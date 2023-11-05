Під колесами електрички на Київщині загинула 15-річна дівчина, - Нацполіція
У Київській області правоохоронці почали досудове розслідування у зв’язку із загибеллю 15-річної дівчини внаслідок потрапляння під електропотяг.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це поліція Київської області повідомила в телеграмі.
Як уточнюється, нещасний випадок трапився біля станції "Лісова Буча" надвечір суботи, 4 листопада.
За попередніми даними, побачивши людину на колії, 31-річний машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалося.
Досудове розслідування розпочате за ч. 3 ст. 276 КК (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Что она делала на рельсах вообще ? Суицид ?
Вы там серьёзно?
У локотива тормозмой путь может быть и километр, а если с вагонами - то и 2 километра