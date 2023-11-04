Обстріл Дніпра: росіяни поцілили по інфраструктурному об’єкту. Попередньо, без жертв, - ОВА
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни в ході сьогоднішньої атаки по Дніпру влучили у об’єкт інфраструктури. За попередньою інформацією жертв немає.
Про це Лисак написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Прильоти" в Дніпровській громаді. Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту. Попередньо, без жертв. Всі деталі зараз уточнюємо", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА.
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Може, ім термін не подобається, а може, ті об'єкти їх колись кріпко образили, ба навіть "опустили"...