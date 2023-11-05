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Последствия вражеских ударов по Никопольщине. ФОТОрепортаж

В Никопольском районе Днепропетровщины российские оккупанты обстреляли три громады из артиллерии и БПЛА, полицейские документируют последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции. 

Как отмечается, 4 ноября почти каждый час в течение дня в Никополе раздавались взрывы, вражеские снаряды летели и в села Марганецкой и Червоногригоровской громад.

"В результате попаданий в городе повреждено более десятка частных жилых домов и хозяйственных сооружений, коммунальное предприятие, объект инфраструктуры, магазин, два лечебных центра, многоэтажки, нотариальная контора, солнечные панели, гараж, бетонные заборы, электрооборудование. В зданиях пробило крышу, потолок и стены, вылетели стекла, повредили оборудование медучреждения, перебили линии электросетей", - говорится в сообщении.

Также читайте: Оккупанты применили 8 БПЛА-камикадзе и артиллерию для обстрела Никопольского района Днепропетровской области, - РВА

Последствия вражеских ударов по Никопольщине 01
Последствия вражеских ударов по Никопольщине 02
Последствия вражеских ударов по Никопольщине 03
Последствия вражеских ударов по Никопольщине 04
Последствия вражеских ударов по Никопольщине 05
Последствия вражеских ударов по Никопольщине 06

Ночью атака врага на Красногригоровскую и Марганецкую громады повторилась - правоохранители продолжают сбор вещественных доказательств на местах попаданий.

Автор: 

обстрел (27941) Никополь (1078) Днепропетровская область (4093)


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два роки думати дома ,щоб пійти в Бахмут це довго ?
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05.11.2023 12:43 Ответить
 
 