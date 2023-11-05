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Войска рф снова атаковали Никопольщину, ранены двое мужчин

никополь

Днем 5 ноября российские террористы ударили по Мировской громаде Никопольщины Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за артобстрела пострадали двое мужчин 30 и 58 лет.

"Оба получили ранения предплечья. Пациентов госпитализировали. Оказывают всю необходимую помощь. Состояние средней тяжести. Информация о последствиях атаки уточняется", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Последствия вражеских ударов по Никопольщине. ФОТОрепортаж

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обстрел (27941) Никополь (1078) Днепропетровская область (4093)


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