Росіяни здійснили 4 обстріли Нікопольщини, поранено 2 особи, - ОВА

Двоє людей було поранено внаслідок ворожого артобстрілу Нікопольщини в неділю, 5 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив: "Гучний день для Нікопольщини. Чотири обстріли. Понад два десятки випущених снарядів. Дісталося районному центру. А ще Мирівській та Марганецькій громадам.

Поранені чоловіки залишаються у лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує.

За уточненою інформацією, загинув 77-річний чоловік. Пошкоджені інфраструктурний обʼєкт та сільськогосподарське підприємство".

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