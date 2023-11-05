Росіяни вдарили по інфраструктурному об’єкту на Одещині, постраждали троє осіб
Удень росіяни вдарили протирадіолокаційною ракетою Х-31П по Одещині та керованою Х-59 по Дніпропетровщині. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт, постраждали троє осіб.
Про це повідомляють Сили оборони півдня у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією військових, удень 5 листопада ворог спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П на Одещину і керовану Х-59 на Дніпропетровщину.
"На Одещині пріоритети ворога зосереджені на протидії цивільному судноплавству. Влучанням в інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали три співробітники", - йдеться в повідомленні.
Військові додали, що вибуховою хвилею завдано пошкоджень навколишнім будинкам.
Зазначається, що другу ракету сили протиповітряної оборони знищили над Криворіжжям. Люди при цьому не постраждали.
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А в чем дело, почему не сбили?