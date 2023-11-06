Окупанти двічі за ніч атакували Нікопольщину з важкої артилерії
Російські загарбники не припиняють обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини. Вночі з важкої артилерії були обстріляні Мирівська та Марганецька громади.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ
Двічі агресор атакував Нікопольщину з важкої артилерії. Випустили більше півдесятка снарядів по Мирівській та Марганецькій громадах
На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань.
Вночі сили ПвК "Схід" збили ворожий безпілотник над Павлоградським районом.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль