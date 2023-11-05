Последствия вражеских ударов по Никопольщине. ФОТОрепортаж

В Никопольском районе Днепропетровщины российские оккупанты обстреляли три громады из артиллерии и БПЛА, полицейские документируют последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, 4 ноября почти каждый час в течение дня в Никополе раздавались взрывы, вражеские снаряды летели и в села Марганецкой и Червоногригоровской громад.

"В результате попаданий в городе повреждено более десятка частных жилых домов и хозяйственных сооружений, коммунальное предприятие, объект инфраструктуры, магазин, два лечебных центра, многоэтажки, нотариальная контора, солнечные панели, гараж, бетонные заборы, электрооборудование. В зданиях пробило крышу, потолок и стены, вылетели стекла, повредили оборудование медучреждения, перебили линии электросетей", - говорится в сообщении.

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Ночью атака врага на Красногригоровскую и Марганецкую громады повторилась - правоохранители продолжают сбор вещественных доказательств на местах попаданий.