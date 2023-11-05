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В результате обстрела Марганецкой громады Днепропетровщины погиб мужчина

нікополь

Войска рф снова обстреляли из артиллерии Никопольский район Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает убивать мирных жителей. Очередной артобстрел Никопольского района. На этот раз снаряды летели на Марганецкую громаду. Погиб мужчина, который просто ехал на велосипеде по своим делам", - говорится в сообщении.

По данным главы ОВА, последствия выясняются.

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Автор: 

обстрел (27941) жертвы (2098) Никополь (1078) Днепропетровская область (4093)


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