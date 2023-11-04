Окупанти застосували 8 БПЛА-камікадзе та артилерію для обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області, - РВА
Протягом дня армія РФ застосувала вісім БПЛА-камікадзе й артилерію для масованого обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомив у телеграмі голова районної військової адміністрації (РВА) Євген Євтушенко.
"День суцільних обстрілів. Росіяни застосували вісім БПЛА-камікадзе і шість разів обстрілювали район зі ствольної артилерії. Під удар потрапили Нікополь і населений пункт Марганецької ТГ. Люди неушкоджені", - написав він.
"Сили оборони України знищили чотири БПЛА-камікадзе з восьми", - також наголосив Євтушенко.
За даними голови РВА, у Нікополі пошкоджено тридцять приватних і два багатоповерхові будинки, чотирнадцять господарських споруд, два медичні заклади, комунальне підприємство, об'єкт інфраструктури, магазин, нотаріальну контору, майже сімдесят панелей сонячної електростанції, електрообладнання і лінії електромережі.
Крім того, додав Євтушенко, у населеному пункті Марганецької громади пошкоджено господарську споруду.
Він також повідомив, що ввечері під вогнем окупантів опинився населений пункт Червоногригорівської ТГ. Наслідки обстрілу уточнюються.
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