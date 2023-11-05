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Наслідки ворожих ударів по Нікопольщині. ФОТОрепортаж

У Нікопольському районі Дніпропетровщини російські окупанти обстріляли три громади з артилерії та БпЛА, поліцейські документують наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, 4 листопада майже кожну годину впродовж дня в Нікополі лунали вибухи, ворожі снаряди летіли і в села Марганецької та Червоногригорівської громади.

"Внаслідок влучань у місті пошкоджено понад десяток приватних житлових будинків та господарчих споруд, комунальне підприємство, об’єкт інфраструктури, магазин, два лікувальні центри, багатоповерхівки, нотаріальна контора, сонячні панелі, гараж, бетонні паркани, електрообладнання. В будівлях пробило дах, стелю та стіни, вилетіли шибки, понівечило обладнання медзакладу, перебило лінії електромереж", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти застосували 8 БПЛА-камікадзе та артилерію для обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області, - РВА

Наслідки ворожих ударів по Нікопольщині 01
Наслідки ворожих ударів по Нікопольщині 02
Наслідки ворожих ударів по Нікопольщині 03
Наслідки ворожих ударів по Нікопольщині 04
Наслідки ворожих ударів по Нікопольщині 05
Наслідки ворожих ударів по Нікопольщині 06

Вночі атака ворога на Червоногригорівську та Марганецьку громади повторилася - правоохоронці продовжують збір речових доказів на місцях влучань.

Автор: 

обстріл (29262) Нікополь (1246) Дніпропетровська область (3873)


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два роки думати дома ,щоб пійти в Бахмут це довго ?
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05.11.2023 12:43 Відповісти
 
 