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Росіяни здійснили 4 обстріли Нікопольщини, поранено 2 особи, - ОВА

нікополь

Двоє людей було поранено внаслідок ворожого артобстрілу Нікопольщини в неділю, 5 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив: "Гучний день для Нікопольщини. Чотири обстріли. Понад два десятки випущених снарядів. Дісталося районному центру. А ще Мирівській та Марганецькій громадам.

Поранені чоловіки залишаються у лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує.

За уточненою інформацією, загинув 77-річний чоловік. Пошкоджені інфраструктурний обʼєкт та сільськогосподарське підприємство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Марганецької громади Дніпропетровщини загинув чоловік

Автор: 

Марганець (77) Нікополь (1246) Лисак Сергій (127) Дніпропетровська область (3873)


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Завдано удар по рашистській ремонтній базі гелікоптерів та складу з ************ в окупованому Сєдово на кордоні з пітьмою.
Відео - https://t.me/itsdonetsk/112479 тут /обережно - матюки!!!/

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05.11.2023 20:37 Відповісти
Седово, более 100 км от линии фронта. Русня пишет что там ремонтировались вертолеты
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05.11.2023 20:39 Відповісти
Ща в Одессе - 2 мощных бабаха.
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05.11.2023 21:02 Відповісти
Мабуть, кацапов сегодня хорошо причмырили , шо они так возбудились(по Одессе - 2-ой раз).
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05.11.2023 21:05 Відповісти
 
 