Внаслідок обстрілу Марганецької громади Дніпропетровщини загинув чоловік
Війська рф знову обстріляли із артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує вбивати мирних мешканців. Черговий артобстріл Нікопольського району. Цього разу снаряди летіли на Марганецьку громаду. Загинув чоловік, який просто їхав на велосипеді у своїх справах", - йдеться у повідомленні.
За даними глави ОВА, наслідки зʼясовуються.
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