ЗСУ продовжують діяти на лівому березі Херсонщини, - ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, показують, що українські сили незначно просунулися до південно-західного кута сонячної електростанції біля Підстепного (12 км на схід від міста Херсона та 3 км від річки Дніпро).

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Окрім цього, українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута, досягли підтверджених успіхів на заході Запорізької області та на східному (лівому) березі Херсонської області 5 листопада.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, показують, що українські сили незначно просунулися до південно-західного кута сонячної електростанції біля Підстепного (12 км на схід від міста Херсона та 3 км від річки Дніпро).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, підтверджують, що українські сили утримують позиції в будинках у Кринках (30 км на схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро).

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Російський військовий блогер стверджував, що позиційні бої тривають у Кринках і вздовж лінії Піщанівка-Пойма (10 км на схід від Херсона та 4 км від р. Дніпро).

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмуту та в Мелітополі Запорізька область). Геолокаційні кадри вказують на те, що українські війська здійснили обмежене просування на захід від Вербового (10 км на схід від Роботиного на заході Запорізької області), а також на східному березі Херсонської області поблизу Підстепного (12 км на схід від міста Херсона та 3 км від Дніпра). Річка) та в Кринках (30 км на схід від м. Херсона та 2 км від р. Дніпро).