Войска рф снова атаковали Никопольщину, ранены двое мужчин
Днем 5 ноября российские террористы ударили по Мировской громаде Никопольщины Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, из-за артобстрела пострадали двое мужчин 30 и 58 лет.
"Оба получили ранения предплечья. Пациентов госпитализировали. Оказывают всю необходимую помощь. Состояние средней тяжести. Информация о последствиях атаки уточняется", - говорится в сообщении.
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