Россияне ударили по инфраструктурному объекту в Одесской области, пострадали три человека

Днем россияне ударили противорадиолокационной ракетой Х-31П по Одесчине и управляемой Х-59 по Днепропетровщине. Поврежден инфраструктурный объект, пострадали три человека.

Об этом сообщают Силы обороны юга в телеграме, передаёт Цензор.НЕТ.

По информации военных, днем 5 ноября враг направил противорадиолокационную ракету Х-31П на Одесчину и управляемую Х-59 в Днепропетровскую область.

"В Одесской области приоритеты врага сосредоточены на противодействии гражданскому судоходству. Попаданием в инфраструктурный объект повреждены административные здания. Пострадали три сотрудника", - говорится в сообщении.

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Военные добавили, что взрывной волной нанесены повреждения окрестным домом.

Отмечается, что вторая ракета силы противовоздушной обороны была уничтожена над Криворожьем. Люди при этом не пострадали.