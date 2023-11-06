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ВСУ продолжают действовать на левом берегу Херсонщины, - ISW

війна,зсу

Геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись к юго-западному углу солнечной электростанции возле Подстепного (12 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр).

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута, достигли подтвержденных успехов на западе Запорожской области и на восточном (левом) берегу Херсонской области 5 ноября.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись к юго-западному углу солнечной электростанции возле Подстепного (12 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 4 ноября, подтверждают, что украинские силы удерживают позиции в домах в Крынках (30 км к востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр).

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Российский военный блогер утверждал, что позиционные бои продолжаются в Крынках и вдоль линии Песчановка-Пойма (10 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра).

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия к югу от Бахмута и в Мелитополе (Запорожская область). Геолокационные кадры указывают на то, что украинские войска совершили ограниченное продвижение к западу от Вербового (10 км к востоку от Работино на западе Запорожской области), а также на восточном берегу Херсонской области вблизи Подстепного (12 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра). Река) и в Крынках (30 км к востоку от Херсона и 2 км от Днепра).

Автор: 

боевые действия (4338) ISW (493) Херсонская область (4899)


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