Окупанти застосували 8 БПЛА-камікадзе та артилерію для обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області, - РВА

Протягом дня армія РФ застосувала вісім БПЛА-камікадзе й артилерію для масованого обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомив у телеграмі голова районної військової адміністрації (РВА) Євген Євтушенко.

"День суцільних обстрілів. Росіяни застосували вісім БПЛА-камікадзе і шість разів обстрілювали район зі ствольної артилерії. Під удар потрапили Нікополь і населений пункт Марганецької ТГ. Люди неушкоджені", - написав він.

"Сили оборони України знищили чотири БПЛА-камікадзе з восьми", - також наголосив Євтушенко.

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За даними голови РВА, у Нікополі пошкоджено тридцять приватних і два багатоповерхові будинки, чотирнадцять господарських споруд, два медичні заклади, комунальне підприємство, об'єкт інфраструктури, магазин, нотаріальну контору, майже сімдесят панелей сонячної електростанції, електрообладнання і лінії електромережі.

Крім того, додав Євтушенко, у населеному пункті Марганецької громади пошкоджено господарську споруду.

Він також повідомив, що ввечері під вогнем окупантів опинився населений пункт Червоногригорівської ТГ. Наслідки обстрілу уточнюються.

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