Обстріл Дніпра: росіяни поцілили по інфраструктурному об’єкту. Попередньо, без жертв, - ОВА

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни в ході сьогоднішньої атаки по Дніпру влучили у об’єкт інфраструктури. За попередньою інформацією жертв немає.

Про це Лисак написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Прильоти" в Дніпровській громаді. Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту. Попередньо, без жертв. Всі деталі зараз уточнюємо", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

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