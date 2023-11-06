Окупанти двічі за ніч атакували Нікопольщину з важкої артилерії

Російські загарбники не припиняють обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини. Вночі з важкої артилерії були обстріляні Мирівська та Марганецька громади.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ

Двічі агресор атакував Нікопольщину з важкої артилерії. Випустили більше півдесятка снарядів по Мирівській та Марганецькій громадах

На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Вночі сили ПвК "Схід" збили ворожий безпілотник над Павлоградським районом.

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