15:23 Ответить
Російські нацисти як вони є.
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02.11.2023 15:25 Ответить
Натанияху уже в курсе?
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02.11.2023 17:49 Ответить
Да. Но держит это в тайне от ЦАХАЛа.
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02.11.2023 17:53 Ответить
Ваня, изогнись дугой и поцелуй сам себя в ж...
Ну, не маленький, должен понимать куда ты себя поцелуешь.
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02.11.2023 15:21 Ответить
Так і хочеться вас,ізраїльтян,спитати словами Бульби: ну що,хлоп"ята,допомогли вам ваші москалі? Вам же говорилося,що вам все повернеться,а ви ,начитавшись,Талмуду,вирішили,що ви найхитровикрученіші і легко переграєте всіх скотів-гоїв....Ну-ну....грайте далі... ПиСи.До речі,Вадік Рабіновіч,Боголюбов,Табачнік,Злочевскій на чиєму боці? Захищають Ізраїль?
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02.11.2023 16:14 Ответить
Юрко, непоганий ти хлопець, на жаль головою слабкий.
З усіх, перелічених тобою, я знаю тільки Рабиновича. Хто інші не маю поняття.
Та й бачив я їх усіх там же, де бачив тебе - у *****.
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02.11.2023 16:26 Ответить
н...да...коли немає чого сказати по ділу,в діло йде звичайний геволт,мовляв,сам дурак.....
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02.11.2023 16:45 Ответить
Юра, я не писав, що ти дурень.
Я написав, що ти непоганий хлопець, на жаль, маєш проблеми з головою. Психічно хвора людина не обов'язково дурень, вона і генієм може бути. Ти не геній, звичайно, звичайна людина, але твої ментальні проблеми біжать попереду тебе
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02.11.2023 17:03 Ответить
он воно шо ..... я хоч і гой але не буду опускатися до образ людини ,відомої мені тільки своїм ніком. є така укргойська поговорка: скільки ниточка не в"ється,а кінець знайдеться. ви там в Ізраїлі починаєте пожинати плоди своїх загравань і обіймів з Рашкою і Путіним персонально. думали,що самі є ляльководами людства,а виявилося,що вас розіграли як розмінну карту? ну й чого варті обійми ваших лідерів з Рашкою і георгієвскіє стрічки хитрозачесаного Бібі? отримали відповідь? і ще й далі отримуватимете. ну,нічого дружище,йди записуйся в Цахал,можливо скоро будеш захищати свій будинок і тоді в тебе вже не буде бажання шукати навколо себе психів.
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02.11.2023 18:53 Ответить
читаючи більшість коментів, мені спадає думка чому б не не зробити окремий форум і не відокремити людей які розуміють суть і глибину питань від невігласів, псевдопатріотів, крикунів та неспроможних аналізувати...
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02.11.2023 19:01 Ответить
А, ну, так, це давно відомо з чорного гумору - "Було б непогано, якби всі добрі люди зібралися разом і вбили всіх поганих людей"
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02.11.2023 19:53 Ответить
Юра, итак твоя маячня тоже не по делу. Бо москали не москали, этот чорт с Газы все равно бы посылал своих баранов убивать израильтян.
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02.11.2023 17:52 Ответить
Небензя: у Израиля нет права на самооборону как у державы-оккупанта
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02.11.2023 16:49 Ответить
не обращай внимания на юрчика, он из опэшных
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02.11.2023 17:58 Ответить
Риторика ну дуже щось нагадує. Мученики...стерти з лиця землі...А чи не відвідував хамас кацапстан?🤔
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02.11.2023 15:18 Ответить
Ну мученики, так мученики. Шо ж тогда ******* когда Израиль приносит всем вам муки? Должны по идее радоваться 🤔
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02.11.2023 15:18 Ответить
Бо "харчєватся как-то нада"
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02.11.2023 15:22 Ответить
Я забыл 😁
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02.11.2023 15:35 Ответить
Они аргентинской муки хотят☝️.Той с ними делится мид рф.
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02.11.2023 16:14 Ответить
Хамас там обсосается
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02.11.2023 15:18 Ответить
"Ми повинні провчити Ізраїль, і ми зробимо це двічі і тричі. - раз мученики.то будуть такими вічно, пишаючись тим, що приносять в жертву мучеників",
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02.11.2023 15:19 Ответить
> Ізраїль [...] являє собою безпекову, військову і політичну катастрофу для арабської та ісламської нації.

Навіть якщо й так, то вже через один цей факт Ізраїль треба підтримувати.
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02.11.2023 15:20 Ответить
Цікаво де поділися місцеві симпатики Хамасу, що ******* Ізраїль звинувачувати?

І саме гидотне. Оті всі їх лідери, які п..здять про мучеників і всю цю ахінею вони ж нічим не ризикують і нагадують мені тилових патріотів України, які завзято "знищують москалів" в інтернеті і на словах. А коли доходить до діла, то шлють наввипередки інших воювати замість себе.
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02.11.2023 15:22 Ответить
Эти черти намного хуже диванных патриотов здесь. Бо в Украине на любой диван может прилететь кацапская ракета, а хамасовская ****** живет на охраняемых государством виллах в Катаре, за тысячу км от войны
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02.11.2023 17:58 Ответить
На фото - мученик?
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02.11.2023 15:22 Ответить
По співвідношенню лобної до нижньої частини черепа таки-так
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02.11.2023 15:26 Ответить
Мучний хробак.
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02.11.2023 16:16 Ответить
Islam and Judaism share similar characteristics. They are both based on a divinely revealed text- the Torah for the Jews and the Qu'ran for Muslims. Both texts are interpreted by means of an oral tradition, the Talmud and the Hadith respectively. Each tradition contains legal and ethical material. The Jewish legal material is called halacha and the Islamic, sharia; both terms mean a pathway, or way to go.

