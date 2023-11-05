Росіяни здійснили 4 обстріли Нікопольщини, поранено 2 особи, - ОВА
Двоє людей було поранено внаслідок ворожого артобстрілу Нікопольщини в неділю, 5 листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він зазначив: "Гучний день для Нікопольщини. Чотири обстріли. Понад два десятки випущених снарядів. Дісталося районному центру. А ще Мирівській та Марганецькій громадам.
Поранені чоловіки залишаються у лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує.
За уточненою інформацією, загинув 77-річний чоловік. Пошкоджені інфраструктурний обʼєкт та сільськогосподарське підприємство".
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