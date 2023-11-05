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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни вдарили по інфраструктурному об’єкту на Одещині, постраждали троє осіб

вибух

Удень росіяни вдарили протирадіолокаційною ракетою Х-31П по Одещині та керованою Х-59 по Дніпропетровщині. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт, постраждали троє осіб.

Про це повідомляють Сили оборони півдня у телеграмі, передає Цензор.НЕТ. 

За інформацією військових, удень 5 листопада ворог спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П на Одещину і керовану Х-59 на Дніпропетровщину.

"На Одещині пріоритети ворога зосереджені на протидії цивільному судноплавству. Влучанням в інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали три співробітники", - йдеться в повідомленні.

Військові додали, що вибуховою хвилею завдано пошкоджень навколишнім будинкам.

Зазначається, що другу ракету сили протиповітряної оборони знищили над Криворіжжям. Люди при цьому не постраждали.

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обстріл (29262) Одеська область (3303) ракети (4078) Дніпропетровська область (3873)


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Скоріше б Найвеличнійший виступив із своїм вечірнім зверненням, ато якось не спокійно стає...
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05.11.2023 18:01 Відповісти
То-то навiщо, два пальцi - в рота: можете й без нього це зробити.
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05.11.2023 18:18 Відповісти
мабуть, найдієвіший спосіб захистити порти - посадити там на видноті його клоновані копії... чомусь не прилітає по місцях перебування хриплогрудого...
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05.11.2023 18:21 Відповісти
Ракеты Х-59 украинские титаны ПВО/ПРО быстро научились перехватывать эти дозвуковые ракеты. Они являются "постоянными клиентами" для "Буков" и С-300. Также удачно на российские ракеты охотятся истребители МиГ-29 и Су-27.
https://24tv.ua/ru/rakety-h-59-harakteristiki-cena-nositeli-dalnost-i-skorost-poleta-24-kanal_n2403470#4 https://24tv.ua/ru/rakety-h-59-harakteristiki-cena-nositeli-dalnost-i-skorost-poleta-24-kanal_n2403470#4

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А в чем дело, почему не сбили?
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05.11.2023 18:43 Відповісти
 
 