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Россияне совершили 4 обстрела Никопольщины, ранены 2 человека, - ОВА

нікополь

Два человека были ранены в результате вражеского артобстрела Никопольщины в воскресенье, 5 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он отметил: "Громкий день для Никопольщины. Четыре обстрела. Более двух десятков выпущенных снарядов. Досталось районному центру. А еще Мировской и Марганецкой громадам.

Раненые мужчины остаются в больнице. Их жизни ничего не угрожает.

По уточненной информации, погиб 77-летний мужчина. Повреждены инфраструктурный объект и сельскохозяйственное предприятие".

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Автор: 

Марганец (89) Никополь (1078) Лысак Сергей (111) Днепропетровская область (4093)


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Завдано удар по рашистській ремонтній базі гелікоптерів та складу з ************ в окупованому Сєдово на кордоні з пітьмою.
Відео - https://t.me/itsdonetsk/112479 тут /обережно - матюки!!!/

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05.11.2023 20:37 Ответить
Седово, более 100 км от линии фронта. Русня пишет что там ремонтировались вертолеты
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05.11.2023 20:39 Ответить
Ща в Одессе - 2 мощных бабаха.
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05.11.2023 21:02 Ответить
Мабуть, кацапов сегодня хорошо причмырили , шо они так возбудились(по Одессе - 2-ой раз).
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05.11.2023 21:05 Ответить
 
 