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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне ударили по инфраструктурному объекту в Одесской области, пострадали три человека

вибух

Днем россияне ударили противорадиолокационной ракетой Х-31П по Одесчине и управляемой Х-59 по Днепропетровщине. Поврежден инфраструктурный объект, пострадали три человека.

Об этом сообщают Силы обороны юга в телеграме, передаёт Цензор.НЕТ.

По информации военных, днем 5 ноября враг направил противорадиолокационную ракету Х-31П на Одесчину и управляемую Х-59 в Днепропетровскую область.

"В Одесской области приоритеты врага сосредоточены на противодействии гражданскому судоходству. Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания. Пострадали три сотрудника", - говорится в сообщении.

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Военные добавили, что взрывной волной нанесены повреждения окрестным домом.

Отмечается, что вторая ракета силы противовоздушной обороны была уничтожена над Криворожьем. Люди при этом не пострадали.

Автор: 

обстрел (27941) Одесская область (3649) ракеты (3620) Днепропетровская область (4093)


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Скоріше б Найвеличнійший виступив із своїм вечірнім зверненням, ато якось не спокійно стає...
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05.11.2023 18:01 Ответить
То-то навiщо, два пальцi - в рота: можете й без нього це зробити.
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05.11.2023 18:18 Ответить
мабуть, найдієвіший спосіб захистити порти - посадити там на видноті його клоновані копії... чомусь не прилітає по місцях перебування хриплогрудого...
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05.11.2023 18:21 Ответить
Ракеты Х-59 украинские титаны ПВО/ПРО быстро научились перехватывать эти дозвуковые ракеты. Они являются "постоянными клиентами" для "Буков" и С-300. Также удачно на российские ракеты охотятся истребители МиГ-29 и Су-27.
https://24tv.ua/ru/rakety-h-59-harakteristiki-cena-nositeli-dalnost-i-skorost-poleta-24-kanal_n2403470#4 https://24tv.ua/ru/rakety-h-59-harakteristiki-cena-nositeli-dalnost-i-skorost-poleta-24-kanal_n2403470#4

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А в чем дело, почему не сбили?
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05.11.2023 18:43 Ответить
 
 