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Новини ДТП
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Під колесами електрички на Київщині загинула 15-річна дівчина, - Нацполіція

укрзалізниця,залізниця

У Київській області правоохоронці почали досудове розслідування у зв’язку із загибеллю 15-річної дівчини внаслідок потрапляння під електропотяг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поліція Київської області повідомила в телеграмі.

Як уточнюється, нещасний випадок трапився біля станції "Лісова Буча" надвечір суботи, 4 листопада.

За попередніми даними, побачивши людину на колії, 31-річний машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалося.

Досудове розслідування розпочате за ч. 3 ст. 276 КК (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

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Автор: 

ДТП (4483) залізниця (1525)


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Хотел пошутитт про анну каренину, но понял что даже для такого подонка как я, это будет жестковато.

Что она делала на рельсах вообще ? Суицид ?
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06.11.2023 00:05 Відповісти
слухала ынтернет по блютузу через навушники
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06.11.2023 00:28 Відповісти
Порушення працівником залізничного, водного або повітряного транспорту правил безпеки руху.....
Вы там серьёзно?
У локотива тормозмой путь может быть и километр, а если с вагонами - то и 2 километра
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06.11.2023 00:18 Відповісти
Локомотива
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06.11.2023 00:19 Відповісти
Набралася?
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06.11.2023 01:10 Відповісти
 
 