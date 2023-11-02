ХАМАС обещает снова и снова атаковать Израиль, "пока не уничтожит его"

Высокопоставленный член ХАМАСа Гази Хамад приветствовал масштабное нападение на Израиль 7 октября, во время которого массово убивали гражданских лиц. Он пообещал, что палестинская террористическая группировка будет повторять подобные атаки многократно в будущем, пока не уничтожит Израиль.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на The Times of Israel.

"Израиль – это страна, которой нет места на нашей земле. Мы должны убрать ее, потому что она представляет собой военную и политическую катастрофу, катастрофу безопасности для арабской и исламской нации. Нам не стыдно об этом говорить", – заявил Хамад.

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Существование Израиля он назвал "нелогичным" и добавил, что его нужно "стереть с лица земли".

На вопрос, означает ли это полное уничтожение Израиля, Хамад ответил: "Да, конечно".

"Мы должны проучить Израиль, и мы сделаем это дважды и трижды. Потоп Аль-Акса (так ХАМАС назвал свое наступление 7 октября. – Ред.) – это лишь первый раз, и будет второй, третий, четвертый. Придется ли нам платить цену "Да, и мы готовы ее заплатить. Нас называют нацией мучеников, и мы гордимся тем, что приносим в жертву мучеников", - добавил он.

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