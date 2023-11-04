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Новини Війна
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Обстріл Дніпра: росіяни поцілили по інфраструктурному об’єкту. Попередньо, без жертв, - ОВА

вибух

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни в ході сьогоднішньої атаки по Дніпру влучили у об’єкт інфраструктури. За попередньою інформацією жертв немає.

Про це Лисак написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Прильоти" в Дніпровській громаді. Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту. Попередньо, без жертв. Всі деталі зараз уточнюємо", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

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Автор: 

Дніпро (3303) обстріл (29262) Лисак Сергій (127)


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Звернув увагу, що рузьге останнім часом гамселять виключно по "інфраструктурних об'єктах".
Може, ім термін не подобається, а може, ті об'єкти їх колись кріпко образили, ба навіть "опустили"...
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04.11.2023 18:21 Відповісти
https://t.me/voynareal/76326 Ще кадри моменту прильоту та пожежі у Керчі
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04.11.2023 19:13 Відповісти
 
 