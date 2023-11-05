Россияне совершили 4 обстрела Никопольщины, ранены 2 человека, - ОВА

Два человека были ранены в результате вражеского артобстрела Никопольщины в воскресенье, 5 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он отметил: "Громкий день для Никопольщины. Четыре обстрела. Более двух десятков выпущенных снарядов. Досталось районному центру. А еще Мировской и Марганецкой громадам.

Раненые мужчины остаются в больнице. Их жизни ничего не угрожает.

По уточненной информации, погиб 77-летний мужчина. Повреждены инфраструктурный объект и сельскохозяйственное предприятие".

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