Під колесами електрички на Київщині загинула 15-річна дівчина, - Нацполіція

У Київській області правоохоронці почали досудове розслідування у зв’язку із загибеллю 15-річної дівчини внаслідок потрапляння під електропотяг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поліція Київської області повідомила в телеграмі.

Як уточнюється, нещасний випадок трапився біля станції "Лісова Буча" надвечір суботи, 4 листопада.

За попередніми даними, побачивши людину на колії, 31-річний машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалося.

Досудове розслідування розпочате за ч. 3 ст. 276 КК (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

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