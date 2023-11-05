Наслідки ворожих ударів по Нікопольщині. ФОТОрепортаж

У Нікопольському районі Дніпропетровщини російські окупанти обстріляли три громади з артилерії та БпЛА, поліцейські документують наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, 4 листопада майже кожну годину впродовж дня в Нікополі лунали вибухи, ворожі снаряди летіли і в села Марганецької та Червоногригорівської громади.

"Внаслідок влучань у місті пошкоджено понад десяток приватних житлових будинків та господарчих споруд, комунальне підприємство, об’єкт інфраструктури, магазин, два лікувальні центри, багатоповерхівки, нотаріальна контора, сонячні панелі, гараж, бетонні паркани, електрообладнання. В будівлях пробило дах, стелю та стіни, вилетіли шибки, понівечило обладнання медзакладу, перебило лінії електромереж", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти застосували 8 БПЛА-камікадзе та артилерію для обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області, - РВА













Вночі атака ворога на Червоногригорівську та Марганецьку громади повторилася - правоохоронці продовжують збір речових доказів на місцях влучань.