Of course the Qu'ran is much more recent than the Torah. It is of a similar age to the Talmud, and it originated in a similar milieu. So it is no surprise to find that both the Talmud and Qu'ran contain similar ideas.

https://www.harryfreedmanbooks.com/blog/the-talmud-and-islam/ Джерело
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02.11.2023 15:43 Ответить
Хм, всю жизнь думал, что Тора это Библия, Ветхий Завет
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02.11.2023 18:00 Ответить
Ідіот! Основою Талмуду є "Свята книга християн" - Біблія! Де вас, полудурків, набирають? На якому "смітнику"?
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02.11.2023 16:06 Ответить
Та мені "до сраки" - хто ти такий! "Від зміни аккаунту розуму не додається!" Ти лізеш сперечаться в ту сферу, в якій не тямиш! Хочеш "зберегти лице"? Заткнися і ніколи не повертайся до теми релігії - "не твоє"! І не пробуй мене звинуватить в "юдофілії" - я на будь-яку релігію дивлюся критично І по юдаїзму "проїжджаю "катком", і по християнству По ісламу - так само
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02.11.2023 17:21 Ответить
Я тобі ВСЕ сказав!
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02.11.2023 17:37 Ответить
до речі, Генрі Форду належить вислів: арештуйте 25 найбагатших євреїв планети і всі війни на Землі закінчаться....
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02.11.2023 18:56 Ответить
Це - слова! А от - дії: Генрі Форд прийняв від Гітлера нагороду - "Залізний Хрест"! В 30-ті підтримував фінансово расистську програму "євгеніки" що займалася стерилізацією "расово неповноцінних" Саме за це й був нагороджений
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02.11.2023 23:22 Ответить
це було далеко від мене. а от те,що близько: голод 22-23 р.р.-до 0,5 млн.жертв,колективізація 1930 р.-до 0,3 млн.жертв, голод 33 - 4-7 млн.жертв,репересії 30 років-до 0,6 млн.жертв, війна-до 8 млн.жертв,і все це були співвітчизники,родичі,земляки...а ти торочиш про якусь євгеніку Гітлера...
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02.11.2023 23:46 Ответить
А це не поєднано? Німці знищували людей за расовою ознакою Генрі Форд це підтримував Більшовики вбивали за ознакою класовою (і національною) Ти в чому різницю бачиш?
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02.11.2023 23:55 Ответить
а де цей "обiсцяльщик" сидить? - мабуть же ж не в Газi, а в Дубаї...
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02.11.2023 15:26 Ответить
Тиловий патріот же.
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02.11.2023 15:27 Ответить
С хамазом НЕ возможно договорится в принципе , они не способны договариватся. Израилю остаётся только одно , кончить хамаз .
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02.11.2023 15:28 Ответить
Так само як і з кацапами
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02.11.2023 15:35 Ответить
може одразу в Бiробiджан - там ще сталiн все для них приготував...
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02.11.2023 15:42 Ответить
Тоді і для України є вихід переселитись в Європу. Вже 8 млн. і так здриснули. Лишилось ще якихось 25 і не буде проблем.
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02.11.2023 15:47 Ответить
Поради від зе-баранів, які не можуть дати ради зі своїм власним агрессором?
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02.11.2023 15:51 Ответить
ні.Південь України,говорять,зарезервовано за ізраїльтянами,на випадок їх втечі...
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02.11.2023 16:16 Ответить
слухай Ківу - у нього більш точна інформація щодо резервування регіону України для ізраїльтян. Він навіть карту показував.
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02.11.2023 18:02 Ответить
Ця гнидота, як і параша, не мають права існувати.
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02.11.2023 15:41 Ответить

поки не знищить Ізраїль

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02.11.2023 15:41 Ответить
здається мені що Ізраїль знищить Хамас першим.
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02.11.2023 15:41 Ответить
Сам этот 3.14дорас живет на вилле в Катаре, но готов повторять много раз, потому что они народ-мученик. Ну такое.
Думаю , павиан таким заявлением подписал смертный приговор тому Хамасу, да и себе, скорее всего
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02.11.2023 17:48 Ответить
Ванья, таварисч майор оголосить тобі выгавор за те що ти тупо спалився на Коломойском
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02.11.2023 18:27 Ответить
Сподіваюся їх всіх спалять. Аборигенам не місце в цивілізованому світі. Такі пухлини треба вирізати без жалю і сумнівів. І не розводити сопливої демократії. Аборигени не розуміють демократії, в них все по Дарвіну в гібридній купі з ісламізмом.
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02.11.2023 17:49 Ответить
Що це ще за ісламська нація?
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02.11.2023 18:07 Ответить
Сейчас окажется, что Украина за Израиль, и кацапы теперь весь мусульманский мир натравят на Украину
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02.11.2023 19:31 Ответить
Цей же діяч спочатку скромничав:

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cz97m90elemo Речник ХАМАС зупинив інтерв'ю BBC через запитання про вбивство цивільних - BBC News Україна
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02.11.2023 19:47 Ответить
 
 